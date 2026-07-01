https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/dikilide-makilik-alanda-yangin-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1106899084.html

Dikili'de makilik alanda yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor

Dikili'de makilik alanda yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

İzmir’in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangına 17 arazöz ve 3 dozerle müdahale ediliyor. 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T00:37+0300

2026-07-01T00:37+0300

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Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.Bademli Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 17 arazöz ve 3 dozer sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/dikilide-yerlesim-yerleri-yakinindaki-yangin-kontrol-altina-alindi-1106866748.html

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