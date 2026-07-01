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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/dikilide-makilik-alanda-yangin-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1106899084.html
Dikili'de makilik alanda yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Dikili'de makilik alanda yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor
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İzmir’in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangına 17 arazöz ve 3 dozerle müdahale ediliyor. 01.07.2026, Sputnik Türkiye
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Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.Bademli Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 17 arazöz ve 3 dozer sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/dikilide-yerlesim-yerleri-yakinindaki-yangin-kontrol-altina-alindi-1106866748.html
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türkiye, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, yangın helikopteri
türkiye, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, yangın helikopteri

Dikili'de makilik alanda yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor

00:37 01.07.2026
© AAyangın
yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© AA
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İzmir’in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangına 17 arazöz ve 3 dozerle müdahale ediliyor.
Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Bademli Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 17 arazöz ve 3 dozer sevk edildi.
İzmir'in Dikili ilçesinde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
TÜRKİYE
Dikili'de yerleşim yerleri yakınındaki yangın kontrol altına alındı
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