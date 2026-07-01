https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/gallup-anketi-ukraynalilarin-yuzde-66si-rusya-ile-muzakerelerin-baslamasini-istiyor-1106912852.html
Gallup anketi: Ukraynalıların yüzde 66'sı Rusya ile müzakerelerin başlamasını istiyor
Gallup anketi: Ukraynalıların yüzde 66'sı Rusya ile müzakerelerin başlamasını istiyor
Sputnik Türkiye
Uluslararası kamuoyu araştırma şirketi Gallup'ın son anketine göre, Ukrayna'da halkın büyük çoğunluğu çatışmaların bir an önce sona ermesi için diplomatik... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T14:25+0300
2026-07-01T14:25+0300
2026-07-01T14:22+0300
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Ukrayna'da kamuoyunun yönü, Rusya ile yaşanan çatışmalarda askeri yöntemlerden barışçıl çözüme doğru keskin bir dönüş yaptı.Gallup International tarafından yayınlanan son kamuoyu araştırması, Ukrayna vatandaşlarının yaklaşık yüzde 66’sının ülkenin Rusya ile bir an önce müzakerelere başlamasıgerektiği görüşünde olduğunu ortaya koydu.Yayınlanan verilere göre, 2026 yılı itibarıyla Ukrayna sakinlerinin sadece yaklaşık dörtte biri (yüzde 24) askeri operasyonların devam etmesini savunuyor.2025 yılında halkın yüzde 73'ü çatışmaların devamını savunurken, yalnızca yüzde 22’si Rusya ile hızlı bir diyalog kurulmasını istediği hatırlatıldı.Araştırmada, Ukrayna halkının çatışmaları sürdürmek yerine müzakereler yoluyla çözüme ulaşma tercihinin 2024 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde arttığı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/lavrov-bati-kiev-rejimini-aklamaya-calisiyor-1106911788.html
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ukrayna, rusya, gallup, barış, müzakere, diyalog, çatışma, anket
ukrayna, rusya, gallup, barış, müzakere, diyalog, çatışma, anket
Gallup anketi: Ukraynalıların yüzde 66'sı Rusya ile müzakerelerin başlamasını istiyor
Uluslararası kamuoyu araştırma şirketi Gallup'ın son anketine göre, Ukrayna'da halkın büyük çoğunluğu çatışmaların bir an önce sona ermesi için diplomatik çözümden yana.
Ukrayna'da kamuoyunun yönü, Rusya ile yaşanan çatışmalarda askeri yöntemlerden barışçıl çözüme doğru keskin bir dönüş yaptı.
Gallup International tarafından yayınlanan son kamuoyu araştırması, Ukrayna vatandaşlarının yaklaşık yüzde 66’sının ülkenin Rusya ile bir an önce müzakerelere başlamasıgerektiği görüşünde olduğunu ortaya koydu.
Yayınlanan verilere göre, 2026 yılı itibarıyla Ukrayna sakinlerinin sadece yaklaşık dörtte biri (yüzde 24) askeri operasyonların devam etmesini savunuyor.
2025 yılında halkın yüzde 73'ü çatışmaların devamını savunurken, yalnızca yüzde 22’si Rusya ile hızlı bir diyalog kurulmasını istediği hatırlatıldı.
Araştırmada, Ukrayna halkının çatışmaları sürdürmek yerine müzakereler yoluyla çözüme ulaşma tercihinin 2024 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde arttığı vurgulandı.