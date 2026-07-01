https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/fidan-soykirim-politikasini-durdurmak-icin-neler-yapabilecegimizi-tum-ortaklarla-ele-aliyoruz-1106912739.html
Fidan: Soykırım politikasını durdurmak için neler yapabileceğimizi tüm ortaklarla ele alıyoruz
Fidan: Soykırım politikasını durdurmak için neler yapabileceğimizi tüm ortaklarla ele alıyoruz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakan Fidan, Kırgız mevkidaşıyla görüşmeler sonrası yaptığı basın açıklamasında “Soykırım konusunun bugün Kırgız Dışişleri Bakanı ile olduğu gibi tüm... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in eş başkanlıklarında Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısı, Ankara'da düzenlendi.Bakanlar toplantının ardından ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız mevkidaşıyla basın toplantısında İsrail’e değindi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/iranli-yetkili-fonlarin-serbest-birakilmasi-ve-hurmuz-bogazina-odaklandik-1106912317.html
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hakan fidan, kırgızistan, haberler
hakan fidan, kırgızistan, haberler
Fidan: Soykırım politikasını durdurmak için neler yapabileceğimizi tüm ortaklarla ele alıyoruz
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakan Fidan, Kırgız mevkidaşıyla görüşmeler sonrası yaptığı basın açıklamasında “Soykırım konusunun bugün Kırgız Dışişleri Bakanı ile olduğu gibi tüm ortaklarla ele alındığını” söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in eş başkanlıklarında Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısı, Ankara'da düzenlendi.
Bakanlar toplantının ardından ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız mevkidaşıyla basın toplantısında İsrail’e değindi:
Soykırım politikasını durdurmak için uluslararası toplum olarak neler yapabiliriz, ne tür bir eylem planı ortaya konur, bunu tüm ortaklarımızla ele alıyoruz. Bugün de bu konuları ele aldık.