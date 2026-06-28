https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/japonyada-61-buyuklugunde-deprem-pes-pese-sarsintilar-endise-yaratti-1106824048.html
Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem: Peş peşe sarsıntılar endişe yarattı
Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem: Peş peşe sarsıntılar endişe yarattı
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Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son günlerde art arda yaşanan sarsıntıların ardından yetkililer halka dikkatli... 28.06.2026, Sputnik Türkiye
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Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında pazar sabahı meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, son günlerde bölgede art arda yaşanan sarsıntılara bir yenisini ekledi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmazken, yetkililer olası yeni depremlere karşı halkın tedbiri elden bırakmamasını istedi.Deprem, Japonya'nın 7 seviyeli sismik şiddet ölçeğinde Aomori eyaletine bağlı Hachinohe kentinde alt 5 şiddetinde hissedildi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin merkez üssünün yaklaşık 40 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.Yaşanan sarsıntı, yalnızca birkaç gün önce kuzey Japonya'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından geldi. JMA, o depremin ardından yaklaşık bir hafta boyunca güçlü artçı sarsıntılar yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.Başbakan Sanae Takaichi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremler Iwate bölgesinde sürekli meydana geliyor" ifadelerini kullanarak hasarın boyutunun belirlenmesi ve kamuoyunun hızlı şekilde bilgilendirilmesi için talimat verdiğini bildirdi.Takaichi ayrıca, "Bölge sakinlerinin endişeli günler geçirdiğini biliyorum ancak dikkatli olmalarını ve tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyorum." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/bm-venezuelayi-vuran-depremlerden-676-milyona-kadar-insan-etkilenebilir-1106820868.html
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japonya, japonya meteoroloji ajansı, deprem, tsunami, sanae takaichi
Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem: Peş peşe sarsıntılar endişe yarattı
Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son günlerde art arda yaşanan sarsıntıların ardından yetkililer halka dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, bölgede tsunami uyarısı yapılmadı.
Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında pazar sabahı meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, son günlerde bölgede art arda yaşanan sarsıntılara bir yenisini ekledi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmazken, yetkililer olası yeni depremlere karşı halkın tedbiri elden bırakmamasını istedi.
Deprem, Japonya'nın 7 seviyeli sismik şiddet ölçeğinde Aomori eyaletine bağlı Hachinohe kentinde alt 5 şiddetinde hissedildi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin merkez üssünün yaklaşık 40 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.
Yaşanan sarsıntı, yalnızca birkaç gün önce kuzey Japonya'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından geldi. JMA, o depremin ardından yaklaşık bir hafta boyunca güçlü artçı sarsıntılar yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.
Başbakan Sanae Takaichi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremler Iwate bölgesinde sürekli meydana geliyor" ifadelerini kullanarak hasarın boyutunun belirlenmesi ve kamuoyunun hızlı şekilde bilgilendirilmesi için talimat verdiğini bildirdi.
Takaichi ayrıca, "Bölge sakinlerinin endişeli günler geçirdiğini biliyorum ancak dikkatli olmalarını ve tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyorum." dedi.