Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/istanbul-valiligince-havai-fisek-ve-mesale-kullanimi-16-temmuz-28-ekim-arasinda-yasaklandi-1106910327.html
İstanbul Valiliğince havai fişek ve meşale kullanımı 16 Temmuz-28 Ekim arasında yasaklandı
İstanbul Valiliğince havai fişek ve meşale kullanımı 16 Temmuz-28 Ekim arasında yasaklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, kent genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ile patlayıcı/yanıcı maddelerin satışı ve kullanımının 16 Temmuz-28 Ekim tarihlerinde... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T13:24+0300
2026-07-01T13:24+0300
yaşam
i̇stanbul
havai fişek
yasak
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076862242_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_675d64d46edb914d096bb0b7d008ed0c.jpg
İstanbul Valiliğince havai fişek ve meşale kullanımı 16 Temmuz-28 Ekim arasında yasaklandı.Vali Davut Gül'ün imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı ve ilçe belediyeleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul İdare ve Denetim Müdürlüğü, İstanbul Açık Kapı Şube Müdürlüğü ve İstanbul CİMER Hizmet Bürosu'na yazı gönderildi.Yangın riski hatırlatıldıYazıda, vatandaşların huzurunu, güvenliğini ve esenliğini sağlamak, telafisi mümkün olmayan zararları önlemek amacıyla havai fişeklerin isabet ettiği yerlerde yangın çıkarma riskine karşı dikkat edilmesi ve konunun hassasiyetle takip edilmesi konusunda gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi.Yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarında görülen artışların, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliğiyle kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde olası orman yangınlarının önüne geçebilmek için Valilik kararıyla ormanlık alanlara girişlerin 8 Haziran-15 Ekim arasında yasaklandığı hatırlatılan yazıda, yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle artan orman yangını vakalarının önüne geçebilmek amacıyla alınan tüm tedbirlere ilave tedbirler alınması gerektiği kaydedildi.Bu kapsamda, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı/yanıcı maddelerin satışı ve kullanımının 16 Temmuz-28 Ekim tarihlerin yasaklandığı bildirilen yazıda, başta kaymakamlar olmak üzere sıralı, sorumlu amirlerce konunun titizlikle takip edilmesi, tüm kolluk birimlerince denetimlerin aralıksız sürdürülmesi, söz konusu yasağa uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda uyarılarda bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/dikilide-yerlesim-yerleri-yakinindaki-yangin-kontrol-altina-alindi-1106866748.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076862242_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_43d2e90f1c064f597e0e3fa3101def6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, havai fişek, yasak, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul, havai fişek, yasak, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

İstanbul Valiliğince havai fişek ve meşale kullanımı 16 Temmuz-28 Ekim arasında yasaklandı

13:24 01.07.2026
© AA / Şebnem CoşkunCumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi.
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© AA / Şebnem Coşkun
Abone ol
İstanbul Valiliği, kent genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ile patlayıcı/yanıcı maddelerin satışı ve kullanımının 16 Temmuz-28 Ekim tarihlerinde yasaklandığını bildirdi.
İstanbul Valiliğince havai fişek ve meşale kullanımı 16 Temmuz-28 Ekim arasında yasaklandı.
Vali Davut Gül'ün imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı ve ilçe belediyeleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul İdare ve Denetim Müdürlüğü, İstanbul Açık Kapı Şube Müdürlüğü ve İstanbul CİMER Hizmet Bürosu'na yazı gönderildi.

Yangın riski hatırlatıldı

Yazıda, vatandaşların huzurunu, güvenliğini ve esenliğini sağlamak, telafisi mümkün olmayan zararları önlemek amacıyla havai fişeklerin isabet ettiği yerlerde yangın çıkarma riskine karşı dikkat edilmesi ve konunun hassasiyetle takip edilmesi konusunda gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi.
Yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarında görülen artışların, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliğiyle kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde olası orman yangınlarının önüne geçebilmek için Valilik kararıyla ormanlık alanlara girişlerin 8 Haziran-15 Ekim arasında yasaklandığı hatırlatılan yazıda, yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle artan orman yangını vakalarının önüne geçebilmek amacıyla alınan tüm tedbirlere ilave tedbirler alınması gerektiği kaydedildi.
Bu kapsamda, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı/yanıcı maddelerin satışı ve kullanımının 16 Temmuz-28 Ekim tarihlerin yasaklandığı bildirilen yazıda, başta kaymakamlar olmak üzere sıralı, sorumlu amirlerce konunun titizlikle takip edilmesi, tüm kolluk birimlerince denetimlerin aralıksız sürdürülmesi, söz konusu yasağa uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda uyarılarda bulunuldu.
İzmir'in Dikili ilçesinde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
TÜRKİYE
Dikili'de yerleşim yerleri yakınındaki yangın kontrol altına alındı
Dün, 01:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала