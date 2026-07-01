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Trabzonspor dört transferi birden açıkladı: Eski Fenerbahçe'liye üç yıllık imza
Trabzonspor dört transferi birden açıkladı: Eski Fenerbahçe'liye üç yıllık imza
Sputnik Türkiye
Trabzonspor; Samet Akaydin, Thierry Darnel Karadeniz, Metehan Mimaroğlu ve Melih Kabasakal transferlerini resmen duyurdu. Futbolcuların maliyetleri de belli... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T15:05+0300
2026-07-01T15:05+0300
spor
trabzonspor
fenerbahçe
transfer
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Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor dört transferi birden açıkladı.Samet Akaydin, Thierry Darnel Karadeniz, Metehan Mimaroğlu ve Melih Kabasakal resmen imzayı attı.Bordo mavililerden KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/fenerbahcenin-yildizi-antrenmanda-sakatlanmisti-anderson-taliscanin-mri-cekildi--1106898022.html
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trabzonspor, fenerbahçe, transfer
trabzonspor, fenerbahçe, transfer

Trabzonspor dört transferi birden açıkladı: Eski Fenerbahçe'liye üç yıllık imza

15:05 01.07.2026
Trabzonspor dört transferi birden açıkladı
Trabzonspor dört transferi birden açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
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Trabzonspor; Samet Akaydin, Thierry Darnel Karadeniz, Metehan Mimaroğlu ve Melih Kabasakal transferlerini resmen duyurdu. Futbolcuların maliyetleri de belli oldu.
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor dört transferi birden açıkladı.

Samet Akaydin, Thierry Darnel Karadeniz, Metehan Mimaroğlu ve Melih Kabasakal resmen imzayı attı.
Bordo mavililerden KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Samet Akaydin ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonunda 43.500.000.-TL garanti ücret ve 2027/2028 futbol sezonunda 53.875.000.-TL garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2028/2029 futbol sezonunda 60.100.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,6'sı oranında ödeme yapılacaktır. Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Thierry Darnel Karadeniz ile 5 (Beş) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir sezon için 80.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, oyuncuya, bir defaya mahsus olmak üzere 80.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Metehan Mimaroğlu ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonunda, 27.000.000.-TL garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2027/2028 futbol sezonunda 35.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Profesyonel futbolcu Melih Kabasakal ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2026/2027 futbol sezonunda 30.575.000.-TL garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 37.628.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2028/2029 futbol sezonunda 43.672.500.-TL garanti ücret ödenecektir."
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