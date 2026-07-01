https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/milli-tenisci-zeynep-sonmez-wimbledona-ikinci-turda-veda-etti-1106917011.html

Milli tenisçi Zeynep Sönmez Wimbledon'a ikinci turda veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez Wimbledon'a ikinci turda veda etti

Sputnik Türkiye

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'ın ikinci turunda ABD'li Claire Liu'ya 2-0 yenilerek organizasyona veda etti. 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T16:31+0300

2026-07-01T16:31+0300

2026-07-01T16:31+0300

spor

zeynep sönmez

wimbledon

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın ikinci turunda ABD'li Claire Liu'ya 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.Dünya sıralamasının 51'inci basamağındaİngiltere'nin başkenti Londra'daki sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasına ana tablodan katılan ve güncel dünya sıralamasının 51. basamağında bulunan Zeynep Sönmez tek kadınlar ikinci tur maçında klasmanın 146. basamağındaki ABD'li Claire Liu ile karşılaştı.Karşılıklı kazanılan oyunlarla geçilen ilk setin son bölümünde 5-5 eşitlik ortaya çıktı. Setin sonunu daha iyi oynayan ABD'li Claire Liu, ilk seti 7-5 alarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette çok iyi servis atan Claire Liu, seti 6-3, maçı da 2-0 kazanarak turu geçen taraf oldu.Zeynep Sönmez ise Wimbledon'a ikinci turda veda etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/milli-tenisci-zeynep-sonmez-wimbledonda-ikinci-tura-yukseldi-1106858577.html

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