https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/nasa-yaslanan-teleskobun-dunyaya-dusmesini-onlemek-icin-kurtarma-operasyonuna-hazirlaniyor-1106849694.html
NASA, yaşlanan teleskobun Dünya’ya düşmesini önlemek için kurtarma operasyonuna hazırlanıyor
NASA, yaşlanan teleskobun Dünya’ya düşmesini önlemek için kurtarma operasyonuna hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
NASA, uzayda yaşlanan önemli bir teleskobu Dünya’ya düşmekten kurtarmak için 30 milyon dolarlık bir kurtarma operasyonu başlattı. Ayrıntılar haberde...
2026-06-29T13:24+0300
2026-06-29T13:24+0300
2026-06-29T13:24+0300
yaşam
nasa
çin
haberler
hubble uzay teleskobu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1d/1106848388_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_816ebe869969c8728a6aa928737b7c9e.jpg
NASA, Katalyst Space Technologies adlı start-up şirketiyle anlaştı. Şirket, Swift teleskobunu daha yüksek ve stabil bir yörüngeye taşıyacak. Üç kollu özel bir uzay aracı, Marshall Adaları’ndan Pegasus roketiyle havadan fırlatılacak. Fırlatma en erken salı günü gerçekleşebilir.Swift teleskobu, 2004’ten beri evrenin gamma ışını patlamalarını tespit etmek için çalışıyor. Ancak son dönemde Güneş’teki yoğun aktivite nedeniyle yörüngesi hızla alçalıyor. Şu anda yaklaşık 360 kilometre yükseklikte bulunan teleskobun ekim ayında kritik 297 km sınırına inmesi bekleniyor. Bu seviyenin altına düşerse kurtarılması imkansız hale gelecek.Operasyon nasıl gerçekleşecek?Katalyst’in geliştirdiği Lift adlı otonom uzay aracı, Swift ile buluşmak için yaklaşık bir ay, onu yeni yörüngeye 600 km çıkarmak için de birkaç ay daha zaman harcayacak. Araç, yaklaşık 1.6 tonluk teleskobu üç koluyla kavrayacak. Her kol, Lego minifigür ellerine benzeyen kıskaçlara sahip.Daha önce sadece Çin benzer bir operasyon yapmıştı. Yaklaşan göreve benzer bir görevi denemiş ve dört yıl önce bir uyduyu daha yüksek bir yörüngeye başarıyla fırlatmıştı.NASA Astrofizik Direktörü Shawn Domagal-Goldman, AP'ye "Kimse bunun mümkün olacağını düşünmüyordu. Bugüne kadar geldiğimiz noktaya bile şaşırıyoruz" ifadelerini kullandı.Hubble da sıra bekliyorBenzer sorunlar yaşayan 36 yıllık Hubble Uzay Teleskobu için de umut var. Katalyst’in bir sonraki nesil robotu 2028’de Hubble’ı da kurtarabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/avrupada-tarihin-en-siddetli-sicak-dalgasi-rekorlar-kirildi-can-kayiplari-artiyor-1106827378.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1d/1106848388_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97e54f9e5d68492941b533efc20060d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nasa, çin, haberler, hubble uzay teleskobu
nasa, çin, haberler, hubble uzay teleskobu
NASA, yaşlanan teleskobun Dünya’ya düşmesini önlemek için kurtarma operasyonuna hazırlanıyor
NASA, uzayda yaşlanan önemli bir teleskobu Dünya’ya düşmekten kurtarmak için 30 milyon dolarlık bir kurtarma operasyonu başlattı. Operasyon bu hafta içinde başlayacak ve robotikm bir 'kurtarma aracı' ile gerçekleştirilecek. Daha önce sadece Çin, benzer bir operasyon yapmıştı.
NASA, Katalyst Space Technologies adlı start-up şirketiyle anlaştı. Şirket, Swift teleskobunu daha yüksek ve stabil bir yörüngeye taşıyacak. Üç kollu özel bir uzay aracı, Marshall Adaları’ndan Pegasus roketiyle havadan fırlatılacak. Fırlatma en erken salı günü gerçekleşebilir.
Swift teleskobu, 2004’ten beri evrenin gamma ışını patlamalarını tespit etmek için çalışıyor. Ancak son dönemde Güneş’teki yoğun aktivite nedeniyle yörüngesi hızla alçalıyor. Şu anda yaklaşık 360 kilometre yükseklikte bulunan teleskobun ekim ayında kritik 297 km sınırına inmesi bekleniyor. Bu seviyenin altına düşerse kurtarılması imkansız hale gelecek.
Operasyon nasıl gerçekleşecek?
Katalyst’in geliştirdiği Lift adlı otonom uzay aracı, Swift ile buluşmak için yaklaşık bir ay, onu yeni yörüngeye 600 km çıkarmak için de birkaç ay daha zaman harcayacak. Araç, yaklaşık 1.6 tonluk teleskobu üç koluyla kavrayacak. Her kol, Lego minifigür ellerine benzeyen kıskaçlara sahip.
Daha önce sadece Çin benzer bir operasyon yapmıştı. Yaklaşan göreve benzer bir görevi denemiş ve dört yıl önce bir uyduyu daha yüksek bir yörüngeye başarıyla fırlatmıştı.
NASA Astrofizik Direktörü Shawn Domagal-Goldman, AP'ye "Kimse bunun mümkün olacağını düşünmüyordu. Bugüne kadar geldiğimiz noktaya bile şaşırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Benzer sorunlar yaşayan 36 yıllık Hubble Uzay Teleskobu için de umut var. Katalyst’in bir sonraki nesil robotu 2028’de Hubble’ı da kurtarabilir.