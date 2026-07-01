https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/istanbulda-bir-okulun-catisinda-yangin-cikti-itfaiye-mudahale-ediyor-1106923468.html

İstanbul'da bir okulun çatısında yangın çıktı: İtfaiye müdahale etti

İstanbul'da bir okulun çatısında yangın çıktı: İtfaiye müdahale etti

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Yakuplu Kemal Arıkan Ortaokulu'nun çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T19:59+0300

2026-07-01T19:59+0300

2026-07-01T20:16+0300

türki̇ye

i̇stanbul

beylikdüzü

beylikdüzü belediyesi

yangın

yangın söndürme

yangın felaketi

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Marmara Mahallesi Destegül Sokak'taki 4 katlı okul binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.Öte yandan okuldaki yangından önce çatıda tadilat çalışması yapıldığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/dikilide-makilik-alanda-yangin-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1106899084.html

türki̇ye

i̇stanbul

beylikdüzü

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i̇stanbul, beylikdüzü, beylikdüzü belediyesi, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi