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NATO Zirvesi ile ilgili paylaşımlara karşı uyarı: 'Tamamen sahte'
NATO Zirvesi ile ilgili paylaşımlara karşı uyarı: 'Tamamen sahte'
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DMM, NATO Zirvesi ile ilgili kamu kurumlarının isim ve logoları taklit edilerek hazırlanan sahte paylaşımların siber korsanlık yoluyla kişisel bilgileri ele... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi'ne ilişkin kamu kurumlarının isim ve logoları taklit edilerek hazırlanan sahte paylaşımlara ilişkin uyarıda bulundu.Yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve iletişim kanallarında paylaşılan, "NATO Zirvesi Güvenlik Koordinasyon Merkezi" ibaresi bulunan, "öncelikli kurum çalışanları için başvuru portalı oluşturulduğunu" iddia eden görsel, belge ve içeriklerin tamamen sahte olduğu belirtildi.Resmi makamlar bünyesinde bu isimle kurulmuş bir merkezin bulunmadığı bildirildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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nato, dezenformasyonla mücadele merkezi, uyarı
nato, dezenformasyonla mücadele merkezi, uyarı

NATO Zirvesi ile ilgili paylaşımlara karşı uyarı: 'Tamamen sahte'

02:22 01.07.2026 (güncellendi: 02:23 01.07.2026)
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© AA
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DMM, NATO Zirvesi ile ilgili kamu kurumlarının isim ve logoları taklit edilerek hazırlanan sahte paylaşımların siber korsanlık yoluyla kişisel bilgileri ele geçirmeye yönelik girişimler olduğu konusunda uyardı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi'ne ilişkin kamu kurumlarının isim ve logoları taklit edilerek hazırlanan sahte paylaşımlara ilişkin uyarıda bulundu.
Yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve iletişim kanallarında paylaşılan, "NATO Zirvesi Güvenlik Koordinasyon Merkezi" ibaresi bulunan, "öncelikli kurum çalışanları için başvuru portalı oluşturulduğunu" iddia eden görsel, belge ve içeriklerin tamamen sahte olduğu belirtildi.
Resmi makamlar bünyesinde bu isimle kurulmuş bir merkezin bulunmadığı bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Görsellerde ve içeriklerde yer alan belge ve başvuru ekranı, ilgili resmi merciler tarafından hazırlanmış herhangi bir sisteme ait değildir. Kamu kurumlarının isim ve logoları taklit edilerek hazırlanan bu tarz sahte paylaşımlar, kamuoyunu yanıltmaya ve siber korsanlık yoluyla kişisel bilgileri ele geçirmeye yönelik girişimlerdir. Söz konusu sahte içerikleri üreten ve yayan odaklara yönelik gerekli adli süreçler ivedilikle başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın ve kamu çalışanlarımızın bu tür manipülasyonlara karşı yüksek hassasiyet ve dikkat göstermesi, gelişme ve duyuruları yalnızca yetkili kurumların resmi kanallarından takip etmesi önemle rica olunur.

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