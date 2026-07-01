https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/kvkkdan-tazminat-vaadiyle-kisisel-verileri-izinsiz-kullanan-sirketlere-agir-yaptirim-1106901924.html

KVKK'dan 'tazminat vaadi'yle kişisel verileri izinsiz kullanan şirketlere ağır yaptırım

KVKK'dan 'tazminat vaadi'yle kişisel verileri izinsiz kullanan şirketlere ağır yaptırım

Sputnik Türkiye

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), trafik kazalarının ardından mağdurlara izinsiz ulaşarak "tazminat" vaadinde bulunan hasar danışmanlık şirketleri ve... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T07:17+0300

2026-07-01T07:17+0300

2026-07-01T07:17+0300

türki̇ye

kişisel verileri koruma kurulu

ekspertiz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097104903_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6f0eccb8be300fca7127ab442cdd8a3d.jpg

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), trafik kazalarının ardından mağdurların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde kullanılarak tazminat vaadiyle iletişime geçilmesine ilişkin önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Kurulun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Şikayetlerde artış kararın alınmasında etkili olduKurul kararında, son dönemde bazı hasar danışmanlık şirketleri ile kendilerini avukat olarak tanıtan kişilerin, trafik kazalarının ardından mağdurlarla açık rızaları olmaksızın iletişime geçtiğine yönelik şikayet ve ihbarların arttığına dikkat çekildi.Yapılan değerlendirmelerde, söz konusu kişi ve şirketlerin kazazedelerin kimlik ve iletişim bilgilerine hukuka aykırı yollarla ulaştığı, ardından da tazminat alınabileceği vaadiyle vekaletname talebinde bulunduğu tespit edildi.Suç duyurusu ve idari süreç birlikte işletilecekKurulun aldığı karara göre, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde işlediği belirlenen hasar danışmanlık şirketleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.Bunun yanı sıra, idari yaptırımların uygulanabilmesi amacıyla ilgili dosyalar görev alanlarına göre bakanlıklara ve baro başkanlıklarına da iletilecek.Sigorta eksperlerine de uyarıKararda ayrıca, görevleri kapsamında eriştikleri kişisel verileri yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşan sigorta eksperlerinin de hukuki sorumlulukla karşı karşıya kalacağı vurgulandı. Kurul, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerin tüm taraflar açısından titizlikle uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/mitten-siber-suc-sebekesi-operasyonu-kisisel-verileri-bayilik-kurarak-sattilar--1105086073.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kişisel verileri koruma kurulu, ekspertiz