https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/otoyol-ve-kopru-gecis-ucretlerine-zam-1106898885.html
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
Sputnik Türkiye
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine bu gece 00.00'dan geçerli olmak üzere zam yapıldı. Buna göre Osmangazi ve Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti 1170 liraya... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T00:08+0300
2026-07-01T00:08+0300
2026-07-01T00:13+0300
türki̇ye
osmangazi
zam
köprü
karayolları genel müdürlüğü
1915 çanakkale köprüsü
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre otoyol ve köprü ücretlerinde düzenlemeye gidildi.Açıklamada "Kamu-Özel Sektör İş Birliği kapsamında işletilen otoyol ve köprü ücretleri 1 Temmuz 2026 Çarşamba saat 00.00’dan itibaren (30 Haziran’ı 1 Temmuz’a bağlayan gece) geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" ifadaleri yer aldı.Araç sınıflarına göre detaylı tarife bilgilerine http://kgm.gov.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi.Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesine giden yönlendirmeye göre Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş 1170 TL oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/seferihisar-belediye-baskani-ismail-yetiskin-gorevden-uzaklastirildi-1106898487.html
türki̇ye
osmangazi
1915 çanakkale köprüsü
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osmangazi, zam, köprü, karayolları genel müdürlüğü, 1915 çanakkale köprüsü
osmangazi, zam, köprü, karayolları genel müdürlüğü, 1915 çanakkale köprüsü
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
00:08 01.07.2026 (güncellendi: 00:13 01.07.2026)
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine bu gece 00.00'dan geçerli olmak üzere zam yapıldı. Buna göre Osmangazi ve Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti 1170 liraya yükseldi.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre otoyol ve köprü ücretlerinde düzenlemeye gidildi.
Açıklamada "Kamu-Özel Sektör İş Birliği kapsamında işletilen otoyol ve köprü ücretleri 1 Temmuz 2026 Çarşamba saat 00.00’dan itibaren (30 Haziran’ı 1 Temmuz’a bağlayan gece) geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" ifadaleri yer aldı.
Araç sınıflarına göre detaylı tarife bilgilerine http://kgm.gov.tr
adresinden ulaşılabileceği belirtildi.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesine giden yönlendirmeye göre Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş 1170 TL oldu.