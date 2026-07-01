https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/netanyahu-isgal-altindaki-guney-lubnani-ziyaret-etti-tehdit-ortadan-kalkmadan-cekilmeyecegiz-1106898780.html

Netanyahu işgal altındaki Güney Lübnan'ı ziyaret etti: 'Tehdit ortadan kalkmadan çekilmeyeceğiz'

Netanyahu işgal altındaki Güney Lübnan'ı ziyaret etti: 'Tehdit ortadan kalkmadan çekilmeyeceğiz'

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun işgali altındaki Güney Lübnan'ı ziyaret ederek, İran destekli Hizbullah tehdit oluşturmaya devam ettiği... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T00:04+0300

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güney lübnan

i̇srail

i̇ran

hizbullah

ortadoğu

benyamin netanyahu

i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve üst düzey askeri yetkililerle birlikte işgal altındaki Lübnan topraklarını ziyaret etti.Askerlere hitap eden Netanyahu, "Israrımız şu ki, tehdit ortadan kalkana kadar Güney Lübnan'dan ayrılmayacağız. Hizbullah burada silahlı olduğu ve bize tehdit oluşturduğu sürece biz de burada kalacağız" ifadelerini kullandı.

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güney lübnan, i̇srail, i̇ran, hizbullah, ortadoğu, benyamin netanyahu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu