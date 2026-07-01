https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/nasa-aya-donus-planlarini-hizlandirdi-uc-sirkete-dev-sozlesme-1106906427.html

NASA, Ay'a dönüş planlarını hızlandırdı: Üç şirkete dev sözleşme

NASA, Ay'a dönüş planlarını hızlandırdı: Üç şirkete dev sözleşme

Sputnik Türkiye

NASA, Ay yüzeyinde kalıcı varlık oluşturma hedefi doğrultusunda üç şirketle yaklaşık 600 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı. NASA, görevler kapsamında... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T10:53+0300

2026-07-01T10:53+0300

2026-07-01T10:53+0300

yaşam

nasa

jared isaacman

jeff bezos

blue origin

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'da kalıcı insan varlığı oluşturmayı hedefleyen programı kapsamında özel uzay şirketlerine yönelik yeni finansman paketini açıkladı. Kurum, 2028 yılı sonlarında Ay yüzeyine bilimsel yükler taşıyacak insansız iniş araçlarının geliştirilmesi için yaklaşık 600 milyon dolarlık yeni sözleşmeler imzaladı.NASA'nın son adımı, Artemis programı kapsamında Ay'daki faaliyetlerini hızlandırma ve özel sektörle iş birliğini artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendirildi. Kurum, gelecek yedi yıl içinde Ay üssü programına yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Geçtiğimiz ay da ilk insansız görevler için yaklaşık 1 milyar dolarlık fon ayrıldığı açıklanmıştı.Üç şirkete yüz milyonlarca dolarlık destekYeni sözleşmeleri kazanan şirketler, Pensilvanya merkezli Astrobotic, Teksas merkezli Firefly Aerospace ve Intuitive Machines oldu. Böylece NASA'nın son altı yılda yalnızca Astrobotic'e sağladığı toplam destek 600 milyon doların üzerine çıktı.Şirketlerin tamamen yeni araçlar geliştirmek yerine, daha önce uzay görevlerinde kullanılan iniş araçlarının geliştirilmiş versiyonları üzerinde çalışacağı belirtildi.Mars robotu Ay görevinde kullanılabilirNASA Başkanı Jared Isaacman, Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratory'de bulunan "Promise" adlı Mars keşif robotu test platformunun Ay görevine uyarlanabileceğini açıkladı.Isaacman, yeni bir araç geliştirmek yerine mevcut platforma farklı bilimsel ekipmanlar entegre edilerek Ay'ın güney kutbunda su ve diğer kaynakların araştırılmasının planlandığını söyledi. Bu yaklaşımın hem maliyet hem de zaman açısından avantaj sağlayacağı ifade edildi.Blue Origin'in Ay görevi ertelenebilirIsaacman ayrıca, Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin'in geçen ay gerçekleştirdiği motor testi sırasında yaşanan roket kazasının ardından şirketin bu yıl gerçekleştirmeyi planladığı insansız Ay görevinin gelecek yıla ertelenmesinin muhtemel olduğunu belirtti.Öte yandan NASA Ay Üssü Program Müdürü Carlos Garcia-Galan, Astrobotic'in geliştirdiği iniş aracının bu yıl içerisinde uçuş gerçekleştirme ihtimalinin ise hala sürdüğünü ifade etti.NASA, ticari ortaklarla yürüttüğü bu projeler sayesinde Ay'ın güney kutbunda uzun vadeli bilimsel çalışmalar yürütmeyi ve gelecekte kurulması planlanan kalıcı Ay üssünün altyapısını oluşturmayı hedefliyor.

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nasa, jared isaacman, jeff bezos, blue origin