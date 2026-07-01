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KVKK'dan 'tazminat vaadi'yle kişisel verileri izinsiz kullanan şirketlere ağır yaptırım
KVKK'dan 'tazminat vaadi'yle kişisel verileri izinsiz kullanan şirketlere ağır yaptırım
Sputnik Türkiye
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), trafik kazalarının ardından mağdurlara izinsiz ulaşarak "tazminat" vaadinde bulunan hasar danışmanlık şirketleri ve... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T07:17+0300
2026-07-01T07:17+0300
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), trafik kazalarının ardından mağdurların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde kullanılarak tazminat vaadiyle iletişime geçilmesine ilişkin önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Kurulun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Şikayetlerde artış kararın alınmasında etkili olduKurul kararında, son dönemde bazı hasar danışmanlık şirketleri ile kendilerini avukat olarak tanıtan kişilerin, trafik kazalarının ardından mağdurlarla açık rızaları olmaksızın iletişime geçtiğine yönelik şikayet ve ihbarların arttığına dikkat çekildi.Yapılan değerlendirmelerde, söz konusu kişi ve şirketlerin kazazedelerin kimlik ve iletişim bilgilerine hukuka aykırı yollarla ulaştığı, ardından da tazminat alınabileceği vaadiyle vekaletname talebinde bulunduğu tespit edildi.Suç duyurusu ve idari süreç birlikte işletilecekKurulun aldığı karara göre, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde işlediği belirlenen hasar danışmanlık şirketleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.Bunun yanı sıra, idari yaptırımların uygulanabilmesi amacıyla ilgili dosyalar görev alanlarına göre bakanlıklara ve baro başkanlıklarına da iletilecek.Sigorta eksperlerine de uyarıKararda ayrıca, görevleri kapsamında eriştikleri kişisel verileri yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşan sigorta eksperlerinin de hukuki sorumlulukla karşı karşıya kalacağı vurgulandı. Kurul, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerin tüm taraflar açısından titizlikle uygulanması gerektiğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/mitten-siber-suc-sebekesi-operasyonu-kisisel-verileri-bayilik-kurarak-sattilar--1105086073.html
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kişisel verileri koruma kurulu, ekspertiz
kişisel verileri koruma kurulu, ekspertiz
KVKK'dan 'tazminat vaadi'yle kişisel verileri izinsiz kullanan şirketlere ağır yaptırım
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), trafik kazalarının ardından mağdurlara izinsiz ulaşarak "tazminat" vaadinde bulunan hasar danışmanlık şirketleri ve yetkisiz kişilere yönelik önemli bir karar aldı. Hukuka aykırı şekilde kişisel veri işleyen hasar danışmanlık şirketleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), trafik kazalarının ardından mağdurların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde kullanılarak tazminat vaadiyle iletişime geçilmesine ilişkin önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Kurulun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Şikayetlerde artış kararın alınmasında etkili oldu
Kurul kararında, son dönemde bazı hasar danışmanlık şirketleri ile kendilerini avukat olarak tanıtan kişilerin, trafik kazalarının ardından mağdurlarla açık rızaları olmaksızın iletişime geçtiğine yönelik şikayet ve ihbarların arttığına dikkat çekildi.
Yapılan değerlendirmelerde, söz konusu kişi ve şirketlerin kazazedelerin kimlik ve iletişim bilgilerine hukuka aykırı yollarla ulaştığı, ardından da tazminat alınabileceği vaadiyle vekaletname talebinde bulunduğu tespit edildi.
Suç duyurusu ve idari süreç birlikte işletilecek
Kurulun aldığı karara göre, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde işlediği belirlenen hasar danışmanlık şirketleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.
Bunun yanı sıra, idari yaptırımların uygulanabilmesi amacıyla ilgili dosyalar görev alanlarına göre bakanlıklara ve baro başkanlıklarına da iletilecek.
Sigorta eksperlerine de uyarı
Kararda ayrıca, görevleri kapsamında eriştikleri kişisel verileri yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşan sigorta eksperlerinin de hukuki sorumlulukla karşı karşıya kalacağı vurgulandı. Kurul, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerin tüm taraflar açısından titizlikle uygulanması gerektiğinin altını çizdi.