https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/rus-ordusu-operasyona-devam-ediyor-harkov-ve-zaporojyede-iki-yerlesim-daha-rus-askerlerin-1106909197.html

Rus ordusu operasyona devam ediyor: Harkov ve Zaporojye’de iki yerleşim daha Rus askerlerin kontrolünde

Rus ordusu operasyona devam ediyor: Harkov ve Zaporojye’de iki yerleşim daha Rus askerlerin kontrolünde

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin kararlı eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nde Ukrainskoye, Zaporojye Bölgesi’nde de Kopani yerleşimlerinin kontrolünü ele... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T12:51+0300

2026-07-01T12:51+0300

2026-07-01T12:55+0300

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rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus birlikleri kararlı eylemler sonucunda Harkov Bölgesi’nde Ukrainskoye, Zaporojye Bölgesi’nde de Kopani olmak üzere iki yerleşimin daha kontrolünü ele geçirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.430 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 17 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan yakıt ve enerji tesisleri, ulaşım altyapısı, yakıt depoları ve bir lojistik merkezin yanı sıra, Neptun seyir füzeleri için motorların üretildiği bir atölyeyi ve depolandığı yeri, uzun menzilli İHA’ların fırlatma alanları ile 148 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus Karadeniz Filosu askerleri 2 insansız hücumbotunu imha ederken hava savunma güçleri de 7 güdümlü uçak bombasını ve 602 uçak tipi İHA’yı engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/rusya-dunyanin-en-hizli-zenginlesen-ikinci-ulkesi-oldu-1106902935.html

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rusya, ukrayna, donbass, harkov, zaporojye, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat