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İranlı yetkili: Fonların serbest bırakılması ve Hürmüz Boğazı'na odaklandık
İranlı yetkili: Fonların serbest bırakılması ve Hürmüz Boğazı'na odaklandık
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İranlı üst düzey bir yetkili, Katar'da İran-ABD arasında dolaylı görüşmelerin fonların serbest bırakılması ve Hürmüz Boğazı konularına odaklandığını söyledi. 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T14:06+0300
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İranlı üst düzey bir yetkili bugün uluslararası haber ajansı Reuters'e yaptığı açıklamada, Tahran ile Washington arasında Salı gecesinden beri Doha'da dolaylı görüşmelerin devam ettiğini ve görüşmelerin Tahran'ın fonlarının serbest bırakılması ve Hürmüz Boğazı konularına odaklandığını belirtti.'Salı gecesi başladı' Yetkili, "Dolaylı müzakereler salı gecesi başladı. İran, Katar ve Pakistanlı yetkililerle görüşmeler yaptı ve onlar da ABD tarafıyla görüştüler. Dolaylı görüşmeler Çarşamba günü de devam etti ve İran'ın dondurulmuş varlıkları ve Hürmüz Boğazı konularına odaklandı" dedi.6 milyar dolar çelişkisiDaha önce CBS televizyon kanalı, ABD'nin, söz vermesine rağmen anlaşma gereği serbest bırakacağı 6 milyar doların henüz Tahran'ın eline geçmeyeceği konusunda Katar'la anlaştığını bildirmişti.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin İran'ın Katar bankasındaki 6 milyar dolarını dondurma hakkını saklı tuttuğunu, ancak bunun olası kullanımını yakından izlediğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/finlandiya-nukleer-silahlarin-ulkeye-girisine-ve-depolanmasina-yonelik-yasagi-kaldirdi-1106899393.html
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İranlı yetkili: Fonların serbest bırakılması ve Hürmüz Boğazı'na odaklandık

14:06 01.07.2026
© REUTERS Nathan HowardWashington'da İran bayrağı
Washington'da İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© REUTERS Nathan Howard
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İranlı üst düzey bir yetkili, Katar'da İran-ABD arasında dolaylı görüşmelerin fonların serbest bırakılması ve Hürmüz Boğazı konularına odaklandığını söyledi.
İranlı üst düzey bir yetkili bugün uluslararası haber ajansı Reuters'e yaptığı açıklamada, Tahran ile Washington arasında Salı gecesinden beri Doha'da dolaylı görüşmelerin devam ettiğini ve görüşmelerin Tahran'ın fonlarının serbest bırakılması ve Hürmüz Boğazı konularına odaklandığını belirtti.

'Salı gecesi başladı'

Yetkili, "Dolaylı müzakereler salı gecesi başladı. İran, Katar ve Pakistanlı yetkililerle görüşmeler yaptı ve onlar da ABD tarafıyla görüştüler. Dolaylı görüşmeler Çarşamba günü de devam etti ve İran'ın dondurulmuş varlıkları ve Hürmüz Boğazı konularına odaklandı" dedi.

6 milyar dolar çelişkisi

Daha önce CBS televizyon kanalı, ABD'nin, söz vermesine rağmen anlaşma gereği serbest bırakacağı 6 milyar doların henüz Tahran'ın eline geçmeyeceği konusunda Katar'la anlaştığını bildirmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin İran'ın Katar bankasındaki 6 milyar dolarını dondurma hakkını saklı tuttuğunu, ancak bunun olası kullanımını yakından izlediğini söyledi.
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