https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/suruculer-dikkat-istanbulda-yarin-bazi-yollar-trafige-kapanacak-1106748143.html

Sürücüler dikkat: İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapanacak

Sürücüler dikkat: İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapanacak

Sputnik Türkiye

Küçükçekmece'de yarın düzenlenecek aşure matem merasimi nedeniyle bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T17:36+0300

2026-06-24T17:36+0300

2026-06-24T17:36+0300

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türkiye

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek aşure matem merasimi programı kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından ulaşım düzenlemesine gidildi.Bu kapsamda, saat 06.00'dan programın sona ereceği zamana kadar Dereboyu Caddesi'yle Fatih Caddesi kesişimi, Başaran Sokak'ın Fatih Caddesi çıkışı, Fatih Caddesi'nin Tuna Caddesi'yle Başaran Sokak arasında kalan bölümü, Kızılay Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarı'na bağlantısı, 1239. Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarı girişleriyle Fulya Sokak'ın Fatih Caddesi'yle Orhan Gazi Sokak arasında kalan kısmı araç trafiğine kapalı olacak.Sürücülerin alternatif güzergâh olarak Dereboyu, Muammer Aksoy ve Tuna caddeleriyle Maslak Çeşme Caddesi üzerinden Hakan Caddesi'ne bağlanan ara sokakları kullanabilecekleri bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/istanbulda-2-ilcede-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1106663903.html

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muammer aksoy, küçükçekmece, emniyet müdürlüğü, türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, trafik, trafik polisi, trafik kontrolü