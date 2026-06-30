https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/rusya-baltik-ulkeleri-ve-finlandiya-ile-bazi-sinir-kapilarini-kapatti-1106896840.html
Rusya, Baltık ülkeleri ve Finlandiya ile bazı sınır kapılarını kapattı
Rusya, Baltık ülkeleri ve Finlandiya ile bazı sınır kapılarını kapattı
Sputnik Türkiye
Rusya hükümeti, 1 Temmuz itibarıyla Letonya, Estonya ve Finlandiya sınırında yer alan bazı demiryolu kapılarından kişi, taşıt ve yük geçişlerini geçici olarak... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T21:43+0300
2026-06-30T21:43+0300
2026-06-30T21:49+0300
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Rusya Federasyonu hükümeti tarafından yayınlanan kararla, ülkenin Letonya, Estonya ve Finlandiya ile olan devlet sınırındaki bazı demiryolu sınır kapılarının faaliyeti askıya alındı. Karar kapsamında, St. Petersburg-Finlandskiy ve Vıborg istasyonları da kapatılan geçiş noktaları listesinde yer aldı.Hükümet belgesinde, belirlenen güzergahlardan "kişilerin, taşıtların, malların ve yüklerin hareketinin geçici olarak durdurulduğu" kaydedildi. Moskova'nın 1 Temmuz'dan itibaren uygulamaya koyduğu bu adım hakkında Riga, Tallinn ve Helsinki yönetimlerinin resmen bilgilendirilmesi için Rusya Dışişleri Bakanlığına talimat verildi.Kapatılan geçiş noktaları arasında, Finlandiya sınırındaki Karelya bölgesine ait Vartsila ve Lyuttya ile Leningrad bölgesindeki Svetogorsk sınır kapıları yer alıyor. Ayrıca, Estonya sınırındaki Peçorı-Pskovskiye ve Letonya sınırında bulunan Pskov bölgesindeki Pıtalovo geçiş noktalarının da geçici kapatma kararına dahil edildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/polyanskiy-ab-bilincli-olarak-rusya-ile-catismaya-gidiyor-1106896136.html
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rusya hükümeti, sınır kapısı, finlandiya, letonya, estonya, leningrad, st. petersburg, demiryolu, helsinki
rusya hükümeti, sınır kapısı, finlandiya, letonya, estonya, leningrad, st. petersburg, demiryolu, helsinki
Rusya, Baltık ülkeleri ve Finlandiya ile bazı sınır kapılarını kapattı
21:43 30.06.2026 (güncellendi: 21:49 30.06.2026)
Rusya hükümeti, 1 Temmuz itibarıyla Letonya, Estonya ve Finlandiya sınırında yer alan bazı demiryolu kapılarından kişi, taşıt ve yük geçişlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.
Rusya Federasyonu hükümeti tarafından yayınlanan kararla, ülkenin Letonya, Estonya ve Finlandiya ile olan devlet sınırındaki bazı demiryolu sınır kapılarının faaliyeti askıya alındı. Karar kapsamında, St. Petersburg-Finlandskiy ve Vıborg istasyonları da kapatılan geçiş noktaları listesinde yer aldı.
Hükümet belgesinde, belirlenen güzergahlardan "kişilerin, taşıtların, malların ve yüklerin hareketinin geçici olarak durdurulduğu" kaydedildi. Moskova'nın 1 Temmuz'dan itibaren uygulamaya koyduğu bu adım hakkında Riga, Tallinn ve Helsinki yönetimlerinin resmen bilgilendirilmesi için Rusya Dışişleri Bakanlığına talimat verildi.
Kapatılan geçiş noktaları arasında, Finlandiya sınırındaki Karelya bölgesine ait Vartsila ve Lyuttya ile Leningrad bölgesindeki Svetogorsk sınır kapıları yer alıyor. Ayrıca, Estonya sınırındaki Peçorı-Pskovskiye ve Letonya sınırında bulunan Pskov bölgesindeki Pıtalovo geçiş noktalarının da geçici kapatma kararına dahil edildiği bildirildi.