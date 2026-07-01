https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/meksikada-dunya-kupasi-kutlamasi-faciaya-donustu-3-kisi-hayatini-kaybetti-1106918715.html
Meksika'da Dünya Kupası kutlaması faciaya dönüştü: 3 kişi hayatını kaybetti
Meksika'da Dünya Kupası kutlaması faciaya dönüştü: 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Meksika'nın Dünya Kupası'nda Ekvador'u mağlup etmesinin ardından başkent Meksiko'da düzenlenen kutlamalarda yaşanan yoğunluk faciaya yol açtı. Yetkililer... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T17:23+0300
2026-07-01T17:23+0300
2026-07-01T17:23+0300
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galibiyet
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Meksika'nın Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselmesi sonrasında Meksiko sokaklarına bir milyondan fazla kişi akın etti. Kutlamalar sırasında yaşanan yoğunluk nedeniyle üç kişi hayatını kaybetti.Ölümler, binlerce taraftarın toplandığı Bağımsızlık Meleği Anıtı çevresinde meydana geldi. Yetkililer, acil müdahale ekiplerinin farklı noktalarda bilinci kapalı üç kişiye müdahale ettiğini bildirdi. Kutlamalar sırasında çekilen görüntülerde, sevinç gösterilerinin yanı sıra sağlık ekiplerinin yerde yatan kişilere müdahale ettiği anlar da yer aldı. Başkentin sağlık sekreterliği, yapılan tüm müdahalelere rağmen 44 yaşındaki bir erkek, 19 yaşındaki bir kadın ve 48 yaşındaki bir kadının boğulma nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.Meksiko Belediye Başkanı Clara Brugada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Kutlamaları her zaman sorumluluk, dikkat ve empatiyle yapın" çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/bmden-kritik-uyari-kirilma-noktasina-yaklasti-unrwa-icin-finansman-alarmi-1106917341.html
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meksika, kutlama, can kaybı, galibiyet, dünya kupası
meksika, kutlama, can kaybı, galibiyet, dünya kupası
Meksika'da Dünya Kupası kutlaması faciaya dönüştü: 3 kişi hayatını kaybetti
Meksika'nın Dünya Kupası'nda Ekvador'u mağlup etmesinin ardından başkent Meksiko'da düzenlenen kutlamalarda yaşanan yoğunluk faciaya yol açtı. Yetkililer, kutlamalar sırasında üç kişinin boğulma nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Meksika'nın Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselmesi sonrasında Meksiko sokaklarına bir milyondan fazla kişi akın etti. Kutlamalar sırasında yaşanan yoğunluk nedeniyle üç kişi hayatını kaybetti.
Ölümler, binlerce taraftarın toplandığı Bağımsızlık Meleği Anıtı çevresinde meydana geldi. Yetkililer, acil müdahale ekiplerinin farklı noktalarda bilinci kapalı üç kişiye müdahale ettiğini bildirdi. Kutlamalar sırasında çekilen görüntülerde, sevinç gösterilerinin yanı sıra sağlık ekiplerinin yerde yatan kişilere müdahale ettiği anlar da yer aldı.
Başkentin sağlık sekreterliği, yapılan tüm müdahalelere rağmen 44 yaşındaki bir erkek, 19 yaşındaki bir kadın ve 48 yaşındaki bir kadının boğulma nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Meksiko Belediye Başkanı Clara Brugada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Kutlamaları her zaman sorumluluk, dikkat ve empatiyle yapın" çağrısında bulundu.