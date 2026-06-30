https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/dikilide-yerlesim-yerleri-yakinindaki-yangin-kontrol-altina-alindi-1106866748.html

Dikili'de yerleşim yerleri yakınındaki yangın kontrol altına alındı

Dikili'de yerleşim yerleri yakınındaki yangın kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Dikili ilçesinde tarım alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. 30.06.2026, Sputnik Türkiye

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Dikili'nin Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri müdahale etti.Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

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