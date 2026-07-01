https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/lavrov-bati-kiev-rejimini-aklamaya-calisiyor-1106911788.html

Lavrov: Batı, Kiev rejimini aklamaya çalışıyor

Lavrov: Batı, Kiev rejimini aklamaya çalışıyor

Sputnik Türkiye

Lavrov, Batılı ülkelerin Kiev rejiminin insanlık suçlarını örtbas etmeye çalıştığını ve Kızılhaç’ı kendi siyasi çıkarları doğrultusunda manipüle etmek... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T13:47+0300

2026-07-01T13:47+0300

2026-07-01T13:45+0300

dünya

rusya

uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

ukrayna

batı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/01/1106911631_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_c72f3434bd1e86930115c4835036dddc.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric ile bir araya geldi.Görüşme sırasında, Batılı ülkelerin Ukrayna krizi üzerinden yürüttüğü politikalara tepki gösteren Lavrov, şu ifadeleri kullandı:‘Kızılhaç'ı kendi çıkarları için manipüle etmek istiyorlar’Batılı ülkelerin ICRC’nin temel ilkelerine saygı duymadığınıbelirten Lavrov, Batı'nın örgütün faaliyetlerini kendi siyasi ve bencil çıkarları doğrultusunda manipüle etmeye çalıştığını iddia etti. Lavrov, mevcut koşullarda Kızılhaç'ın bağımsızlığını korumasının her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.Rusya’nın, ICRC’nin kuruluşundan bu yana temelini oluşturan ‘bağımsızlık’ ve ‘tarafsızlık’ilkeleri temelinde güçlenmesini desteklediğini ifade eden Lavrov, "Komite yönetiminin onlarca yıl boyunca bu ilkeleri savunma kararlılığını takdir ediyoruz" dedi.‘Rusya uluslararası İnsani hukuka bağlı’Lavrov, Rusya'nın her şeye rağmen uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğini belirterek, ICRC Başkanı Spoljaric’e hitaben, "Aynı çağrıları diğer ortaklarınıza da yapmanızı bekliyoruz" diye konuştu.Spoljaric: ‘Rusya ve Ukrayna’daki ailelere yardıma hazırız’Görüşmede söz alan ICRC Başkanı Mirjana Spoljaric, örgütün tarafsızlık misyonuna vurgu yaptı. Çatışmalardan etkilenen sivillerin acılarını hafifletmekiçin her iki tarafta da çalışmaya kararlı olduklarını belirten Spoljaric, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/zaharovadan-berline-sert-elestiri-almanya-kendi-sanayisinin-temelini-yok-etti-1106909975.html

rusya

ukrayna

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, uluslararası kızılhaç komitesi (icrc), rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, batı