https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/rus-disisleri-kiev-baris-arayisinda-degil-rusya-bunu-anliyor-ve-hicbir-yanilsamaya-kapilmiyor-1106923765.html

Rus Dışişleri: Kiev barış arayışında değil, Rusya bunu anlıyor ve hiçbir yanılsamaya kapılmıyor

Rus Dışişleri: Kiev barış arayışında değil, Rusya bunu anlıyor ve hiçbir yanılsamaya kapılmıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejiminin çatışmaya barışçıl bir çözüm bulma konusunda isteksiz olduğ8unu, bunun öncelikle Kiev'in bağımsız... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T20:22+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın, Kiev rejiminin çatışmaya barışçıl bir çözüm bulma konusundaki isteksizliğini gördüğünü, bunun öncelikle Kiev'in bağımsız olmamasından kaynaklandığını söyledi.Zaharova, "Kiev rejiminin gerçek bir barış arayışında olduğuna dair hiçbir yanılsamaya kapılmıyoruz. Bugün daha önce de söylediğim gibi, böyle bir arzu şimdiye kadar da olmadı, şimdi de yok. Bunun başlıca nedeni ise Kiev rejiminin bağımsız olmamasıdır" ifadelerini kullandı.Zaharova'nın yaptığı diğer açıklamalardan öne çıkanlar:▪️ Rusya ile şantaj diliyle konuşma girişimleri kabul edilemez.▪️ Kiev, mantıksız taleplerde bulunmayı bırakmalı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni Donbas'tan çekmelidir.▪️ Zelenskiy, Ukrayna etrafındaki çatışmanın tırmanmasını kışkırtmaya çalışıyor.▪️ Rusya, Batı ülkelerinin topraklarına yönelik terör saldırılarındaki rolünü askeri planlamasına dahil ediyor.▪️ ABD, Ukrayna konusundaki tutumunda bir değişiklik olduğunu açıklamadı, Trump'ın çözümü kolaylaştırma isteğindense şüphe yok.▪️ Rusya, Cumhurbaşkanı Vucic'in istifasının yakın olduğunu açıklamasının ardından Sırbistan'daki durumu izliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/zaharova-nato-rusyaya-saldirirsa-bunun-yikici-sonuclari-olur-1106619955.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, kiev, ukrayna, vladimir zelenskiy, donald trump, abd, sırbistan, aleksandar vucic