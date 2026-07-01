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İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni için hazırlıklar sürüyor: Takvim netleşti
İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni için hazırlıklar sürüyor: Takvim netleşti
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ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin hazırlıkları, başkent Tahran'daki İmam Humeyni... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
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Caminin avlusuna Hamaney ve aynı saldırıda hayatını kaybedenlerin tabutlarının yerleştirileceği büyük bir platform kuruldu.Platformun çevresinin beton bloklarla kapatıldığı ve bu alana erişimin büyük ölçüde sınırlandırıldığı görüldü.Cenaze törenine katılacakların sıcak havadan daha az etkilenmesi amacıyla cami avlusuna serinletme sistemi kuruldu.Son cenaze ve definÇok sayıda iş makinesi ve vincin çalıştığı alanda alınan yoğun güvenlik önlemleri görüldü
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i̇ran, haberler, ayetullah ali hamaney
i̇ran, haberler, ayetullah ali hamaney

İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni için hazırlıklar sürüyor: Takvim netleşti

15:20 01.07.2026 (güncellendi: 15:21 01.07.2026)
© Fatemeh BahramiTahran, Hamaney'in cenazesi için hazırlıklar
Tahran, Hamaney'in cenazesi için hazırlıklar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© Fatemeh Bahrami
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ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin hazırlıkları, başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde devam ediyor. Cenaze süreci 3 Temmuz’da anma töreniyle başlayacak, son cenaze töreni ve defin işlemi ise 9 Temmuz’da yapılacak.
Caminin avlusuna Hamaney ve aynı saldırıda hayatını kaybedenlerin tabutlarının yerleştirileceği büyük bir platform kuruldu.
Platformun çevresinin beton bloklarla kapatıldığı ve bu alana erişimin büyük ölçüde sınırlandırıldığı görüldü.
© Fatemeh BahramiTahran, Hamaney'in cenazesi için hazırlıklar
Tahran, Hamaney'in cenazesi için hazırlıklar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
Tahran, Hamaney'in cenazesi için hazırlıklar
© Fatemeh Bahrami
Cenaze törenine katılacakların sıcak havadan daha az etkilenmesi amacıyla cami avlusuna serinletme sistemi kuruldu.

Son cenaze ve defin

Çok sayıda iş makinesi ve vincin çalıştığı alanda alınan yoğun güvenlik önlemleri görüldü
Hamaney için 3 Temmuz cuma günü devlet başkanları, üst düzey yetkililer ve dini liderlerin katılımıyla uluslararası resmi anma töreni düzenlenmesi planlanıyor.
Halkın ise 4 Temmuz Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren İmam Humeyni Musalla Camisi'nde saygı duruşunda bulunmasının ardından cenaze merasimlerinin başlaması bekleniyor.
Hamaney için son cenaze töreni ve defin işleminin ise 9 Temmuz'da Meşhed kentinde gerçekleştirileceği belirtiliyor.
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