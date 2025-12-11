https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/trump-altin-kart-ile-oturma-iznini-1-milyon-dolara-acti-platin-kart-yolda-1101712180.html

Trump, Altın Kart ile oturma iznini 1 milyon dolara açtı, Platin Kart yolda

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı, uzun süredir vaat ettiği ‘Trump Gold Card’ adlı yeni vize programını resmen duyurdu.

Program, yabancı başvuru sahiplerine 1 milyon dolar karşılığında ABD’de hızlandırılmış oturum ve vatandaşlığa geçiş yolu sunuyor. Şirketlerin yabancı çalışan getirmek için ödeyeceği tutar ise 2 milyon dolar olarak belirlendi.Yeni sistem, 1990’dan bu yana uygulanan ve istihdam yaratma şartına bağlı olan EB-5 yatırımcı vizesinin yerini alacak. Gold Card’da böyle bir zorunluluk bulunmuyor.Trump, Beyaz Saray’daki toplantıda “Bugün çok heyecan verici bir adım attık. Trump Gold Card’ı resmen başlattık” dedi.Başvuru süreci ve fiyatlarResmi başvuru sitesi trumpcard.gov çarşamba öğleden sonra erişime açıldı. Sitede “rekor sürede ABD oturumu” vadeden başvuru formu yer alıyor. Programın maliyeti iki kalemden oluşuyor:Süreç; çevrim içi başvuru, DHS incelemesi ve bir mülakat aşamasından geçiyor. Siteye göre işlemler “haftalar içinde” tamamlanabiliyor. Onaylananlar, olağanüstü veya istisnai nitelikli kişilere verilen EB-1 veya EB-2 statüsü üzerinden kalıcı oturum elde edecek.Eşler ve 21 yaş altı bekar çocuklar da başvurabiliyor ancak ek ücret ödemek zorunda.Vergi ve iptal riskiAltın Kart sahipleri ABD vatandaşı veya daimi oturum sahibi gibi dünya genelindeki gelirlerinden vergi verecek.Oturum, ulusal güvenlik gerekçesiyle veya ciddi suçlar nedeniyle iptal edilebilecek.Bazı ülke vatandaşları hala bir yılı aşan bekleme süreleriyle karşılaşabilir.Eleştirenler ne diyor?Eleştirmenlere göre program, ABD göçmenlik politikasını kökten değiştirerek serveti birincil kriter haline getiriyor.‘Trump Platinum Card’ yolda: 5 milyon dolarlık vergi ayrıcalığıSitede ayrıca “Trump Platinum Card” için bir bekleme listesi de yer alıyor.Bu kart:Göçmen politikası tamamen değişiyorTrump yönetimi, son haftalarda iki Ulusal Muhafız askerinin Washington DC’de vurulması sonrası göçmenlik kurallarını sert şekilde sıkılaştırmıştı. Gold Card fikri ilk kez şubat ayında gündeme gelmiş, o dönem yabancılara 5 milyon dolar karşılığında vatandaşlığa giden yol sunulacağı açıklanmıştı.Ticaret Bakanı Howard Lutnick, programın ABD’nin mevcut EB-5 yatırım vizesini “modifiye edeceğini” belirtmiş, “Yalnızca en üst düzey insanları alacağız” demişti.Lutnick’e göre milyonlarca Gold Card satılması mümkün ve bu sayede 1 trilyon dolar gelir elde edilerek ABD’nin ulusal borcunun azaltılması hedefleniyor.

