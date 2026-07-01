https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/hamas-uluslararasi-gucun-gelisi-israil-ihlallerinin-son-bulmasi-icin-bir-baslangic-olsun-1106900380.html

Hamas: Uluslararası gücün gelişi İsrail ihlallerinin son bulması için bir başlangıç olsun

Hamas: Uluslararası gücün gelişi İsrail ihlallerinin son bulması için bir başlangıç olsun

Sputnik Türkiye

Hamas, Gazze'de görev yapması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye intikal etmeye başlamasının İsrail'in ihlallerini durduracak ve savaşı sona... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T04:08+0300

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Hamas, Gazze'de konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'ne ait ilk unsurların bölgeye ulaşmaya başlamasının, İsrail'in ihlallerini sona erdirecek ve tarafları birbirinden ayıracak mekanizmanın hayata geçirilmesine zemin hazırlamasını beklediğini açıkladı.Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Barış Konseyi'ne çağrıAçıklamasında Barış Konseyi'ne de çağrıda bulunan Kasım, Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan planın gecikmeden uygulanmasını, Gazze Şeridi'ni Yönetme Ulusal Komitesi'nin bölgeye girişine izin verilmesi, insani yardımların etkin şekilde ulaştırılması ve İsrail'in Gazze'den çekilmeye zorlanması gerektiğini vurguladı.İlk araçlar 'Endurance' üssüne ulaştıBarış Konseyi, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası İstikrar Gücü'ne ait ilk taktik araçların 'Endurance' lojistik destek alanına ulaştığını duyurmuş ve araçların görüntülerini kamuoyuyla paylaşmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/gazzede-yarim-kalan-hayaller-bir-gun-dunya-kupasini-kazanmak-istiyorum-1106887928.html

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