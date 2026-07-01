https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/rusyada-meme-kanserinin-agresifligini-olcen-test-gelistirildi-1106925852.html
Rusya’da meme kanserinin agresifliğini ölçen test geliştirildi
Rusya’da meme kanserinin agresifliğini ölçen test geliştirildi
Sputnik Türkiye
Rus bilim insanları, meme kanseri tümörlerinin saldırganlık (agresiflik) derecesini belirleyebilen PCR tabanlı yeni bir test sistemi geliştirdi. Tamamen yerli... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T23:06+0300
2026-07-01T23:06+0300
2026-07-01T23:06+0300
yaşam
rusya sağlık bakanlığı
test
meme kanseri
pcr
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ural
gen
tümör
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Rusya Sağlık Bakanlığı, Ural Devlet Tıp Üniversitesi (Ural GMU) araştırmacıları tarafından meme kanserinin agresifliğini ölçmek amacıyla yeni bir test sistemi geliştirildiğini duyurdu. Tamamen yerli bileşenlerle üretilen ve patenti alınan PCR tabanlı testin, bilimsel araştırmaların yanı sıra klinik uygulamalarda da kullanılabileceği belirtildi.Bakanlık açıklamasında, testin gen aktivitesindeki en ufak değişimleri bile saptayabildiği ve tekrarlayan ölçümlerde sonuçların sabit kalarak güvenilirlik sağladığı vurgulandı.Gerçek zamanlı çalışan sistem, tümörün büyümesi ve agresifliğiyle doğrudan ilişkili olan "mTOR" geninin aktivitesini analiz ediyor. Sonuçların doğruluğunu ve hassasiyetini artırmak amacıyla, test sırasında yapısı genellikle stabil kalan "TBP" ve "RPLP0" adlı iki referans gen de eşzamanlı olarak inceleniyor.Geliştirilen bu yeni yöntemin, ilgili genlerin aktivite düzeylerini hassas biçimde belirleyerek tümörün davranış modeli ve hastalığın seyri hakkında uzmanlara çok daha net bir tablo sunması hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/yeni-arastirma-c-vitamini-beyin-sagligi-icin-kritik-rol-oynayabilir-1106919567.html
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rusya sağlık bakanlığı, test, meme kanseri, pcr, rusya, ural, gen, tümör
rusya sağlık bakanlığı, test, meme kanseri, pcr, rusya, ural, gen, tümör
Rusya’da meme kanserinin agresifliğini ölçen test geliştirildi
Rus bilim insanları, meme kanseri tümörlerinin saldırganlık (agresiflik) derecesini belirleyebilen PCR tabanlı yeni bir test sistemi geliştirdi. Tamamen yerli imkanlarla üretilen sistemin gen aktivitesindeki en ufak değişimleri bile saptayabildiği açıklandı.
Rusya Sağlık Bakanlığı, Ural Devlet Tıp Üniversitesi (Ural GMU) araştırmacıları tarafından meme kanserinin agresifliğini ölçmek amacıyla yeni bir test sistemi geliştirildiğini duyurdu. Tamamen yerli bileşenlerle üretilen ve patenti alınan PCR tabanlı testin, bilimsel araştırmaların yanı sıra klinik uygulamalarda da kullanılabileceği belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, testin gen aktivitesindeki en ufak değişimleri bile saptayabildiği ve tekrarlayan ölçümlerde sonuçların sabit kalarak güvenilirlik sağladığı vurgulandı.
Gerçek zamanlı çalışan sistem, tümörün büyümesi ve agresifliğiyle doğrudan ilişkili olan "mTOR" geninin aktivitesini analiz ediyor. Sonuçların doğruluğunu ve hassasiyetini artırmak amacıyla, test sırasında yapısı genellikle stabil kalan "TBP" ve "RPLP0" adlı iki referans gen de eşzamanlı olarak inceleniyor.
Geliştirilen bu yeni yöntemin, ilgili genlerin aktivite düzeylerini hassas biçimde belirleyerek tümörün davranış modeli ve hastalığın seyri hakkında uzmanlara çok daha net bir tablo sunması hedefleniyor.