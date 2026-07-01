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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/netanyahu-isgal-altindaki-guney-lubnani-ziyaret-etti-tehdit-ortadan-kalkmadan-cekilmeyecegiz-1106898780.html
Netanyahu işgal altındaki Güney Lübnan'ı ziyaret etti: 'Tehdit ortadan kalkmadan çekilmeyeceğiz'
Netanyahu işgal altındaki Güney Lübnan'ı ziyaret etti: 'Tehdit ortadan kalkmadan çekilmeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun işgali altındaki Güney Lübnan'ı ziyaret ederek, İran destekli Hizbullah tehdit oluşturmaya devam ettiği... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T00:04+0300
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dünya
güney lübnan
i̇srail
i̇ran
hizbullah
ortadoğu
benyamin netanyahu
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve üst düzey askeri yetkililerle birlikte işgal altındaki Lübnan topraklarını ziyaret etti.Askerlere hitap eden Netanyahu, "Israrımız şu ki, tehdit ortadan kalkana kadar Güney Lübnan'dan ayrılmayacağız. Hizbullah burada silahlı olduğu ve bize tehdit oluşturduğu sürece biz de burada kalacağız" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/israilde-tartismali-yasa-tasarisi-harediler-askerden-muaf-olacaklar-1106894586.html
güney lübnan
i̇srail
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güney lübnan, i̇srail, i̇ran, hizbullah, ortadoğu, benyamin netanyahu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
güney lübnan, i̇srail, i̇ran, hizbullah, ortadoğu, benyamin netanyahu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

Netanyahu işgal altındaki Güney Lübnan'ı ziyaret etti: 'Tehdit ortadan kalkmadan çekilmeyeceğiz'

00:04 01.07.2026
© Fotoğraf : İsrail Başbakanlık Ofisiİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© Fotoğraf : İsrail Başbakanlık Ofisi
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun işgali altındaki Güney Lübnan'ı ziyaret ederek, İran destekli Hizbullah tehdit oluşturmaya devam ettiği sürece İsrail'in bölgeden çekilmeyeceğini söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve üst düzey askeri yetkililerle birlikte işgal altındaki Lübnan topraklarını ziyaret etti.
Askerlere hitap eden Netanyahu, "Israrımız şu ki, tehdit ortadan kalkana kadar Güney Lübnan'dan ayrılmayacağız. Hizbullah burada silahlı olduğu ve bize tehdit oluşturduğu sürece biz de burada kalacağız" ifadelerini kullandı.
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