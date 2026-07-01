https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/finlandiya-nukleer-silahlarin-ulkeye-girisine-ve-depolanmasina-yonelik-yasagi-kaldirdi-1106899393.html

Finlandiya, nükleer silahların ülkeye girişine ve depolanmasına yönelik yasağı kaldırdı

Finlandiya, nükleer silahların ülkeye girişine ve depolanmasına yönelik yasağı kaldırdı

Sputnik Türkiye

Finlandiya’da yürürlüğe giren yasal düzenlemelerle, ülke topraklarında nükleer silahların ithalatı, depolanması ve kullanımı hukuken mümkün hale geldi... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T00:49+0300

2026-07-01T00:49+0300

2026-07-01T00:54+0300

dünya

rusya

finlandiya

nükleer silah

moskova

helsinki

nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)

alexander stubb

mariya zaharova

sputnik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0c/1056301724_0:0:1020:574_1920x0_80_0_0_45f2ceede7fdb997b4c1029d9f4c586f.jpg

Finlandiya’da nükleer silahların ülkeye sokulması ve depolanmasına yönelik yasağı kaldıran yasal değişiklikler yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’un 26 Haziran’da onayladığı, nükleer enerji yasası ile ceza kanunundaki değişikliklere göre, Finlandiya topraklarında nükleer silahların ithalatı, üretimi, depolanması ve kullanımı artık yasal çerçevede mümkün hale geldi.Helsinki, daha önce pek çok kez ülkenin bir nükleer güç haline gelmeyeceğini, barış zamanında topraklarında nükleer silah konuşlandırma niyeti taşımadığını ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) sadık kalacağını belirtmişti.Rusya’nın Helsinki Büyükelçiliği, konuya ilişkin Sputnik'e yaptığı açıklamada, söz konusu güvencelerin yasalarla teminat altına alınmadığına dikkat çekerek, Finlandiya topraklarında nükleer silahların “teorik olarak dahi” konuşlandırılması ihtimalinin Rusya’nın askeri planlamalarında mutlaka dikkate alınacağını belirtti. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Finlandiya’nın nükleer silahların konuşlandırılmasına yönelik yasağı kaldırma kararının, Rusya’nın ulusal güvenliğine “gerçek tehditler” oluşturduğunu söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/rusya-baltik-ulkeleri-ve-finlandiya-ile-bazi-sinir-kapilarini-kapatti-1106896840.html

rusya

finlandiya

moskova

helsinki

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, finlandiya, nükleer silah, moskova, helsinki, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), alexander stubb, mariya zaharova, sputnik