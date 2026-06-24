https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/suruculer-dikkat-istanbulda-yarin-bazi-yollar-trafige-kapanacak-1106748143.html
Sürücüler dikkat: İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapanacak
Sürücüler dikkat: İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapanacak
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece'de yarın düzenlenecek aşure matem merasimi nedeniyle bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T17:36+0300
2026-06-24T17:36+0300
2026-06-24T17:36+0300
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emniyet müdürlüğü
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trafik
trafik polisi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek aşure matem merasimi programı kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından ulaşım düzenlemesine gidildi.Bu kapsamda, saat 06.00'dan programın sona ereceği zamana kadar Dereboyu Caddesi'yle Fatih Caddesi kesişimi, Başaran Sokak'ın Fatih Caddesi çıkışı, Fatih Caddesi'nin Tuna Caddesi'yle Başaran Sokak arasında kalan bölümü, Kızılay Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarı'na bağlantısı, 1239. Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarı girişleriyle Fulya Sokak'ın Fatih Caddesi'yle Orhan Gazi Sokak arasında kalan kısmı araç trafiğine kapalı olacak.Sürücülerin alternatif güzergâh olarak Dereboyu, Muammer Aksoy ve Tuna caddeleriyle Maslak Çeşme Caddesi üzerinden Hakan Caddesi'ne bağlanan ara sokakları kullanabilecekleri bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/istanbulda-2-ilcede-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1106663903.html
türki̇ye
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muammer aksoy, küçükçekmece, emniyet müdürlüğü, türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, trafik, trafik polisi, trafik kontrolü
muammer aksoy, küçükçekmece, emniyet müdürlüğü, türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, trafik, trafik polisi, trafik kontrolü
Sürücüler dikkat: İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapanacak
Küçükçekmece'de yarın düzenlenecek aşure matem merasimi nedeniyle bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek aşure matem merasimi programı kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından ulaşım düzenlemesine gidildi.
Bu kapsamda, saat 06.00'dan programın sona ereceği zamana kadar Dereboyu Caddesi'yle Fatih Caddesi kesişimi, Başaran Sokak'ın Fatih Caddesi çıkışı, Fatih Caddesi'nin Tuna Caddesi'yle Başaran Sokak arasında kalan bölümü, Kızılay Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarı'na bağlantısı, 1239. Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarı girişleriyle Fulya Sokak'ın Fatih Caddesi'yle Orhan Gazi Sokak arasında kalan kısmı araç trafiğine kapalı olacak.
Sürücülerin alternatif güzergâh olarak Dereboyu, Muammer Aksoy ve Tuna caddeleriyle Maslak Çeşme Caddesi üzerinden Hakan Caddesi'ne bağlanan ara sokakları kullanabilecekleri bildirildi.