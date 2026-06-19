https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/dunyaca-unlu-yatirim-bankasi-turkiye-icin-enflasyon-tahminini-yukseltti-1106649239.html

Dünyaca ünlü yatırım bankası Türkiye için enflasyon tahminini yükseltti

Dünyaca ünlü yatırım bankası Türkiye için enflasyon tahminini yükseltti

Sputnik Türkiye

Ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini güncelledi. Banka enflasyon tahminini yükseltirken, yılın geri kalanı için... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T16:28+0300

2026-06-19T16:28+0300

2026-06-19T16:28+0300

ekonomi̇

goldman sachs

türkiye cumhuriyet merkez bankası

politika faizi

enflasyon

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Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini güncelledi. Banka, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 27,5 seviyesinden yüzde 29’a yükseltti. Kur geçişkenliğinin halen yüksek seyrettiğine dikkat çeken banka, yılın geri kalanında politika faizinde değişiklik beklemediğini kaydetti. Enflasyon beklentisini yükselttiABD-İran barışıyla birlikte savaşın etkilerinin Türkiye’de enflasyon, büyüme, enerji fiyatları ve kur etkilerini yeniden değerlendiren banka, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki doğrudan etkisinin zaman içinde azalsa da beklentiler kanalı üzerinden dolaylı olarak güçlü şekilde devam ettiğini kaydetti. Politika faizinde değişiklik beklenmiyorBanka, politika faizinde yılın geri kalanında değişiklik beklemediğini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), sıkı para politikası duruşunu koruyacağını öngördü.

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goldman sachs, türkiye cumhuriyet merkez bankası, politika faizi, enflasyon