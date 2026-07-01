https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/lavrov-bati-kiev-rejimini-aklamaya-calisiyor-1106911788.html
Lavrov: Batı, Kiev rejimini aklamaya çalışıyor
Lavrov: Batı, Kiev rejimini aklamaya çalışıyor
Sputnik Türkiye
Lavrov, Batılı ülkelerin Kiev rejiminin insanlık suçlarını örtbas etmeye çalıştığını ve Kızılhaç’ı kendi siyasi çıkarları doğrultusunda manipüle etmek... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T13:47+0300
2026-07-01T13:47+0300
2026-07-01T13:45+0300
dünya
rusya
uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)
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sergey lavrov
ukrayna
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric ile bir araya geldi.Görüşme sırasında, Batılı ülkelerin Ukrayna krizi üzerinden yürüttüğü politikalara tepki gösteren Lavrov, şu ifadeleri kullandı:‘Kızılhaç'ı kendi çıkarları için manipüle etmek istiyorlar’Batılı ülkelerin ICRC’nin temel ilkelerine saygı duymadığınıbelirten Lavrov, Batı'nın örgütün faaliyetlerini kendi siyasi ve bencil çıkarları doğrultusunda manipüle etmeye çalıştığını iddia etti. Lavrov, mevcut koşullarda Kızılhaç'ın bağımsızlığını korumasının her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.Rusya’nın, ICRC’nin kuruluşundan bu yana temelini oluşturan ‘bağımsızlık’ ve ‘tarafsızlık’ilkeleri temelinde güçlenmesini desteklediğini ifade eden Lavrov, "Komite yönetiminin onlarca yıl boyunca bu ilkeleri savunma kararlılığını takdir ediyoruz" dedi.‘Rusya uluslararası İnsani hukuka bağlı’Lavrov, Rusya'nın her şeye rağmen uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğini belirterek, ICRC Başkanı Spoljaric’e hitaben, "Aynı çağrıları diğer ortaklarınıza da yapmanızı bekliyoruz" diye konuştu.Spoljaric: ‘Rusya ve Ukrayna’daki ailelere yardıma hazırız’Görüşmede söz alan ICRC Başkanı Mirjana Spoljaric, örgütün tarafsızlık misyonuna vurgu yaptı. Çatışmalardan etkilenen sivillerin acılarını hafifletmekiçin her iki tarafta da çalışmaya kararlı olduklarını belirten Spoljaric, şunları söyledi:
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rusya, uluslararası kızılhaç komitesi (icrc), rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, batı
rusya, uluslararası kızılhaç komitesi (icrc), rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, batı
Lavrov: Batı, Kiev rejimini aklamaya çalışıyor
Lavrov, Batılı ülkelerin Kiev rejiminin insanlık suçlarını örtbas etmeye çalıştığını ve Kızılhaç’ı kendi siyasi çıkarları doğrultusunda manipüle etmek istediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric ile bir araya geldi.
Görüşme sırasında, Batılı ülkelerin Ukrayna krizi üzerinden yürüttüğü politikalara tepki gösteren Lavrov, şu ifadeleri kullandı:
“Batılı ülkeler, her gün insani hukuku ağır şekilde ihlal eden ve insanlığa karşı suç işleyen Kiev rejimini her fırsatta aklamaya ve korumaya çalışıyor. Bu çabalar, Ukrayna krizi bağlamında özellikle net bir şekilde görülüyor."
‘Kızılhaç'ı kendi çıkarları için manipüle etmek istiyorlar’
Batılı ülkelerin ICRC’nin temel ilkelerine saygı duymadığınıbelirten Lavrov, Batı'nın örgütün faaliyetlerini kendi siyasi ve bencil çıkarları doğrultusunda manipüle etmeye çalıştığını iddia etti. Lavrov, mevcut koşullarda Kızılhaç'ın bağımsızlığını korumasının her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.
Rusya’nın, ICRC’nin kuruluşundan bu yana temelini oluşturan ‘bağımsızlık’ ve ‘tarafsızlık’ilkeleri temelinde güçlenmesini desteklediğini ifade eden Lavrov, "Komite yönetiminin onlarca yıl boyunca bu ilkeleri savunma kararlılığını takdir ediyoruz" dedi.
‘Rusya uluslararası İnsani hukuka bağlı’
Lavrov, Rusya'nın her şeye rağmen uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğini belirterek, ICRC Başkanı Spoljaric’e hitaben, "Aynı çağrıları diğer ortaklarınıza da yapmanızı bekliyoruz" diye konuştu.
Spoljaric: ‘Rusya ve Ukrayna’daki ailelere yardıma hazırız’
Görüşmede söz alan ICRC Başkanı Mirjana Spoljaric, örgütün tarafsızlık misyonuna vurgu yaptı. Çatışmalardan etkilenen sivillerin acılarını hafifletmekiçin her iki tarafta da çalışmaya kararlı olduklarını belirten Spoljaric, şunları söyledi:
“ICRC tarafsız bir kuruluş. Çatışmaların ortasında kalan sivillere ve mağdur olan herkese yardım edeceğiz. Bu çatışma bağlamında, hem Rusya'daki hem de Ukrayna'daki ailelerin acılarını dindirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”