https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/hastaneye-gidecekler-dikkat-muayene-katilim-payina-zam-geldi-bugunden-itibaren-gecerli--1106905930.html

Hastaneye gidecekler dikkat: Muayene katılım payına zam geldi, bugünden itibaren geçerli

Hastaneye gidecekler dikkat: Muayene katılım payına zam geldi, bugünden itibaren geçerli

Sputnik Türkiye

Muayene katılım paylarında yüzde 246 oranında zam yapıldı. 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T10:49+0300

2026-07-01T10:49+0300

2026-07-01T10:49+0300

türki̇ye

sağlık bakanlığı

katkı payı

muayene katılım ücreti

özel hastane

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Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle muayene katılım paylarında yüzde 246 oranında zam yapıldı. Buna göre, özel hastanelerde muayene katılım ücreti 100 TL, ikinci basamak devlet hastanelerinde 50 TL, eğitim araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinde 90 TL olacak. Muayene katılım payında zamlı fiyatlar bugünden itibaren yürürlüğe girecek.Katkı payları ne kadar oldu?Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Yılın başında 20 TL'den 26 TL'ye çıkartılan ikinci basamak resmi sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayenelerinde katılım payı 50 TL'ye çıkartıldı.Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, üçüncü basamak olarak adlandırılan Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile devlet üniversitelerine ait tıp fakültesi ve diş hekimliği fakülteleri hastanelerinde ocak ayında 20 TL'den 26 TL'ye çıkartılan katılım payı 90 TL'ye çıkartıldı.Özel üniversitelere ait tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültelerinde ocak ayında 26 TL'ye yükseltilen muayene katılım payı 100 TL'ye çıkartıldı. İkinci ve üçüncü basamak özel hastanelerde 60 TL olan katılım payı ise 100 TL'ye yükseltildi. Aile hekiminden sevk edilen hastadan ne kadar katkı payı alınacak?Aile hekimleri veya iş yeri hekimlerince sevk edilen hastalardan alınan katılım payına yüzde 50 indirim yapılacak.Muayene katılım payında zamlı fiyatlar bugünden itibaren yürürlüğe girecek. Acil haller hariç olmak üzere on gün içerisinde aynı uzmanlık dalında farklı hastanelere yapılan başvurularda muayene katılım paylarından ilave 30 TL alınacak. Daha önce ilave alınan tutar 5 TL idi.Uzun süre zam yapılmayan muayene katılım payları geçen yıl 5-6 kata varan oranlarda artırılarak 45 TL'ye yükseltilmişti. Yapılan bu artış kamuoyundan tepki çekerken, enflasyonu da artırıcı etkisi olduğu tespiti yapılmıştı. Bunun üzerine zamlar geri alınarak muayene katılım payı 20 TL'ye indirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/dunyaca-unlu-yatirim-bankasi-turkiye-icin-enflasyon-tahminini-yukseltti-1106649239.html

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sağlık bakanlığı, katkı payı, muayene katılım ücreti , özel hastane