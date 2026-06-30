https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/fenerbahcenin-yildizi-antrenmanda-sakatlanmisti-anderson-taliscanin-mri-cekildi--1106898022.html
Fenerbahçe'nin yıldızı antrenmanda sakatlanmıştı: Anderson Talisca'nın MR'ı çekildi
Fenerbahçe'nin yıldızı antrenmanda sakatlanmıştı: Anderson Talisca'nın MR'ı çekildi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü kampta Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın tedbir amacıyla MR'ı çekildi. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T23:41+0300
2026-06-30T23:41+0300
2026-06-30T23:41+0300
spor
anderson talisca
i̇smail kartal
vedat muriqi
fenerbahçe
sakatlık
sakatlama
futbol
türkiye futbol federasyonu
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sürdürdü. Sakatlığı bulunan Vedat Muriqi antrenmana katılmadı. TRT Spor'un haberine göre, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın ise tedbir amacıyla MR'ı çekildi. Talisca'nın sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/fenerbahce-duyurdu-vedat-muriqi-sakatlandi-1106858423.html
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anderson talisca, i̇smail kartal, vedat muriqi, fenerbahçe, sakatlık, sakatlama, futbol, türkiye futbol federasyonu
anderson talisca, i̇smail kartal, vedat muriqi, fenerbahçe, sakatlık, sakatlama, futbol, türkiye futbol federasyonu
Fenerbahçe'nin yıldızı antrenmanda sakatlanmıştı: Anderson Talisca'nın MR'ı çekildi
Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü kampta Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın tedbir amacıyla MR'ı çekildi.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sürdürdü.
Sakatlığı bulunan Vedat Muriqi antrenmana katılmadı. TRT Spor'un haberine göre, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın ise tedbir amacıyla MR'ı çekildi.
Talisca'nın sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor.