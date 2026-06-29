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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/nasa-yaslanan-teleskobun-dunyaya-dusmesini-onlemek-icin-kurtarma-operasyonuna-hazirlaniyor-1106849694.html
NASA, yaşlanan teleskobun Dünya’ya düşmesini önlemek için kurtarma operasyonuna hazırlanıyor
NASA, yaşlanan teleskobun Dünya’ya düşmesini önlemek için kurtarma operasyonuna hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
NASA, uzayda yaşlanan önemli bir teleskobu Dünya’ya düşmekten kurtarmak için 30 milyon dolarlık bir kurtarma operasyonu başlattı. Ayrıntılar haberde...
2026-06-29T13:24+0300
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NASA, Katalyst Space Technologies adlı start-up şirketiyle anlaştı. Şirket, Swift teleskobunu daha yüksek ve stabil bir yörüngeye taşıyacak. Üç kollu özel bir uzay aracı, Marshall Adaları’ndan Pegasus roketiyle havadan fırlatılacak. Fırlatma en erken salı günü gerçekleşebilir.Swift teleskobu, 2004’ten beri evrenin gamma ışını patlamalarını tespit etmek için çalışıyor. Ancak son dönemde Güneş’teki yoğun aktivite nedeniyle yörüngesi hızla alçalıyor. Şu anda yaklaşık 360 kilometre yükseklikte bulunan teleskobun ekim ayında kritik 297 km sınırına inmesi bekleniyor. Bu seviyenin altına düşerse kurtarılması imkansız hale gelecek.Operasyon nasıl gerçekleşecek?Katalyst’in geliştirdiği Lift adlı otonom uzay aracı, Swift ile buluşmak için yaklaşık bir ay, onu yeni yörüngeye 600 km çıkarmak için de birkaç ay daha zaman harcayacak. Araç, yaklaşık 1.6 tonluk teleskobu üç koluyla kavrayacak. Her kol, Lego minifigür ellerine benzeyen kıskaçlara sahip.Daha önce sadece Çin benzer bir operasyon yapmıştı. Yaklaşan göreve benzer bir görevi denemiş ve dört yıl önce bir uyduyu daha yüksek bir yörüngeye başarıyla fırlatmıştı.NASA Astrofizik Direktörü Shawn Domagal-Goldman, AP'ye "Kimse bunun mümkün olacağını düşünmüyordu. Bugüne kadar geldiğimiz noktaya bile şaşırıyoruz" ifadelerini kullandı.Hubble da sıra bekliyorBenzer sorunlar yaşayan 36 yıllık Hubble Uzay Teleskobu için de umut var. Katalyst’in bir sonraki nesil robotu 2028’de Hubble’ı da kurtarabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/avrupada-tarihin-en-siddetli-sicak-dalgasi-rekorlar-kirildi-can-kayiplari-artiyor-1106827378.html
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nasa, çin, haberler, hubble uzay teleskobu
nasa, çin, haberler, hubble uzay teleskobu

NASA, yaşlanan teleskobun Dünya’ya düşmesini önlemek için kurtarma operasyonuna hazırlanıyor

13:24 29.06.2026
© Sophia RobertsNASA'nın Greenbelt, Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde bulunan Uzay Ortamı Simülatörü içindeki bir uzay aracı.
NASA'nın Greenbelt, Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde bulunan Uzay Ortamı Simülatörü içindeki bir uzay aracı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© Sophia Roberts
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NASA, uzayda yaşlanan önemli bir teleskobu Dünya’ya düşmekten kurtarmak için 30 milyon dolarlık bir kurtarma operasyonu başlattı. Operasyon bu hafta içinde başlayacak ve robotikm bir 'kurtarma aracı' ile gerçekleştirilecek. Daha önce sadece Çin, benzer bir operasyon yapmıştı.
NASA, Katalyst Space Technologies adlı start-up şirketiyle anlaştı. Şirket, Swift teleskobunu daha yüksek ve stabil bir yörüngeye taşıyacak. Üç kollu özel bir uzay aracı, Marshall Adaları’ndan Pegasus roketiyle havadan fırlatılacak. Fırlatma en erken salı günü gerçekleşebilir.
Swift teleskobu, 2004’ten beri evrenin gamma ışını patlamalarını tespit etmek için çalışıyor. Ancak son dönemde Güneş’teki yoğun aktivite nedeniyle yörüngesi hızla alçalıyor. Şu anda yaklaşık 360 kilometre yükseklikte bulunan teleskobun ekim ayında kritik 297 km sınırına inmesi bekleniyor. Bu seviyenin altına düşerse kurtarılması imkansız hale gelecek.

Operasyon nasıl gerçekleşecek?

Katalyst’in geliştirdiği Lift adlı otonom uzay aracı, Swift ile buluşmak için yaklaşık bir ay, onu yeni yörüngeye 600 km çıkarmak için de birkaç ay daha zaman harcayacak. Araç, yaklaşık 1.6 tonluk teleskobu üç koluyla kavrayacak. Her kol, Lego minifigür ellerine benzeyen kıskaçlara sahip.
Daha önce sadece Çin benzer bir operasyon yapmıştı. Yaklaşan göreve benzer bir görevi denemiş ve dört yıl önce bir uyduyu daha yüksek bir yörüngeye başarıyla fırlatmıştı.
NASA Astrofizik Direktörü Shawn Domagal-Goldman, AP'ye "Kimse bunun mümkün olacağını düşünmüyordu. Bugüne kadar geldiğimiz noktaya bile şaşırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hubble da sıra bekliyor

Benzer sorunlar yaşayan 36 yıllık Hubble Uzay Teleskobu için de umut var. Katalyst’in bir sonraki nesil robotu 2028’de Hubble’ı da kurtarabilir.
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