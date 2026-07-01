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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/israil-lubnanin-guneyindeki-2-pilot-bolgeden-cekilmeyi-erteleme-karari-aldi-1106904909.html
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 2 pilot bölgeden çekilmeyi erteleme kararı aldı
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 2 pilot bölgeden çekilmeyi erteleme kararı aldı
Sputnik Türkiye
İsrail, 'Beyrut ile ortak bir denetim mekanizması üzerinde anlaşmaya varılmasının beklenmesi' gerekçesiyle Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden ordusunu... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T09:20+0300
2026-07-01T09:20+0300
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İsrail devlet televizyonunun ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail yönetiminin Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden ordusunu çekme işlemini erteleme kararı aldığı aktarıldı.Haberde, geçen hafta sonu yapılan görüşmelerde Lübnan ile İsrail'in üzerinde mutabakata vardığı plana ilişkin, İsrail ordusu içinde yapılan değerlendirmelere yer verildi."İsrail ordu güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Zavtar ve Ferrun bölgelerinden çekilmesi gecikecek" ifadeleri kullanılan haberde söz konusu ertelemenin, iki ülke arasındaki anlaşmanın gizli güvenlik ekinde yer alan ateşkesin uygulanması için "Lübnan ile İsrail orduları arasında ortak bir denetim mekanizması kurulana kadar" süreceği iddia edildi.'ABD isimleri onaylayacak'KAN'a konuşan bir kaynağa dayandırılan haberde, Hizbullah'ın paylaşılan hassas bilgilere ulaşmasını engellemek amacıyla ABD'nin söz konusu mekanizmada yer alacak isimleri onaylanmasının beklendiği vurgulandı.Kaynak bu durumun '2024'te kurulan önceki mekanizmanın başarısız olmasına yol açan nedenlerden biri' olduğunu savundu.İsrailli güvenlik kaynakları, çekilmenin 'doğru ve eksizsiz bir şekilde' yapılması gerektiğini belirterek henüz net bir takvim bulunmadığını aktardı.İsrail'in aşamalı olarak çekilmesini öngören çerçeve anlaşması imzalanmıştıABD'nin arabuluculuğunda Beyrut ve Tel Aviv yönetimleri, 26 Haziran'da, öncelikle isimleri belirtilmeyen iki pilot bölgeden başlamak üzere, işgal altındaki tüm Lübnan topraklarından İsrail'in "aşamalı" olarak çekilmesini öngören bir çerçeve anlaşması imzalamıştı.Çekilme için net bir takvimin yer almadığı anlaşma, bu süreci, Lübnan ordusunun İsrail'in çekildiği bölgelerde tam güvenlik sorumluluğunu üstlenmesi ve başta Hizbullah olmak üzere silahlı grupların silahsızlandırılması şartına bağlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/netanyahu-isgal-altindaki-guney-lubnani-ziyaret-etti-tehdit-ortadan-kalkmadan-cekilmeyecegiz-1106898780.html
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ortadoğu, i̇srail, lübnan, abd, hizbullah, i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan)
ortadoğu, i̇srail, lübnan, abd, hizbullah, i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan)

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 2 pilot bölgeden çekilmeyi erteleme kararı aldı

09:20 01.07.2026
© REUTERS Shir ToremLübnan
Lübnan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© REUTERS Shir Torem
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İsrail, 'Beyrut ile ortak bir denetim mekanizması üzerinde anlaşmaya varılmasının beklenmesi' gerekçesiyle Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden ordusunu çekme işlemini erteledi. Lübnan ile İsrail arasında 26 Haziran'da işgal altındaki tüm Lübnan topraklarından İsrail'in 'aşamalı' olarak çekilmesini öngören bir çerçeve anlaşması imzalamıştı.
İsrail devlet televizyonunun ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail yönetiminin Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden ordusunu çekme işlemini erteleme kararı aldığı aktarıldı.
Haberde, geçen hafta sonu yapılan görüşmelerde Lübnan ile İsrail'in üzerinde mutabakata vardığı plana ilişkin, İsrail ordusu içinde yapılan değerlendirmelere yer verildi.
"İsrail ordu güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Zavtar ve Ferrun bölgelerinden çekilmesi gecikecek" ifadeleri kullanılan haberde söz konusu ertelemenin, iki ülke arasındaki anlaşmanın gizli güvenlik ekinde yer alan ateşkesin uygulanması için "Lübnan ile İsrail orduları arasında ortak bir denetim mekanizması kurulana kadar" süreceği iddia edildi.

'ABD isimleri onaylayacak'

KAN'a konuşan bir kaynağa dayandırılan haberde, Hizbullah'ın paylaşılan hassas bilgilere ulaşmasını engellemek amacıyla ABD'nin söz konusu mekanizmada yer alacak isimleri onaylanmasının beklendiği vurgulandı.
Kaynak bu durumun '2024'te kurulan önceki mekanizmanın başarısız olmasına yol açan nedenlerden biri' olduğunu savundu.
İsrailli güvenlik kaynakları, çekilmenin 'doğru ve eksizsiz bir şekilde' yapılması gerektiğini belirterek henüz net bir takvim bulunmadığını aktardı.

İsrail'in aşamalı olarak çekilmesini öngören çerçeve anlaşması imzalanmıştı

ABD'nin arabuluculuğunda Beyrut ve Tel Aviv yönetimleri, 26 Haziran'da, öncelikle isimleri belirtilmeyen iki pilot bölgeden başlamak üzere, işgal altındaki tüm Lübnan topraklarından İsrail'in "aşamalı" olarak çekilmesini öngören bir çerçeve anlaşması imzalamıştı.
Çekilme için net bir takvimin yer almadığı anlaşma, bu süreci, Lübnan ordusunun İsrail'in çekildiği bölgelerde tam güvenlik sorumluluğunu üstlenmesi ve başta Hizbullah olmak üzere silahlı grupların silahsızlandırılması şartına bağlıyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
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