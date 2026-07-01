https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/genclere-ucretsiz-muzekart-2026-yilinda-da-uygulanacak-1106915748.html

Gençlere ücretsiz müzekart: 2026 yılında da uygulanacak

Gençlere ücretsiz müzekart: 2026 yılında da uygulanacak

Sputnik Türkiye

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, gençlerin müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri “Müzekart GNS” projesinin bu yıl da uygulanacağını... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T17:13+0300

2026-07-01T17:13+0300

2026-07-01T17:13+0300

yaşam

müze

müzekart

osman aşkın bak

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Gençlere yönelik olarak 4 yıl önce hayata geçirilen Müzekart GNS, 2026 yılında da uygulanacak.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 19-25 yaş arasındaki gençlerin, müze ve ören yerlerine ücretsiz girebileceği “Müzekart GNS” projesinin başladığını söyledi.Ücretsiz Müzekart uygulaması 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacakGençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Müzekart GNS uygulamasıyla 19-25 yaş arasındaki gençlere kültür ve tarihin kapılarını ücretsiz açıyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen uygulama kapsamında gençler, 1 Temmuz - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz ziyaret edebilecek.2022 yılında başlatılan ve binlerce gencin yararlandığı Müzekart GNS uygulaması, bu yıl da gençlere yaz boyunca ücretsiz kültür yolculuğu fırsatı sunacak. Gençler, arkeolojiden tarihe, etnografyadan sanata uzanan geniş bir yelpazede yer alan 300'den fazla müze ve ören yerini ziyaret edebilecek.Uygulamadan yararlanmak isteyen gençler, 1 Temmuz itibarıyla “muzekartgns.com” adresi üzerinden dijital başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurusu onaylanan gençler, "Türkiye'nin Müzeleri" mobil uygulaması üzerinden dijital Müzekart GNS'lerini kullanabilecek.Müzekart GNS, kişiye özel olarak oluşturuluyor ve ücretsiz olarak sunuluyor. Kart sahipleri, uygulama kapsamındaki her müze ve ören yerine iki kez giriş hakkına sahip olurken, aynı müzeye ikinci giriş ilk ziyaretin ardından en az üç saat sonra yapılabiliyor.Müzekart GNS uygulamasıyla gençlerin kültürel mirasla bağlarını güçlendirmeyi, tarih bilincini artırmayı ve yaz dönemini nitelikli kültürel deneyimlerle değerlendirmelerini amaçlanıyor. Böylece gençler, Türkiye'nin dört bir yanındaki müze ve ören yerlerini keşfederken tarih, sanat ve medeniyet birikimini yerinde deneyimleme fırsatı buluyor.

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