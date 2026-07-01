Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/meteoroloji-uyardi-1-temmuzda-termometreler-zirve-yapacak-1106900699.html
Meteoroloji uyardı: 1 Temmuz'da termometreler zirve yapacak
Meteoroloji uyardı: 1 Temmuz'da termometreler zirve yapacak
Sputnik Türkiye
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkacak. Balıkesir’in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T06:53+0300
2026-07-01T06:58+0300
yaşam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1e/1106867600_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f2ed9c3a1682b7b825d65d9da4a4354.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Çanakkale çevreleri, Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir’in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl, Batman ve ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.MARMARAAz bulutlu ve açık, güneybatısı parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in güney ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/istanbullular-dikkat-yarin-hissedilen-sicaklik-40-dereceyi-bulacak-1106886347.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1e/1106867600_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b6eaba8c03d226e706f1ca96eaa0ae4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

Meteoroloji uyardı: 1 Temmuz'da termometreler zirve yapacak

06:53 01.07.2026 (güncellendi: 06:58 01.07.2026)
© AA / Yauhen Yerchaksıcak hava dalgası
sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© AA / Yauhen Yerchak
Abone ol
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkacak. Balıkesir’in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Çanakkale çevreleri, Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir’in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl, Batman ve ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, güneybatısı parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in güney ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa - 34°C - Az bulutlu ve açık
Çanakkale - 36°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul - 33°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli - 33°C - Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar - 33°C - Az bulutlu ve açık
Denizli - 39°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 35°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Muğla - 35°C - Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Adana - 34°C - Az bulutlu ve açık
Antalya - 33°C - Az bulutlu ve açık
Burdur - 35°C - Az bulutlu ve açık
Hatay - 31°C - Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 34°C - Az bulutlu ve açık
Eskişehir - 35°C - Az bulutlu ve açık
Konya - 34°C - Az bulutlu ve açık
Yozgat - 29°C - Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 33°C - Az bulutlu ve açık
Bartın - 38°C - Az bulutlu ve açık
Kastamonu - 33°C - Az bulutlu ve açık
Zonguldak - 29°C - Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 35°C - Az bulutlu ve açık
Rize - 28°C - Az bulutlu
Samsun - 30°C - Az bulutlu
Trabzon - 27°C - Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 27°C - Az bulutlu ve açık
Kars - 25°C - Az bulutlu ve açık
Malatya - 34°C - Az bulutlu ve açık
Van - 26°C - Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 38°C - Az bulutlu ve açık
Gaziantep - 39°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 36°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 40°C - Az bulutlu ve açık
sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
YAŞAM
İstanbul Valiliği uyardı: Yarın yılın en sıcak günü olacak, sıcaklık 40 dereceyi bulacak
Dün, 14:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала