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Dünyaca ünlü yatırım bankası Türkiye için enflasyon tahminini yükseltti
Dünyaca ünlü yatırım bankası Türkiye için enflasyon tahminini yükseltti
Sputnik Türkiye
Ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini güncelledi. Banka enflasyon tahminini yükseltirken, yılın geri kalanı için... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T16:28+0300
2026-06-19T16:28+0300
ekonomi̇
goldman sachs
türkiye cumhuriyet merkez bankası
politika faizi
enflasyon
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Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini güncelledi. Banka, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 27,5 seviyesinden yüzde 29’a yükseltti. Kur geçişkenliğinin halen yüksek seyrettiğine dikkat çeken banka, yılın geri kalanında politika faizinde değişiklik beklemediğini kaydetti. Enflasyon beklentisini yükselttiABD-İran barışıyla birlikte savaşın etkilerinin Türkiye’de enflasyon, büyüme, enerji fiyatları ve kur etkilerini yeniden değerlendiren banka, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki doğrudan etkisinin zaman içinde azalsa da beklentiler kanalı üzerinden dolaylı olarak güçlü şekilde devam ettiğini kaydetti. Politika faizinde değişiklik beklenmiyorBanka, politika faizinde yılın geri kalanında değişiklik beklemediğini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), sıkı para politikası duruşunu koruyacağını öngördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-birkac-aylik-gecikmeyle-dezenflasyon-sureci-tekrar-devam-edecek-1106460487.html
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goldman sachs, türkiye cumhuriyet merkez bankası, politika faizi, enflasyon
goldman sachs, türkiye cumhuriyet merkez bankası, politika faizi, enflasyon

Dünyaca ünlü yatırım bankası Türkiye için enflasyon tahminini yükseltti

16:28 19.06.2026
© REUTERS / David Gray/File PhotoGoldman Sachs
Goldman Sachs - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / David Gray/File Photo
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Ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini güncelledi. Banka enflasyon tahminini yükseltirken, yılın geri kalanı için politika faizinde bir değişiklik beklemediğini belirtti.
Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini güncelledi. Banka, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 27,5 seviyesinden yüzde 29’a yükseltti. Kur geçişkenliğinin halen yüksek seyrettiğine dikkat çeken banka, yılın geri kalanında politika faizinde değişiklik beklemediğini kaydetti.

Enflasyon beklentisini yükseltti

ABD-İran barışıyla birlikte savaşın etkilerinin Türkiye’de enflasyon, büyüme, enerji fiyatları ve kur etkilerini yeniden değerlendiren banka, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki doğrudan etkisinin zaman içinde azalsa da beklentiler kanalı üzerinden dolaylı olarak güçlü şekilde devam ettiğini kaydetti.

Politika faizinde değişiklik beklenmiyor

Banka, politika faizinde yılın geri kalanında değişiklik beklemediğini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), sıkı para politikası duruşunu koruyacağını öngördü.
mehmet şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Birkaç aylık gecikmeyle dezenflasyon süreci tekrar devam edecek
12 Haziran , 15:07
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