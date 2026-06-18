Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/zaharova-nato-rusyaya-saldirirsa-bunun-yikici-sonuclari-olur-1106619955.html
Zaharova: NATO Rusya'ya saldırırsa, bunun yıkıcı sonuçları olur
Zaharova: NATO Rusya'ya saldırırsa, bunun yıkıcı sonuçları olur
Sputnik Türkiye
NATO'yu Rus topraklarına yapılacak olası bir saldırıya karşı uyaran Zaharova, Rus ordusunun askeri ve teknik üstünlüğünün de altını çizdi. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T17:14+0300
2026-06-18T17:14+0300
ukrayna kri̇zi̇
nato
rusya
mariya zaharova
avrupa
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103499632_0:127:3190:1921_1920x0_80_0_0_c8196dd1b61e806b63890e7bd65a561d.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rus topraklarına saldırması halinde Moskova'nın vereceği karşılığın İttifak için yıkıcı sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.Basın toplantısında NATO'nun üzerinde çalıştığı belirtilen planlarla ilgili açıklama yapan Zaharova, "Altını bir kez daha çizmek isterim ki, herhangi bir NATO üyesi tarafından herhangi bir Rus bölgesine saldırı düzenlenmesi durumunda, bu çılgın macerayı başlatanlarına bizim tarafımızdan verilecek cevabın onlar adına kararlı ve yıkıcı olacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi. Rusya'nın NATO karşısındaki askeri ve teknik üstünlüğüne de vurgu yapan Zaharova, "Batılıların 'tugay', 'general', 'komutan' olarak adlandırdığı oluşumların elindeki hiçbir araç, potansiyel ve diğer savunma hattı onlara yardımcı olmayacaktır" ifadelerini kullandı. Batılı liderlerin tutumunun NATO'yu kötü yöne doğrulttuğunu uyarısında da bulunan Zaharova, "Bu tür açıklamalarla, bu tür eylemlerle Avrupa’yı neye doğru sürüklediklerinin bilincinde olmaları gerekir" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/irakli-uzman-abd-israili-zor-durumda-birakacak-1106618364.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103499632_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_5325abc770bcab410183652c90cf6398.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nato, rusya, mariya zaharova, avrupa, saldırı
nato, rusya, mariya zaharova, avrupa, saldırı

Zaharova: NATO Rusya'ya saldırırsa, bunun yıkıcı sonuçları olur

17:14 18.06.2026
© Sputnik / Юрий КочетковRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© Sputnik / Юрий Кочетков
Abone ol
NATO'yu Rus topraklarına yapılacak olası bir saldırıya karşı uyaran Zaharova, Rus ordusunun askeri ve teknik üstünlüğünün de altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rus topraklarına saldırması halinde Moskova'nın vereceği karşılığın İttifak için yıkıcı sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Basın toplantısında NATO'nun üzerinde çalıştığı belirtilen planlarla ilgili açıklama yapan Zaharova, "Altını bir kez daha çizmek isterim ki, herhangi bir NATO üyesi tarafından herhangi bir Rus bölgesine saldırı düzenlenmesi durumunda, bu çılgın macerayı başlatanlarına bizim tarafımızdan verilecek cevabın onlar adına kararlı ve yıkıcı olacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi.

Rusya'nın NATO karşısındaki askeri ve teknik üstünlüğüne de vurgu yapan Zaharova, "Batılıların 'tugay', 'general', 'komutan' olarak adlandırdığı oluşumların elindeki hiçbir araç, potansiyel ve diğer savunma hattı onlara yardımcı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Batılı liderlerin tutumunun NATO'yu kötü yöne doğrulttuğunu uyarısında da bulunan Zaharova, "Bu tür açıklamalarla, bu tür eylemlerle Avrupa’yı neye doğru sürüklediklerinin bilincinde olmaları gerekir" diye ekledi.
İsrail ordusu Lübnan'daki tarihi kaleye bayrak çekti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
DÜNYA
Iraklı uzman: ABD, İsrail'i zor durumda bırakacak
16:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала