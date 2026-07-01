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Rusya, dünyanın en hızlı zenginleşen ikinci ülkesi oldu
Rusya, dünyanın en hızlı zenginleşen ikinci ülkesi oldu
Sputnik Türkiye
Rusya, vatandaş başına düşen servet artışında dünya genelinde ikinci sıraya yerleşti. En çok fakirleşen ülke İngiltere oldu. 01.07.2026, Sputnik Türkiye
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ekonomi̇
rusya
refah
zenginlik
servet
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Sputnik, İsviçreli bankacılık devi UBS'in ‘Küresel Servet Raporu’ verilerini inceleyerek Rusya’nın dünyanın en hızlı zenginleşen ikinci ülkesi olduğu sonucuna vardı.Araştırmada kullanılan ‘servet ve refah’ göstergesi; finansal varlıklar ile gayrimenkul gibi reel varlıkların toplamından tüm borçların çıkarılmasıyla hesaplanıyor. Fiyat artışlarının yanıltıcı etkisini ortadan kaldırmak amacıyla, veriler ulusal para birimleri üzerinden enflasyona göre düzeltilerek işleniyor.Bu metodolojiyle yapılan hesaplamalara göre, 2020-2025 yılları arasında Rusya Federasyonu vatandaşlarının kişi başına düşen servet artışı yüzde 37 olarak kayıtlara geçti.Zirvede Güney Kore varRapora göre Rusya, küresel sıralamada sadece Güney Kore'nin gerisinde kaldı. Güney Kore, aynı dönemde kişi başına yüzde 55'lik servet artışıyla dünya lideri olurken, listenin üçüncü sırasına yüzde 29 artışla Hırvatistanyerleşti.Avrupa ülkeleri kan kaybediyorÖte yandan, "en çok fakirleşen ülkeler" listesinin başında da İngiltere yer aldı. İngiliz vatandaşlarının refah düzeyi son 5 yılda yüzde 23.2 oranında geriledi. İngiltere'yi yüzde 14.4'lük kayıpla Hollanda ve yüzde 4.5'lik düşüşle Fransa takip etti.Son beş yılda refah durumunun neredeyse hiç değişmeyerek aynı seviyede kaldığı tek ülke ise İtalya oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/rusyadan-natoya-karadeniz-tepkisi-varligini-artirmaya-calisiyor-1106902495.html
rusya
refah
güney kore
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rusya, refah, zenginlik, servet, refah, güney kore, i̇ngiltere, fransa, hırvatistan, i̇talya, hollanda
rusya, refah, zenginlik, servet, refah, güney kore, i̇ngiltere, fransa, hırvatistan, i̇talya, hollanda

Rusya, dünyanın en hızlı zenginleşen ikinci ülkesi oldu

08:25 01.07.2026
© Sputnik / Vladimir Pesnya / Multimedya arşivine gidinMoskova
Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© Sputnik / Vladimir Pesnya
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya, vatandaş başına düşen servet artışında dünya genelinde ikinci sıraya yerleşti. En çok fakirleşen ülke İngiltere oldu.
Sputnik, İsviçreli bankacılık devi UBS'in ‘Küresel Servet Raporu’ verilerini inceleyerek Rusya’nın dünyanın en hızlı zenginleşen ikinci ülkesi olduğu sonucuna vardı.
Araştırmada kullanılan ‘servet ve refah’ göstergesi; finansal varlıklar ile gayrimenkul gibi reel varlıkların toplamından tüm borçların çıkarılmasıyla hesaplanıyor. Fiyat artışlarının yanıltıcı etkisini ortadan kaldırmak amacıyla, veriler ulusal para birimleri üzerinden enflasyona göre düzeltilerek işleniyor.
Bu metodolojiyle yapılan hesaplamalara göre, 2020-2025 yılları arasında Rusya Federasyonu vatandaşlarının kişi başına düşen servet artışı yüzde 37 olarak kayıtlara geçti.

Zirvede Güney Kore var

Rapora göre Rusya, küresel sıralamada sadece Güney Kore'nin gerisinde kaldı. Güney Kore, aynı dönemde kişi başına yüzde 55'lik servet artışıyla dünya lideri olurken, listenin üçüncü sırasına yüzde 29 artışla Hırvatistanyerleşti.

Avrupa ülkeleri kan kaybediyor

Öte yandan, "en çok fakirleşen ülkeler" listesinin başında da İngiltere yer aldı. İngiliz vatandaşlarının refah düzeyi son 5 yılda yüzde 23.2 oranında geriledi. İngiltere'yi yüzde 14.4'lük kayıpla Hollanda ve yüzde 4.5'lik düşüşle Fransa takip etti.
Son beş yılda refah durumunun neredeyse hiç değişmeyerek aynı seviyede kaldığı tek ülke ise İtalya oldu.
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