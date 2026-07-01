https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/trumpin-mali-beyani-ortaya-cikti-kripto-para-yatirimlarindan-1-milyar-dolari-askin-gelir-elde-etti-1106905429.html
Trump'ın mali beyanı ortaya çıktı: Kripto para yatırımlarından 1 milyar doları aşkın gelir elde etti
Trump'ın mali beyanı ortaya çıktı: Kripto para yatırımlarından 1 milyar doları aşkın gelir elde etti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025 mali beyanı, kripto para yatırımlarından 1 milyar doların üzerinde gelir elde ettiğini ortaya koydu. Beyaz Saray çıkar... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T10:14+0300
2026-07-01T10:14+0300
2026-07-01T10:14+0300
ekonomi̇
donald trump
steve witkoff
melania trump
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ABD Başkanı Donald Trump, görevine dönüşünün ilk yılında kripto para sektöründen elde ettiği gelirle dikkat çekti. Kamuoyuna açıklanan 2025 yılına ait zorunlu mali beyanına göre Trump, kripto para bağlantılı ticari faaliyetlerinden 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Beyaz Saray ise bu kazançların başkanlık göreviyle herhangi bir çıkar çatışması oluşturmadığını savundu.927 sayfalık mali bildirimde Trump, göreve başlamasından kısa süre önce piyasaya sürdüğü Trump meme coin sayesinde 635 milyon dolar telif geliri elde ettiğini açıkladı. Söz konusu dijital varlığın piyasa değeri daha sonra önemli ölçüde düşmesine rağmen, ilk satışlardan elde edilen gelir mali beyana yansıdı.Rapora göre Trump ayrıca oğulları ile ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un çocukları tarafından kurulan World Liberty Financial adlı kripto para şirketinden 500 milyon doların üzerinde gelir sağladı.Kripto gelirleri emlak işlerini geride bıraktıTrump'ın mali beyanı, kripto para yatırımlarından elde ettiği kazancın geleneksel emlak gelirlerini geride bıraktığını gösterdi. Buna göre Trump:Raporda ayrıca Trump markalı saat, İncil, spor ayakkabı, parfüm ve gitar satışlarından da milyonlarca dolarlık telif geliri elde edildiği belirtildi. Sadece Trump markalı saatlerden 4,7 milyon dolar gelir kaydedildi.Melania Trump'ın gelirleri de açıklandıMali beyanda First Lady Melania Trump'ın gelirleri de yer aldı. Buna göre Melania Trump, geçen yıl yayımlanan belgeseline ilişkin lisans anlaşmasından 10,7 milyon dolar, NFT satışlarından ise yaklaşık 6 milyon dolar gelir elde etti.Beyaz Saray: Çıkar çatışması yokTrump'ın kripto para faaliyetleri nedeniyle çıkar çatışması yaşadığı yönündeki eleştirilere Beyaz Saray bir kez daha karşı çıktı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, Trump'ın şirketlerinin oğulları tarafından yönetilen bir vakfa devredildiğini belirterek, "Ne Başkan ne de ailesi çıkar çatışmasına girmiştir ya da girecektir" ifadelerini kullandı.Trump da daha önce federal çıkar çatışması yasalarının başkan için geçerli olmadığını savunmuştu.Göreve dönüşünün ardından kripto para sektörüne yönelik daha destekleyici bir politika izleyen Trump yönetimi, geçen yıl dijital varlık sektörünü destekleyen GENIUS Act yasasını yürürlüğe koymuştu. Öte yandan Forbes, Trump'ın kişisel servetini yaklaşık 6 milyar dolar, Bloomberg ise 7,6 milyar dolar olarak hesaplıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/trump-altin-kart-ile-oturma-iznini-1-milyon-dolara-acti-platin-kart-yolda-1101712180.html
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donald trump, steve witkoff, melania trump
donald trump, steve witkoff, melania trump
Trump'ın mali beyanı ortaya çıktı: Kripto para yatırımlarından 1 milyar doları aşkın gelir elde etti
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025 mali beyanı, kripto para yatırımlarından 1 milyar doların üzerinde gelir elde ettiğini ortaya koydu. Beyaz Saray çıkar çatışması iddialarını reddetti.
ABD Başkanı Donald Trump, görevine dönüşünün ilk yılında kripto para sektöründen elde ettiği gelirle dikkat çekti. Kamuoyuna açıklanan 2025 yılına ait zorunlu mali beyanına göre Trump, kripto para bağlantılı ticari faaliyetlerinden 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Beyaz Saray ise bu kazançların başkanlık göreviyle herhangi bir çıkar çatışması oluşturmadığını savundu.
927 sayfalık mali bildirimde Trump, göreve başlamasından kısa süre önce piyasaya sürdüğü Trump meme coin sayesinde 635 milyon dolar telif geliri elde ettiğini açıkladı. Söz konusu dijital varlığın piyasa değeri daha sonra önemli ölçüde düşmesine rağmen, ilk satışlardan elde edilen gelir mali beyana yansıdı.
Rapora göre Trump ayrıca oğulları ile ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un çocukları tarafından kurulan World Liberty Financial adlı kripto para şirketinden 500 milyon doların üzerinde gelir sağladı.
Kripto gelirleri emlak işlerini geride bıraktı
Trump'ın mali beyanı, kripto para yatırımlarından elde ettiği kazancın geleneksel emlak gelirlerini geride bıraktığını gösterdi. Buna göre Trump:
Florida'daki Mar-a-Lago
kulübünden yaklaşık 77 milyon dolar
,
Trump National Doral
golf tesisinden 122 milyon dolar
,
New Jersey'deki Bedminster
, Florida'daki Jupiter
ve İskoçya'daki Turnberry
golf kulüplerinden ise ayrı ayrı 30 milyon doların üzerinde gelir
elde etti.
Raporda ayrıca Trump markalı saat, İncil, spor ayakkabı, parfüm ve gitar satışlarından da milyonlarca dolarlık telif geliri elde edildiği belirtildi. Sadece Trump markalı saatlerden 4,7 milyon dolar gelir kaydedildi.
Melania Trump'ın gelirleri de açıklandı
Mali beyanda First Lady Melania Trump'ın gelirleri de yer aldı. Buna göre Melania Trump, geçen yıl yayımlanan belgeseline ilişkin lisans anlaşmasından 10,7 milyon dolar, NFT satışlarından ise yaklaşık 6 milyon dolar gelir elde etti.
Beyaz Saray: Çıkar çatışması yok
Trump'ın kripto para faaliyetleri nedeniyle çıkar çatışması yaşadığı yönündeki eleştirilere Beyaz Saray bir kez daha karşı çıktı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, Trump'ın şirketlerinin oğulları tarafından yönetilen bir vakfa devredildiğini belirterek, "Ne Başkan ne de ailesi çıkar çatışmasına girmiştir ya da girecektir" ifadelerini kullandı.
Trump da daha önce federal çıkar çatışması yasalarının başkan için geçerli olmadığını savunmuştu.
Göreve dönüşünün ardından kripto para sektörüne yönelik daha destekleyici bir politika izleyen Trump yönetimi, geçen yıl dijital varlık sektörünü destekleyen GENIUS Act yasasını yürürlüğe koymuştu. Öte yandan Forbes, Trump'ın kişisel servetini yaklaşık 6 milyar dolar, Bloomberg ise 7,6 milyar dolar olarak hesaplıyor.