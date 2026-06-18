Zaharova: NATO Rusya'ya saldırırsa, bunun yıkıcı sonuçları olur
© Sputnik / Юрий КочетковRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
© Sputnik / Юрий Кочетков
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NATO'yu Rus topraklarına yapılacak olası bir saldırıya karşı uyaran Zaharova, Rus ordusunun askeri ve teknik üstünlüğünün de altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rus topraklarına saldırması halinde Moskova'nın vereceği karşılığın İttifak için yıkıcı sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.
Basın toplantısında NATO'nun üzerinde çalıştığı belirtilen planlarla ilgili açıklama yapan Zaharova, "Altını bir kez daha çizmek isterim ki, herhangi bir NATO üyesi tarafından herhangi bir Rus bölgesine saldırı düzenlenmesi durumunda, bu çılgın macerayı başlatanlarına bizim tarafımızdan verilecek cevabın onlar adına kararlı ve yıkıcı olacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi.
Rusya'nın NATO karşısındaki askeri ve teknik üstünlüğüne de vurgu yapan Zaharova, "Batılıların 'tugay', 'general', 'komutan' olarak adlandırdığı oluşumların elindeki hiçbir araç, potansiyel ve diğer savunma hattı onlara yardımcı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Batılı liderlerin tutumunun NATO'yu kötü yöne doğrulttuğunu uyarısında da bulunan Zaharova, "Bu tür açıklamalarla, bu tür eylemlerle Avrupa’yı neye doğru sürüklediklerinin bilincinde olmaları gerekir" diye ekledi.
Basın toplantısında NATO'nun üzerinde çalıştığı belirtilen planlarla ilgili açıklama yapan Zaharova, "Altını bir kez daha çizmek isterim ki, herhangi bir NATO üyesi tarafından herhangi bir Rus bölgesine saldırı düzenlenmesi durumunda, bu çılgın macerayı başlatanlarına bizim tarafımızdan verilecek cevabın onlar adına kararlı ve yıkıcı olacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi.
Rusya'nın NATO karşısındaki askeri ve teknik üstünlüğüne de vurgu yapan Zaharova, "Batılıların 'tugay', 'general', 'komutan' olarak adlandırdığı oluşumların elindeki hiçbir araç, potansiyel ve diğer savunma hattı onlara yardımcı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Batılı liderlerin tutumunun NATO'yu kötü yöne doğrulttuğunu uyarısında da bulunan Zaharova, "Bu tür açıklamalarla, bu tür eylemlerle Avrupa’yı neye doğru sürüklediklerinin bilincinde olmaları gerekir" diye ekledi.