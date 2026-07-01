https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/netanyahu-isgal-altindaki-guney-lubnani-ziyaret-etti-tehdit-ortadan-kalkmadan-cekilmeyecegiz-1106898780.html
Netanyahu işgal altındaki Güney Lübnan'ı ziyaret etti: 'Tehdit ortadan kalkmadan çekilmeyeceğiz'
Netanyahu işgal altındaki Güney Lübnan'ı ziyaret etti: 'Tehdit ortadan kalkmadan çekilmeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun işgali altındaki Güney Lübnan'ı ziyaret ederek, İran destekli Hizbullah tehdit oluşturmaya devam ettiği... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T00:04+0300
2026-07-01T00:04+0300
2026-07-01T00:04+0300
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güney lübnan
i̇srail
i̇ran
hizbullah
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benyamin netanyahu
i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve üst düzey askeri yetkililerle birlikte işgal altındaki Lübnan topraklarını ziyaret etti.Askerlere hitap eden Netanyahu, "Israrımız şu ki, tehdit ortadan kalkana kadar Güney Lübnan'dan ayrılmayacağız. Hizbullah burada silahlı olduğu ve bize tehdit oluşturduğu sürece biz de burada kalacağız" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/israilde-tartismali-yasa-tasarisi-harediler-askerden-muaf-olacaklar-1106894586.html
güney lübnan
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güney lübnan, i̇srail, i̇ran, hizbullah, ortadoğu, benyamin netanyahu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
güney lübnan, i̇srail, i̇ran, hizbullah, ortadoğu, benyamin netanyahu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
Netanyahu işgal altındaki Güney Lübnan'ı ziyaret etti: 'Tehdit ortadan kalkmadan çekilmeyeceğiz'
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun işgali altındaki Güney Lübnan'ı ziyaret ederek, İran destekli Hizbullah tehdit oluşturmaya devam ettiği sürece İsrail'in bölgeden çekilmeyeceğini söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve üst düzey askeri yetkililerle birlikte işgal altındaki Lübnan topraklarını ziyaret etti.
Askerlere hitap eden Netanyahu, "Israrımız şu ki, tehdit ortadan kalkana kadar Güney Lübnan'dan ayrılmayacağız. Hizbullah burada silahlı olduğu ve bize tehdit oluşturduğu sürece biz de burada kalacağız" ifadelerini kullandı.