https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/finlandiya-nukleer-silahlarin-ulkeye-girisine-ve-depolanmasina-yonelik-yasagi-kaldirdi-1106899393.html
Finlandiya, nükleer silahların ülkeye girişine ve depolanmasına yönelik yasağı kaldırdı
Finlandiya, nükleer silahların ülkeye girişine ve depolanmasına yönelik yasağı kaldırdı
Sputnik Türkiye
Finlandiya’da yürürlüğe giren yasal düzenlemelerle, ülke topraklarında nükleer silahların ithalatı, depolanması ve kullanımı hukuken mümkün hale geldi... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T00:49+0300
2026-07-01T00:49+0300
2026-07-01T00:54+0300
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nükleer silah
moskova
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Finlandiya’da nükleer silahların ülkeye sokulması ve depolanmasına yönelik yasağı kaldıran yasal değişiklikler yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’un 26 Haziran’da onayladığı, nükleer enerji yasası ile ceza kanunundaki değişikliklere göre, Finlandiya topraklarında nükleer silahların ithalatı, üretimi, depolanması ve kullanımı artık yasal çerçevede mümkün hale geldi.Helsinki, daha önce pek çok kez ülkenin bir nükleer güç haline gelmeyeceğini, barış zamanında topraklarında nükleer silah konuşlandırma niyeti taşımadığını ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) sadık kalacağını belirtmişti.Rusya’nın Helsinki Büyükelçiliği, konuya ilişkin Sputnik'e yaptığı açıklamada, söz konusu güvencelerin yasalarla teminat altına alınmadığına dikkat çekerek, Finlandiya topraklarında nükleer silahların “teorik olarak dahi” konuşlandırılması ihtimalinin Rusya’nın askeri planlamalarında mutlaka dikkate alınacağını belirtti. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Finlandiya’nın nükleer silahların konuşlandırılmasına yönelik yasağı kaldırma kararının, Rusya’nın ulusal güvenliğine “gerçek tehditler” oluşturduğunu söylemişti.
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rusya, finlandiya, nükleer silah, moskova, helsinki, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), alexander stubb, mariya zaharova, sputnik
rusya, finlandiya, nükleer silah, moskova, helsinki, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), alexander stubb, mariya zaharova, sputnik
Finlandiya, nükleer silahların ülkeye girişine ve depolanmasına yönelik yasağı kaldırdı
00:49 01.07.2026 (güncellendi: 00:54 01.07.2026)
Finlandiya’da yürürlüğe giren yasal düzenlemelerle, ülke topraklarında nükleer silahların ithalatı, depolanması ve kullanımı hukuken mümkün hale geldi. Moskova, karardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek bunun Rusya’nın ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğunu belirtti.
Finlandiya’da nükleer silahların ülkeye sokulması ve depolanmasına yönelik yasağı kaldıran yasal değişiklikler yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’un 26 Haziran’da onayladığı, nükleer enerji yasası ile ceza kanunundaki değişikliklere göre, Finlandiya topraklarında nükleer silahların ithalatı, üretimi, depolanması ve kullanımı artık yasal çerçevede mümkün hale geldi.
Helsinki, daha önce pek çok kez ülkenin bir nükleer güç haline gelmeyeceğini, barış zamanında topraklarında nükleer silah konuşlandırma niyeti taşımadığını ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) sadık kalacağını belirtmişti.
Rusya’nın Helsinki Büyükelçiliği, konuya ilişkin Sputnik'e yaptığı açıklamada, söz konusu güvencelerin yasalarla teminat altına alınmadığına dikkat çekerek, Finlandiya topraklarında nükleer silahların “teorik olarak dahi” konuşlandırılması ihtimalinin Rusya’nın askeri planlamalarında mutlaka dikkate alınacağını belirtti. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Finlandiya’nın nükleer silahların konuşlandırılmasına yönelik yasağı kaldırma kararının, Rusya’nın ulusal güvenliğine “gerçek tehditler” oluşturduğunu söylemişti.