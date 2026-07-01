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Trump'tan İran açıklaması: Çok iyi anlaşıyoruz
Trump'tan İran açıklaması: Çok iyi anlaşıyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, İran ile ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini açıkladı. Trump, Katar'ın başkenti Doha'da süren görüşmeler üzerine açıklama yaptı. 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T15:46+0300
2026-07-01T15:47+0300
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Donald Trump, Katar'da yapılan son görüşmelerin başarılı geçtiğini belirterek, "İran'ın nükleer silahlardan arındırılması süreci iyi gidiyor. Çok iyi toplantılar yaptılar, sonuçları göreceğiz" ifadelerini kullandı.Açıklama, Trump'ın bir yurtdışı seyahati öncesi gazetecilere yaptığı konuşmada kaydedildi.İranlı yetkili: Hürmüz ve dondurulmuş varlıklara odaklandıkÖte yandan İranlı üst düzey bir yetkili bugün uluslararası haber ajansı Reuters'e yaptığı açıklamada, Tahran ile Washington arasında Salı gecesinden beri Doha'da dolaylı görüşmelerin devam ettiğini ve görüşmelerin Tahran'ın fonlarının serbest bırakılması ve Hürmüz Boğazı konularına odaklandığını belirtti.'Salı gecesi başladı'Yetkili, "Dolaylı müzakereler salı gecesi başladı. İran, Katar ve Pakistanlı yetkililerle görüşmeler yaptı ve onlar da ABD tarafıyla görüştüler. Dolaylı görüşmeler Çarşamba günü de devam etti ve İran'ın dondurulmuş varlıkları ve Hürmüz Boğazı konularına odaklandı" dedi.6 milyar dolar çelişkisiDaha önce CBS televizyon kanalı, ABD'nin, söz vermesine rağmen anlaşma gereği serbest bırakacağı 6 milyar doların henüz Tahran'ın eline geçmeyeceği konusunda Katar'la anlaştığını bildirmişti.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin İran'ın Katar bankasındaki 6 milyar dolarını dondurma hakkını saklı tuttuğunu, ancak bunun olası kullanımını yakından izlediğini söyledi.
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donald trump, i̇ran, açıklama, haberler
donald trump, i̇ran, açıklama, haberler

Trump'tan İran açıklaması: Çok iyi anlaşıyoruz

15:46 01.07.2026 (güncellendi: 15:47 01.07.2026)
© REUTERS Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп жестикулирует во время выступления во время брифинга для прессы в Белом доме, США
Президент США Дональд Трамп жестикулирует во время выступления во время брифинга для прессы в Белом доме, США - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© REUTERS Kevin Lamarque
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ABD Başkanı Trump, İran ile ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini açıkladı. Trump, Katar'ın başkenti Doha'da süren görüşmeler üzerine açıklama yaptı.
Donald Trump, Katar'da yapılan son görüşmelerin başarılı geçtiğini belirterek, "İran'ın nükleer silahlardan arındırılması süreci iyi gidiyor. Çok iyi toplantılar yaptılar, sonuçları göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Açıklama, Trump'ın bir yurtdışı seyahati öncesi gazetecilere yaptığı konuşmada kaydedildi.

İranlı yetkili: Hürmüz ve dondurulmuş varlıklara odaklandık

Öte yandan İranlı üst düzey bir yetkili bugün uluslararası haber ajansı Reuters'e yaptığı açıklamada, Tahran ile Washington arasında Salı gecesinden beri Doha'da dolaylı görüşmelerin devam ettiğini ve görüşmelerin Tahran'ın fonlarının serbest bırakılması ve Hürmüz Boğazı konularına odaklandığını belirtti.

'Salı gecesi başladı'

Yetkili, "Dolaylı müzakereler salı gecesi başladı. İran, Katar ve Pakistanlı yetkililerle görüşmeler yaptı ve onlar da ABD tarafıyla görüştüler. Dolaylı görüşmeler Çarşamba günü de devam etti ve İran'ın dondurulmuş varlıkları ve Hürmüz Boğazı konularına odaklandı" dedi.

6 milyar dolar çelişkisi

Daha önce CBS televizyon kanalı, ABD'nin, söz vermesine rağmen anlaşma gereği serbest bırakacağı 6 milyar doların henüz Tahran'ın eline geçmeyeceği konusunda Katar'la anlaştığını bildirmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin İran'ın Katar bankasındaki 6 milyar dolarını dondurma hakkını saklı tuttuğunu, ancak bunun olası kullanımını yakından izlediğini söyledi.
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