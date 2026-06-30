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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/gazzede-yarim-kalan-hayaller-bir-gun-dunya-kupasini-kazanmak-istiyorum-1106887928.html
Gazze'de yarım kalan hayaller: Bir gün Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorum
Gazze'de yarım kalan hayaller: Bir gün Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorum
Sputnik Türkiye
Dünya Kupası heyecanı sürerken, Gazze'de binlerce çocuk savaşın izleriyle yaşam mücadelesi veriyor. İki yılı aşkın süredir devam eden İsrail saldırılarında... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T18:05+0300
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Sputnik muhabiri Ajwad Jradat'ın görüntülerinde yer alan Muhammed ise tüm zorluklara rağmen protezlerine kavuşup yeniden futbol oynamayı ve bir gün Dünya Kupası'nı kazanmayı hayal ediyor.
gazze
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Gazze'de yarım kalan hayaller: Bir gün Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorum
Sputnik Türkiye
Gazze'de yarım kalan hayaller: Bir gün Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorum
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vi̇deo, gazze, dünya kupası, видео, futbol, spor, ortadoğu
vi̇deo, gazze, dünya kupası, видео, futbol, spor, ortadoğu

Gazze'de yarım kalan hayaller: Bir gün Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorum

18:05 30.06.2026
© SputnikGazze'de yarım kalan hayaller: Bir gün Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorum
Gazze'de yarım kalan hayaller: Bir gün Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorum - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© Sputnik
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Dünya Kupası heyecanı sürerken, Gazze'de binlerce çocuk savaşın izleriyle yaşam mücadelesi veriyor. İki yılı aşkın süredir devam eden İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybeden çocuklar, abluka nedeniyle tedavi ve protez imkanlarına da sınırlı erişebiliyor.
© Sputnik
Sputnik muhabiri Ajwad Jradat'ın görüntülerinde yer alan Muhammed ise tüm zorluklara rağmen protezlerine kavuşup yeniden futbol oynamayı ve bir gün Dünya Kupası'nı kazanmayı hayal ediyor.
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