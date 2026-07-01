https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/dikilide-makilik-alanda-yangin-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1106899084.html
Dikili'de makilik alanda yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Dikili'de makilik alanda yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
İzmir’in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangına 17 arazöz ve 3 dozerle müdahale ediliyor. 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T00:37+0300
2026-07-01T00:37+0300
2026-07-01T00:37+0300
türki̇ye
türkiye
i̇zmir
i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
i̇zmir büyükşehir belediyesi
i̇zmir valiliği
i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
yangın
yangın söndürme
yangın felaketi
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Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.Bademli Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 17 arazöz ve 3 dozer sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/dikilide-yerlesim-yerleri-yakinindaki-yangin-kontrol-altina-alindi-1106866748.html
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türkiye, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, yangın helikopteri
türkiye, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, yangın helikopteri
Dikili'de makilik alanda yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor
İzmir’in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangına 17 arazöz ve 3 dozerle müdahale ediliyor.
Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Bademli Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 17 arazöz ve 3 dozer sevk edildi.