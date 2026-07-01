https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/milli-tenisci-zeynep-sonmez-wimbledona-ikinci-turda-veda-etti-1106917011.html
Milli tenisçi Zeynep Sönmez Wimbledon'a ikinci turda veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez Wimbledon'a ikinci turda veda etti
Sputnik Türkiye
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'ın ikinci turunda ABD'li Claire Liu'ya 2-0 yenilerek organizasyona veda etti. 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T16:31+0300
2026-07-01T16:31+0300
2026-07-01T16:31+0300
spor
zeynep sönmez
wimbledon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/01/1106916855_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_cccc3b58d0927b21687368f01ca5a72c.jpg
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın ikinci turunda ABD'li Claire Liu'ya 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.Dünya sıralamasının 51'inci basamağındaİngiltere'nin başkenti Londra'daki sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasına ana tablodan katılan ve güncel dünya sıralamasının 51. basamağında bulunan Zeynep Sönmez tek kadınlar ikinci tur maçında klasmanın 146. basamağındaki ABD'li Claire Liu ile karşılaştı.Karşılıklı kazanılan oyunlarla geçilen ilk setin son bölümünde 5-5 eşitlik ortaya çıktı. Setin sonunu daha iyi oynayan ABD'li Claire Liu, ilk seti 7-5 alarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette çok iyi servis atan Claire Liu, seti 6-3, maçı da 2-0 kazanarak turu geçen taraf oldu.Zeynep Sönmez ise Wimbledon'a ikinci turda veda etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/milli-tenisci-zeynep-sonmez-wimbledonda-ikinci-tura-yukseldi-1106858577.html
wimbledon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/01/1106916855_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_5819328f2b64d903e57e1af3f749a2a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
zeynep sönmez, wimbledon
Milli tenisçi Zeynep Sönmez Wimbledon'a ikinci turda veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'ın ikinci turunda ABD'li Claire Liu'ya 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın ikinci turunda ABD'li Claire Liu'ya 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.
Dünya sıralamasının 51'inci basamağında
İngiltere'nin başkenti Londra'daki sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasına ana tablodan katılan ve güncel dünya sıralamasının 51. basamağında bulunan Zeynep Sönmez tek kadınlar ikinci tur maçında klasmanın 146. basamağındaki ABD'li Claire Liu ile karşılaştı.
Karşılıklı kazanılan oyunlarla geçilen ilk setin son bölümünde 5-5 eşitlik ortaya çıktı. Setin sonunu daha iyi oynayan ABD'li Claire Liu, ilk seti 7-5 alarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette çok iyi servis atan Claire Liu, seti 6-3, maçı da 2-0 kazanarak turu geçen taraf oldu.
Zeynep Sönmez ise Wimbledon'a ikinci turda veda etti.