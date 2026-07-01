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İstanbul'da bir okulun çatısında yangın çıktı: İtfaiye müdahale etti
İstanbul'da bir okulun çatısında yangın çıktı: İtfaiye müdahale etti
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Yakuplu Kemal Arıkan Ortaokulu'nun çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T19:59+0300
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Marmara Mahallesi Destegül Sokak'taki 4 katlı okul binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.Öte yandan okuldaki yangından önce çatıda tadilat çalışması yapıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/dikilide-makilik-alanda-yangin-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1106899084.html
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i̇stanbul, beylikdüzü, beylikdüzü belediyesi, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi
i̇stanbul, beylikdüzü, beylikdüzü belediyesi, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi

İstanbul'da bir okulun çatısında yangın çıktı: İtfaiye müdahale etti

19:59 01.07.2026 (güncellendi: 20:16 01.07.2026)
© AA / Abdülkerim GüzelBeylikdüzü'nde Marmara Mahallesi Destegül Sokak'taki 4 katlı Yakuplu Kemal Arıkan Ortaokulu'nun çatısında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
Beylikdüzü'nde Marmara Mahallesi Destegül Sokak'taki 4 katlı Yakuplu Kemal Arıkan Ortaokulu'nun çatısında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© AA / Abdülkerim Güzel
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Yakuplu Kemal Arıkan Ortaokulu'nun çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
Marmara Mahallesi Destegül Sokak'taki 4 katlı okul binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.
Öte yandan okuldaki yangından önce çatıda tadilat çalışması yapıldığı öğrenildi.
yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
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