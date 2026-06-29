https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/kocaelide-basindan-vurulan-genc-kiz-oldu-evde-bulunan-3-kisi-gozaltina-alindi-1106863818.html
Kocaeli'de başından vurulan genç kız öldü: Evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı
Kocaeli'de başından vurulan genç kız öldü: Evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Kocaeli’de bir evde başından silahla vurulmuş halde bulunan 18 yaşındaki E.N.M., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili evde bulunan 3 kişi... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T20:07+0300
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Darıca ilçesinde bir evde silah sesi duyulması üzerine yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırasöğütler Mahallesi’ndeki apartmanda başından silahla vurulmuş halde bulunan 18 yaşındaki E.N.M., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili evde bulunan 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/tuik-acikladi-turkiyede-en-yaygin-olum-nedeni-belli-oldu-1106758646.html
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kocaeli, kocaeli valiliği, kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü, kocaeli cumhuriyet başsavcılığı, polis, polis baskını, cinayet, faili meçhul cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
Kocaeli'de başından vurulan genç kız öldü: Evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı
Kocaeli’de bir evde başından silahla vurulmuş halde bulunan 18 yaşındaki E.N.M., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili evde bulunan 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Darıca ilçesinde bir evde silah sesi duyulması üzerine yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sırasöğütler Mahallesi’ndeki apartmanda başından silahla vurulmuş halde bulunan 18 yaşındaki E.N.M., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili evde bulunan 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma başlatıldı.