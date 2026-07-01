https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/iranda-ali-hamaneyin-cenaze-toreni-icin-hazirliklar-suruyor-takvim-netlesti-1106914972.html

İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni için hazırlıklar sürüyor: Takvim netleşti

İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni için hazırlıklar sürüyor: Takvim netleşti

Sputnik Türkiye

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin hazırlıkları, başkent Tahran'daki İmam Humeyni... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T15:20+0300

2026-07-01T15:20+0300

2026-07-01T15:21+0300

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Caminin avlusuna Hamaney ve aynı saldırıda hayatını kaybedenlerin tabutlarının yerleştirileceği büyük bir platform kuruldu.Platformun çevresinin beton bloklarla kapatıldığı ve bu alana erişimin büyük ölçüde sınırlandırıldığı görüldü.Cenaze törenine katılacakların sıcak havadan daha az etkilenmesi amacıyla cami avlusuna serinletme sistemi kuruldu.Son cenaze ve definÇok sayıda iş makinesi ve vincin çalıştığı alanda alınan yoğun güvenlik önlemleri görüldü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/iran-dogruladi-hamaney-hayatini-kaybetti-1103897948.html

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i̇ran, haberler, ayetullah ali hamaney