https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/katar-kushner-ve-witkoff-burada-ama-iranli-yetkililerle-gorusmeyecek-1106885113.html
Katar: Kushner ve Witkoff burada ama İranlı yetkililerle görüşmeyecek
Katar: Kushner ve Witkoff burada ama İranlı yetkililerle görüşmeyecek
Sputnik Türkiye
Katar: Kushner ve Witkoff burada ama İranlı yetkililerle görüşmeyecek. Ayrıntılar ve son dakika gelişmeleri haberde...
2026-06-30T14:28+0300
2026-06-30T14:28+0300
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Sözcü, iki elçinin arabulucularla görüşeceğini ve müzakerelerin ilerleyişini ele alacağını belirtti. Ayrıca, dondurulmuş İran varlıklarının 6 milyar dolarının henüz Tahran'a transfer edilmediğini de sözlerine ekledi.Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, dondurulmuş İran fonları meselesinin Tahran ve Washington arasındaki müzakerelerin ilerleyişiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.Hürmüz Boğazı'nda, geçen hafta ABD ve İran arasında yaşanan karşılıklı ateş açma olaylarını kontrol altına almak için gerilimi azaltmaya yönelik bir acil durum hattının kullanıldığını da ekledi. Yetkili, Katar'ın hayati önem taşıyan bu su yolundan gemilerin güvenli geçişi konusunda Umman ile koordinasyon içinde olduğunu ve Katar'ın boğazdan geçiş özgürlüğünü son derece önemli gördüğünü de sözlerine ekledi.İran: Dondurulmuş varlıklar önemli konuİran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın, Tahran ve Washington arasındaki geçici anlaşmanın uygulanmasını görüşmek üzere bugün arabulucu Katar ile görüşme yapacağını ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasının görüşmelerin önemli bir konusu olacağını söyledi.İsmail Bekayi, yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde ABD tarafıyla herhangi bir görüşme planlanmadığını ve dondurulmuş fonların serbest bırakılması için adımların atıldığını belirtti.‘Hürmüz Boğazı egemenliğin ayrılmaz parçası’Öte yandan İranlı milletvekili Hürmüz Boğazı'nın "İran'ın ulusal egemenliğinin ayrılmaz bir parçası" olduğunu söyledi.İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki söylemlerini yineledi ve İsrail'in güney Lübnan'ı işgaline son verilmesi çağrısında bulundu.İran İslam Cumhuriyeti Devlet Televizyonu (IRIB) haberine göre, “Stratejik Hürmüz Boğazı, İran'ın ulusal egemenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır ve yönetimi tamamen İran İslam Cumhuriyeti'nin elindedir” ifadelerini kullandı.Azizi, “Lübnan'ın egemenliği, direnişi silahsızlandırmakla değil, işgal ve saldırganlığı sona erdirmekle güvence altına alınacaktır” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/iran-doha-gorusmesini-acikladi-uzman-ekip-dondurulmus-varliklar-konusunun-takibi-icin-gidecek-1106865177.html
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jared kushner, steve witkoff, katar, i̇ran, haberler
Katar: Kushner ve Witkoff burada ama İranlı yetkililerle görüşmeyecek
14:28 30.06.2026 (güncellendi: 14:57 30.06.2026)
Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD elçileri Jared Kushner ve Steve Witkoff'un ülkenin başkenti Doha'da bulunduğunu ancak İranlı yetkililerle doğrudan görüşme yapmayacaklarını söyledi. İran'dan da 'arabulucular aracılığıyla dondurulmuş varlıkların' görüşüleceği açıklaması geldi.
Sözcü, iki elçinin arabulucularla görüşeceğini ve müzakerelerin ilerleyişini ele alacağını belirtti. Ayrıca, dondurulmuş İran varlıklarının 6 milyar dolarının henüz Tahran'a transfer edilmediğini de sözlerine ekledi.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, dondurulmuş İran fonları meselesinin Tahran ve Washington arasındaki müzakerelerin ilerleyişiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.
Hürmüz Boğazı'nda, geçen hafta ABD ve İran arasında yaşanan karşılıklı ateş açma olaylarını kontrol altına almak için gerilimi azaltmaya yönelik bir acil durum hattının kullanıldığını da ekledi.
Yetkili, Katar'ın hayati önem taşıyan bu su yolundan gemilerin güvenli geçişi konusunda Umman ile koordinasyon içinde olduğunu ve Katar'ın boğazdan geçiş özgürlüğünü son derece önemli gördüğünü de sözlerine ekledi.
İran: Dondurulmuş varlıklar önemli konu
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın, Tahran ve Washington arasındaki geçici anlaşmanın uygulanmasını görüşmek üzere bugün arabulucu Katar ile görüşme yapacağını ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasının görüşmelerin önemli bir konusu olacağını söyledi.
İsmail Bekayi, yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde ABD tarafıyla herhangi bir görüşme planlanmadığını ve dondurulmuş fonların serbest bırakılması için adımların atıldığını belirtti.
‘Hürmüz Boğazı egemenliğin ayrılmaz parçası’
Öte yandan İranlı milletvekili Hürmüz Boğazı'nın "İran'ın ulusal egemenliğinin ayrılmaz bir parçası" olduğunu söyledi.
İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki söylemlerini yineledi ve İsrail'in güney Lübnan'ı işgaline son verilmesi çağrısında bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Devlet Televizyonu (IRIB) haberine göre, “Stratejik Hürmüz Boğazı, İran'ın ulusal egemenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır ve yönetimi tamamen İran İslam Cumhuriyeti'nin elindedir” ifadelerini kullandı.
Azizi, “Lübnan'ın egemenliği, direnişi silahsızlandırmakla değil, işgal ve saldırganlığı sona erdirmekle güvence altına alınacaktır” diye ekledi.