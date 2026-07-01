https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/iran-medyasi-hurmuz-bogazinda-tahranin-belirledigi-guzergahin-disina-cikan-gemi-karaya-oturdu-1106913000.html
İran medyası: Hürmüz Boğazı'nda Tahran'ın belirlediği güzergahın dışına çıkan gemi karaya oturdu
İran medyası: Hürmüz Boğazı'nda Tahran'ın belirlediği güzergahın dışına çıkan gemi karaya oturdu
Sputnik Türkiye
Hürmüz Boğazı'nda hangi ülkeye ait olduğu paylaşılmayan bir gemi karaya oturdu. İran, durumun konteyner gemisinin İran'ın belirlediği güzargahın dışına çıktığı... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T14:30+0300
2026-07-01T14:30+0300
2026-07-01T14:30+0300
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i̇ran
hürmüz boğazı
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İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından belirlenen güzergahın dışında seyreden bir konteyner gemisinin karaya oturduğunu ve seyrine devam edemediğini açıkladı.Haberde hangi ülkeye ait olduğu belirtilmeyen geminin, izlediği rotadaki sığlık nedeniyle hareket edemediği kaydedildi. Boğaz'dan geçişler İran'ın belirlediği güzargah üzerinden gerçekleştiriyorİran, ABD ile 14 Haziran'da varılan mutabakatın 5. maddesi uyarınca, Hürmüz Boğazı'ndan yapılacak tüm geçişlerin kendi belirlediği güzergahlar üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor ve ABD'nin güneyde Umman kıyılarında oluşturduğu güzergaha karşı çıkıyor.Hürmüz Boğazı'nın bazı kesimlerinin sınırlı derinliğe sahip olması, büyük gemilerin yalnızca belirlenmiş seyir koridorlarından geçiş yapabilmesine neden oluyor.'Hürmüz'deki mayınlar İran'ın sorumluluğunda'Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin dün yaptığı açıklamalarında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un mayınları temizlemede ortaklarıyla işbirliği yapacaklarına yönelik sözlerine "Hürmüz Boğazı’ndaki mayın temizleme konusu İran’ın sorumluluğundadır. Bu konuya başkalarının müdahale etmesine gerek yok. Her meselede görüş ifade etmek sorumluluk manasına gelmez" yanıtını vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/iranli-yetkili-fonlarin-serbest-birakilmasi-ve-hurmuz-bogazina-odaklandik-1106912317.html
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ortadoğu, i̇ran, hürmüz boğazı, abd, i̇smail bekayi
ortadoğu, i̇ran, hürmüz boğazı, abd, i̇smail bekayi
İran medyası: Hürmüz Boğazı'nda Tahran'ın belirlediği güzergahın dışına çıkan gemi karaya oturdu
Hürmüz Boğazı'nda hangi ülkeye ait olduğu paylaşılmayan bir gemi karaya oturdu. İran, durumun konteyner gemisinin İran'ın belirlediği güzargahın dışına çıktığı için gerçekleştiğini belirtti.
İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından belirlenen güzergahın dışında seyreden bir konteyner gemisinin karaya oturduğunu ve seyrine devam edemediğini açıkladı.
Haberde hangi ülkeye ait olduğu belirtilmeyen geminin, izlediği rotadaki sığlık nedeniyle hareket edemediği kaydedildi.
Boğaz'dan geçişler İran'ın belirlediği güzargah üzerinden gerçekleştiriyor
İran, ABD ile 14 Haziran'da varılan mutabakatın 5. maddesi uyarınca, Hürmüz Boğazı'ndan yapılacak tüm geçişlerin kendi belirlediği güzergahlar üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor ve ABD'nin güneyde Umman kıyılarında oluşturduğu güzergaha karşı çıkıyor.
Hürmüz Boğazı'nın bazı kesimlerinin sınırlı derinliğe sahip olması, büyük gemilerin yalnızca belirlenmiş seyir koridorlarından geçiş yapabilmesine neden oluyor.
'Hürmüz'deki mayınlar İran'ın sorumluluğunda'
Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin dün yaptığı açıklamalarında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un mayınları temizlemede ortaklarıyla işbirliği yapacaklarına yönelik sözlerine "Hürmüz Boğazı’ndaki mayın temizleme konusu İran’ın sorumluluğundadır. Bu konuya başkalarının müdahale etmesine gerek yok. Her meselede görüş ifade etmek sorumluluk manasına gelmez" yanıtını vermişti.