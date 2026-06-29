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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ikinci tura yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ikinci tura yükseldi
Sputnik Türkiye
Başarılı tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
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spor
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon Turnuvası'nda ABD'li Ann Li'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.Kıyasıya mücadelenin kazananı Sönmez olduİngiltere'nin başkenti Londra'da sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasına ana tablodan katılan ve güncel dünya sıralamasının 51. basamağındaki Zeynep, ilk turda dünya 29 numarası Ann Li (ABD) ile karşılaştı.Maça iyi başlayan Ann Li, ilk 5 oyunda 4-1'lik üstünlük kurdu. Üst üste oyunlar alan ve rakibinin iki servisini kıran Zeynep, 9'uncu oyunda 5-4 öne geçti. Sonraki oyunda iki kez set puanını değerlendiremeyen milli sporcu, servisini kırdırdı ve maça denge geldi: 5-5. Sette sonraki 2 oyunu da kazanan Zeynep, 4-1 geriye düştüğü seti 7-5 alarak 1-0 öne geçti.İkinci sete de iyi başlayan Ann Li, 3-0'lık avantaj yakaladığı seti rahat bir oyunla 6-1 kazanarak maçta 1-1 eşitliği yakaladı.Üçüncü sete her iki oyuncu da servis hataları yapmadan başladı ve sette ilk 8 oyunun sonunda 4-4 eşitlik sağlandı. Sonraki 2 oyunu alan Zeynep seti 6-4, maçı da 2-1 kazanmayı başardı.Zeynep Sönmez, organizasyonun ikinci turunda ABD'li Claire Liu ile Belçikalı Hanne Vandewinkel karşılaşmasının galibiyle oynayacak. Zeynep, 28 numaralı seribaşı Ann Li ile daha önce Merida Açık Tenis Turnuvası'nda oynadığı iki maçı da kazanmıştı, böylece rakibini 3 maçta yendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/milli-tenisci-zeynep-sonmez-dunya-65inciligine-yukselerek-kariyer-rekoru-kirdi-1105475330.html
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zeynep sönmez, wimbledon
zeynep sönmez, wimbledon

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ikinci tura yükseldi

17:19 29.06.2026
© AA / Waleed ZeinZeynep Sönmez
Zeynep Sönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© AA / Waleed Zein
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Başarılı tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon Turnuvası'nda ABD'li Ann Li'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.

Kıyasıya mücadelenin kazananı Sönmez oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasına ana tablodan katılan ve güncel dünya sıralamasının 51. basamağındaki Zeynep, ilk turda dünya 29 numarası Ann Li (ABD) ile karşılaştı.
Maça iyi başlayan Ann Li, ilk 5 oyunda 4-1'lik üstünlük kurdu. Üst üste oyunlar alan ve rakibinin iki servisini kıran Zeynep, 9'uncu oyunda 5-4 öne geçti. Sonraki oyunda iki kez set puanını değerlendiremeyen milli sporcu, servisini kırdırdı ve maça denge geldi: 5-5. Sette sonraki 2 oyunu da kazanan Zeynep, 4-1 geriye düştüğü seti 7-5 alarak 1-0 öne geçti.
İkinci sete de iyi başlayan Ann Li, 3-0'lık avantaj yakaladığı seti rahat bir oyunla 6-1 kazanarak maçta 1-1 eşitliği yakaladı.
Üçüncü sete her iki oyuncu da servis hataları yapmadan başladı ve sette ilk 8 oyunun sonunda 4-4 eşitlik sağlandı. Sonraki 2 oyunu alan Zeynep seti 6-4, maçı da 2-1 kazanmayı başardı.
Zeynep Sönmez, organizasyonun ikinci turunda ABD'li Claire Liu ile Belçikalı Hanne Vandewinkel karşılaşmasının galibiyle oynayacak. Zeynep, 28 numaralı seribaşı Ann Li ile daha önce Merida Açık Tenis Turnuvası'nda oynadığı iki maçı da kazanmıştı, böylece rakibini 3 maçta yendi.
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