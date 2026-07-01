https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/ibb-duyurdu-yeni-galata-koprusu-trafige-kapatilacak-1106922205.html

İBB duyurdu: Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak

İBB duyurdu: Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'daki Yeni Galata Köprüsü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 01.30 - 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T19:01+0300

2026-07-01T19:01+0300

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türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

galata köprüsü

trafik

trafik polisi

trafik ihlali

trafik kontrolü

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yeni Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle köprünün geçici süreyle ulaşıma kapatılacağını duyurdu.İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yeni Galata Köprüsü 01.30 - 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapalı olacak. Halkın belirtilen saatlerde alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/suruculer-dikkat-istanbulda-yarin-bazi-yollar-trafige-kapanacak-1106748143.html

türki̇ye

galata köprüsü

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), galata köprüsü, trafik, trafik polisi, trafik ihlali, trafik kontrolü