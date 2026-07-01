https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/ibb-duyurdu-yeni-galata-koprusu-trafige-kapatilacak-1106922205.html
İBB duyurdu: Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak
İBB duyurdu: Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
İstanbul'daki Yeni Galata Köprüsü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 01.30 - 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T19:01+0300
2026-07-01T19:01+0300
2026-07-01T19:01+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
galata köprüsü
trafik
trafik polisi
trafik ihlali
trafik kontrolü
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yeni Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle köprünün geçici süreyle ulaşıma kapatılacağını duyurdu.İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yeni Galata Köprüsü 01.30 - 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapalı olacak. Halkın belirtilen saatlerde alternatif güzergahları kullanmaları istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/suruculer-dikkat-istanbulda-yarin-bazi-yollar-trafige-kapanacak-1106748143.html
türki̇ye
galata köprüsü
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), galata köprüsü, trafik, trafik polisi, trafik ihlali, trafik kontrolü
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), galata köprüsü, trafik, trafik polisi, trafik ihlali, trafik kontrolü
İBB duyurdu: Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak
İstanbul'daki Yeni Galata Köprüsü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 01.30 - 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yeni Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle köprünün geçici süreyle ulaşıma kapatılacağını duyurdu.
İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yeni Galata Köprüsü 01.30 - 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.
Halkın belirtilen saatlerde alternatif güzergahları kullanmaları istendi.