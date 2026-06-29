https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/kocaelide-basindan-vurulan-genc-kiz-oldu-evde-bulunan-3-kisi-gozaltina-alindi-1106863818.html

Kocaeli'de başından vurulan genç kız öldü: Evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de başından vurulan genç kız öldü: Evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Kocaeli’de bir evde başından silahla vurulmuş halde bulunan 18 yaşındaki E.N.M., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili evde bulunan 3 kişi... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T20:07+0300

2026-06-29T20:07+0300

2026-06-29T20:07+0300

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Darıca ilçesinde bir evde silah sesi duyulması üzerine yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırasöğütler Mahallesi’ndeki apartmanda başından silahla vurulmuş halde bulunan 18 yaşındaki E.N.M., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili evde bulunan 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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