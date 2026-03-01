https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/iran-dogruladi-hamaney-hayatini-kaybetti-1103897948.html
İran doğruladı: Hamaney hayatını kaybetti
Trump duyurmuştu, İran saatler sonra doğruladı. İran dini lideri Ali Hamaney hayatını kaybetti. Hamaney kimdir? Detaylar haberde...
2026-03-01T04:41+0300
2026-03-01T04:41+0300
2026-03-01T05:11+0300
i̇ran
04:41 01.03.2026 (güncellendi: 05:11 01.03.2026)
İran devlet televizyonu, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini TSİ ile pazar sabaha karşı 04.30 civarında bildirdi. Hamaney'in cumartesi sabahın erken saatlerinde öldürüldüğü kaydedildi. İran'da 40 günlük ulusal yas ilan edildi.
ABD Başkanı Donald J. Trump, TSİ ile cumartesi gecesi İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldüğü yönünde bir paylaşım yapmıştı.
İran tarafından doğrulama TSİ ile pazar sabaha karşı 04.30 civarında geldi. İran devlet televizyonu, İran dini lideri Hamaney'in öldüğünü duyurdu.
Tasnim haber ajansı, Hamaney'in saldırıların başladığı cumartesi gününün erken saatlerinde öldürüldüğünü bildirdi.
'Konutundaki çalışma ofisinde öldürüldü'
İran devlet televizyonu, Hamaney'in öldürüldüğü sırada konutundaki çalışma ofisinde olduğunu bildirdi ve "Siyonist rejimle bağlantılı medya kuruluşları ve bölgedeki mürteciler, suikast korkusu nedeniyle devrim liderinin güvenli ve gizli bir yerde yaşadığını defalarca iddia etmişlerdi. Çalışma yerindeki şehadeti, bu iddiaların ve düşmanın psikolojik savaşının gerçek dışı olduğunu bir kez daha kanıtladı" ifadelerini kullandı.
İran resmi kanalları daha önce Hamaney'in kızı, damadı, gelinlerinden biri ve torununun saldırılarda öldüğünü duyurmuştu.
İran'da 40 günlük ulusal yas ilan edildi.
Ali Hamaney 1939’da İran’ın Meşhed kentinde doğdu.
1960’lardan itibaren Şah yönetimine karşı muhalif faaliyetlere katıldı. Bu nedenle birkaç kez tutuklandı ve sürgüne gönderildi. 1979’daki İran Devrimi’nden sonra yeni kurulan İslam Cumhuriyeti’nde dini ve siyasi görevler üstlendi.
1981-1989 yılları arasında İran cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Bu dönemde İran, Irak’la savaşın ekonomik ve siyasi etkileriyle mücadele ediyordu.
1989’da devrimin lideri olan Ayetullah Humeyni’nin ölümü üzerine ‘dini lider’ seçildi. ‘Dini lider’ olarak ordu, yargı ve devlet politikaları üzerinde geniş yetkilere sahipti.
Hamaney döneminde İran’ın nükleer programı, bölgesel politikaları ve Batı ile ilişkileri önemli gündem maddeleri oldu.