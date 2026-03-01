https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/iran-dogruladi-hamaney-hayatini-kaybetti-1103897948.html

İran doğruladı: Hamaney hayatını kaybetti

İran doğruladı: Hamaney hayatını kaybetti

Trump duyurmuştu, İran saatler sonra doğruladı. İran dini lideri Ali Hamaney hayatını kaybetti. Hamaney kimdir? Detaylar haberde...

ABD Başkanı Donald J. Trump, TSİ ile cumartesi gecesi İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldüğü yönünde bir paylaşım yapmıştı.İran tarafından doğrulama TSİ ile pazar sabaha karşı 04.30 civarında geldi. İran devlet televizyonu, İran dini lideri Hamaney'in öldüğünü duyurdu.Tasnim haber ajansı, Hamaney'in saldırıların başladığı cumartesi gününün erken saatlerinde öldürüldüğünü bildirdi.'Konutundaki çalışma ofisinde öldürüldü'İran devlet televizyonu, Hamaney'in öldürüldüğü sırada konutundaki çalışma ofisinde olduğunu bildirdi ve "Siyonist rejimle bağlantılı medya kuruluşları ve bölgedeki mürteciler, suikast korkusu nedeniyle devrim liderinin güvenli ve gizli bir yerde yaşadığını defalarca iddia etmişlerdi. Çalışma yerindeki şehadeti, bu iddiaların ve düşmanın psikolojik savaşının gerçek dışı olduğunu bir kez daha kanıtladı" ifadelerini kullandı. İran resmi kanalları daha önce Hamaney'in kızı, damadı, gelinlerinden biri ve torununun saldırılarda öldüğünü duyurmuştu.İran'da 40 günlük ulusal yas ilan edildi. Hamaney kimdir?

