https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/istanbulda-bir-okulun-catisinda-yangin-cikti-itfaiye-mudahale-ediyor-1106923468.html
İstanbul'da bir okulun çatısında yangın çıktı: İtfaiye müdahale etti
İstanbul'da bir okulun çatısında yangın çıktı: İtfaiye müdahale etti
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Yakuplu Kemal Arıkan Ortaokulu'nun çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T19:59+0300
2026-07-01T19:59+0300
2026-07-01T20:16+0300
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yangın söndürme
yangın felaketi
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Marmara Mahallesi Destegül Sokak'taki 4 katlı okul binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.Öte yandan okuldaki yangından önce çatıda tadilat çalışması yapıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/dikilide-makilik-alanda-yangin-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1106899084.html
türki̇ye
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i̇stanbul, beylikdüzü, beylikdüzü belediyesi, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi
i̇stanbul, beylikdüzü, beylikdüzü belediyesi, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi
İstanbul'da bir okulun çatısında yangın çıktı: İtfaiye müdahale etti
19:59 01.07.2026 (güncellendi: 20:16 01.07.2026)
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Yakuplu Kemal Arıkan Ortaokulu'nun çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
Marmara Mahallesi Destegül Sokak'taki 4 katlı okul binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.
Öte yandan okuldaki yangından önce çatıda tadilat çalışması yapıldığı öğrenildi.