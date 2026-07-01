https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/hamas-uluslararasi-gucun-gelisi-israil-ihlallerinin-son-bulmasi-icin-bir-baslangic-olsun-1106900380.html
Hamas: Uluslararası gücün gelişi İsrail ihlallerinin son bulması için bir başlangıç olsun
Hamas: Uluslararası gücün gelişi İsrail ihlallerinin son bulması için bir başlangıç olsun
Sputnik Türkiye
Hamas, Gazze'de görev yapması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye intikal etmeye başlamasının İsrail'in ihlallerini durduracak ve savaşı sona... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
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Hamas, Gazze'de konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'ne ait ilk unsurların bölgeye ulaşmaya başlamasının, İsrail'in ihlallerini sona erdirecek ve tarafları birbirinden ayıracak mekanizmanın hayata geçirilmesine zemin hazırlamasını beklediğini açıkladı.Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Barış Konseyi'ne çağrıAçıklamasında Barış Konseyi'ne de çağrıda bulunan Kasım, Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan planın gecikmeden uygulanmasını, Gazze Şeridi'ni Yönetme Ulusal Komitesi'nin bölgeye girişine izin verilmesi, insani yardımların etkin şekilde ulaştırılması ve İsrail'in Gazze'den çekilmeye zorlanması gerektiğini vurguladı.İlk araçlar 'Endurance' üssüne ulaştıBarış Konseyi, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası İstikrar Gücü'ne ait ilk taktik araçların 'Endurance' lojistik destek alanına ulaştığını duyurmuş ve araçların görüntülerini kamuoyuyla paylaşmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/gazzede-yarim-kalan-hayaller-bir-gun-dunya-kupasini-kazanmak-istiyorum-1106887928.html
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Hamas: Uluslararası gücün gelişi İsrail ihlallerinin son bulması için bir başlangıç olsun
Hamas, Gazze'de görev yapması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye intikal etmeye başlamasının İsrail'in ihlallerini durduracak ve savaşı sona erdirme planını uygulayacak adımların başlangıcı olmasını istedi.
Hamas, Gazze'de konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'ne ait ilk unsurların bölgeye ulaşmaya başlamasının, İsrail'in ihlallerini sona erdirecek ve tarafları birbirinden ayıracak mekanizmanın hayata geçirilmesine zemin hazırlamasını beklediğini açıkladı.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Barış Konseyi'nin Gazze Şeridi'nde konuşlanacak uluslararası güçlerin ulaşmaya başladığını duyurmasının, bu güce verilen görevlerin uygulanması adına bir başlangıç olmasını umuyoruz. Bu görevlerin başında, Gazze Şeridi'ndeki halkımız ile işgal ordusunun birbirinden ayrılması ve işgal devletinin ihlallerinin durdurulması gelmektedir."
Açıklamasında Barış Konseyi'ne de çağrıda bulunan Kasım, Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan planın gecikmeden uygulanmasını, Gazze Şeridi'ni Yönetme Ulusal Komitesi'nin bölgeye girişine izin verilmesi, insani yardımların etkin şekilde ulaştırılması ve İsrail'in Gazze'den çekilmeye zorlanması gerektiğini vurguladı.
İlk araçlar 'Endurance' üssüne ulaştı
Barış Konseyi, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası İstikrar Gücü'ne ait ilk taktik araçların 'Endurance' lojistik destek alanına ulaştığını duyurmuş ve araçların görüntülerini kamuoyuyla paylaşmıştı.