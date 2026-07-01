Meteoroloji uyardı: 1 Temmuz'da termometreler zirve yapacak
06:53 01.07.2026 (güncellendi: 06:58 01.07.2026)
© AA / Yauhen Yerchaksıcak hava dalgası
© AA / Yauhen Yerchak
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkacak. Balıkesir’in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Çanakkale çevreleri, Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir’in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl, Batman ve ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, güneybatısı parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in güney ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa - 34°C - Az bulutlu ve açık
Çanakkale - 36°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul - 33°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli - 33°C - Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar - 33°C - Az bulutlu ve açık
Denizli - 39°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 35°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Muğla - 35°C - Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Adana - 34°C - Az bulutlu ve açık
Antalya - 33°C - Az bulutlu ve açık
Burdur - 35°C - Az bulutlu ve açık
Hatay - 31°C - Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 34°C - Az bulutlu ve açık
Eskişehir - 35°C - Az bulutlu ve açık
Konya - 34°C - Az bulutlu ve açık
Yozgat - 29°C - Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 33°C - Az bulutlu ve açık
Bartın - 38°C - Az bulutlu ve açık
Kastamonu - 33°C - Az bulutlu ve açık
Zonguldak - 29°C - Az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 35°C - Az bulutlu ve açık
Rize - 28°C - Az bulutlu
Samsun - 30°C - Az bulutlu
Trabzon - 27°C - Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 27°C - Az bulutlu ve açık
Kars - 25°C - Az bulutlu ve açık
Malatya - 34°C - Az bulutlu ve açık
Van - 26°C - Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 38°C - Az bulutlu ve açık
Gaziantep - 39°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 36°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 40°C - Az bulutlu ve açık