https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/meteoroloji-uyardi-1-temmuzda-termometreler-zirve-yapacak-1106900699.html

Meteoroloji uyardı: 1 Temmuz'da termometreler zirve yapacak

Meteoroloji uyardı: 1 Temmuz'da termometreler zirve yapacak

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkacak. Balıkesir’in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T06:53+0300

2026-07-01T06:53+0300

2026-07-01T06:58+0300

yaşam

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Çanakkale çevreleri, Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir’in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl, Batman ve ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.MARMARAAz bulutlu ve açık, güneybatısı parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in güney ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/istanbullular-dikkat-yarin-hissedilen-sicaklik-40-dereceyi-bulacak-1106886347.html

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