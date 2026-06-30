https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/katar-kushner-ve-witkoff-burada-ama-iranli-yetkililerle-gorusmeyecek-1106885113.html

Katar: Kushner ve Witkoff burada ama İranlı yetkililerle görüşmeyecek

Katar: Kushner ve Witkoff burada ama İranlı yetkililerle görüşmeyecek

Sputnik Türkiye

Katar: Kushner ve Witkoff burada ama İranlı yetkililerle görüşmeyecek. Ayrıntılar ve son dakika gelişmeleri haberde...

2026-06-30T14:28+0300

2026-06-30T14:28+0300

2026-06-30T14:57+0300

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Sözcü, iki elçinin arabulucularla görüşeceğini ve müzakerelerin ilerleyişini ele alacağını belirtti. Ayrıca, dondurulmuş İran varlıklarının 6 milyar dolarının henüz Tahran'a transfer edilmediğini de sözlerine ekledi.Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, dondurulmuş İran fonları meselesinin Tahran ve Washington arasındaki müzakerelerin ilerleyişiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.Hürmüz Boğazı'nda, geçen hafta ABD ve İran arasında yaşanan karşılıklı ateş açma olaylarını kontrol altına almak için gerilimi azaltmaya yönelik bir acil durum hattının kullanıldığını da ekledi. Yetkili, Katar'ın hayati önem taşıyan bu su yolundan gemilerin güvenli geçişi konusunda Umman ile koordinasyon içinde olduğunu ve Katar'ın boğazdan geçiş özgürlüğünü son derece önemli gördüğünü de sözlerine ekledi.İran: Dondurulmuş varlıklar önemli konuİran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın, Tahran ve Washington arasındaki geçici anlaşmanın uygulanmasını görüşmek üzere bugün arabulucu Katar ile görüşme yapacağını ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasının görüşmelerin önemli bir konusu olacağını söyledi.İsmail Bekayi, yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde ABD tarafıyla herhangi bir görüşme planlanmadığını ve dondurulmuş fonların serbest bırakılması için adımların atıldığını belirtti.‘Hürmüz Boğazı egemenliğin ayrılmaz parçası’Öte yandan İranlı milletvekili Hürmüz Boğazı'nın "İran'ın ulusal egemenliğinin ayrılmaz bir parçası" olduğunu söyledi.İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki söylemlerini yineledi ve İsrail'in güney Lübnan'ı işgaline son verilmesi çağrısında bulundu.İran İslam Cumhuriyeti Devlet Televizyonu (IRIB) haberine göre, “Stratejik Hürmüz Boğazı, İran'ın ulusal egemenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır ve yönetimi tamamen İran İslam Cumhuriyeti'nin elindedir” ifadelerini kullandı.Azizi, “Lübnan'ın egemenliği, direnişi silahsızlandırmakla değil, işgal ve saldırganlığı sona erdirmekle güvence altına alınacaktır” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/iran-doha-gorusmesini-acikladi-uzman-ekip-dondurulmus-varliklar-konusunun-takibi-icin-gidecek-1106865177.html

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