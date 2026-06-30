Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/fenerbahcenin-yildizi-antrenmanda-sakatlanmisti-anderson-taliscanin-mri-cekildi--1106898022.html
Fenerbahçe'nin yıldızı antrenmanda sakatlanmıştı: Anderson Talisca'nın MR'ı çekildi
Fenerbahçe'nin yıldızı antrenmanda sakatlanmıştı: Anderson Talisca'nın MR'ı çekildi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü kampta Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın tedbir amacıyla MR'ı çekildi. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T23:41+0300
2026-06-30T23:41+0300
spor
anderson talisca
i̇smail kartal
vedat muriqi
fenerbahçe
sakatlık
sakatlama
futbol
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/06/1095179985_0:0:2609:1469_1920x0_80_0_0_430d8c3ff6cfc1a43482c73239b8be01.jpg
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sürdürdü. Sakatlığı bulunan Vedat Muriqi antrenmana katılmadı. TRT Spor'un haberine göre, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın ise tedbir amacıyla MR'ı çekildi. Talisca'nın sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/fenerbahce-duyurdu-vedat-muriqi-sakatlandi-1106858423.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/06/1095179985_256:0:2499:1682_1920x0_80_0_0_9575c95aff11cbb57dd5c4635d857269.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
anderson talisca, i̇smail kartal, vedat muriqi, fenerbahçe, sakatlık, sakatlama, futbol, türkiye futbol federasyonu
anderson talisca, i̇smail kartal, vedat muriqi, fenerbahçe, sakatlık, sakatlama, futbol, türkiye futbol federasyonu

Fenerbahçe'nin yıldızı antrenmanda sakatlanmıştı: Anderson Talisca'nın MR'ı çekildi

23:41 30.06.2026
© AA / Oğuz YeterFenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca
Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© AA / Oğuz Yeter
Abone ol
Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü kampta Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın tedbir amacıyla MR'ı çekildi.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sürdürdü.
Sakatlığı bulunan Vedat Muriqi antrenmana katılmadı. TRT Spor'un haberine göre, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın ise tedbir amacıyla MR'ı çekildi.
Talisca'nın sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor.
Vedat Muriqi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
SPOR
Fenerbahçe duyurdu: Vedat Muriqi sakatlandı
Dün, 17:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала