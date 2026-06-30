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Dikili'de yerleşim yerleri yakınındaki yangın kontrol altına alındı
Dikili'de yerleşim yerleri yakınındaki yangın kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Dikili ilçesinde tarım alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
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Dikili'nin Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri müdahale etti.Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.
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türkiye, dikili, yangın
türkiye, dikili, yangın

Dikili'de yerleşim yerleri yakınındaki yangın kontrol altına alındı

01:32 30.06.2026 (güncellendi: 01:33 30.06.2026)
© AA / Vahit Koçİzmir'in Dikili ilçesinde yangın
İzmir'in Dikili ilçesinde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© AA / Vahit Koç
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İzmir'in Dikili ilçesinde tarım alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı.
Dikili'nin Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.
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