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Fidan: Soykırım politikasını durdurmak için neler yapabileceğimizi tüm ortaklarla ele alıyoruz
Fidan: Soykırım politikasını durdurmak için neler yapabileceğimizi tüm ortaklarla ele alıyoruz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakan Fidan, Kırgız mevkidaşıyla görüşmeler sonrası yaptığı basın açıklamasında “Soykırım konusunun bugün Kırgız Dışişleri Bakanı ile olduğu gibi tüm... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T14:08+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in eş başkanlıklarında Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısı, Ankara'da düzenlendi.Bakanlar toplantının ardından ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız mevkidaşıyla basın toplantısında İsrail’e değindi:
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hakan fidan, kırgızistan, haberler
hakan fidan, kırgızistan, haberler

Fidan: Soykırım politikasını durdurmak için neler yapabileceğimizi tüm ortaklarla ele alıyoruz

14:08 01.07.2026
© Mustafa HatipoğluDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© Mustafa Hatipoğlu
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Dışişleri Bakan Fidan, Kırgız mevkidaşıyla görüşmeler sonrası yaptığı basın açıklamasında “Soykırım konusunun bugün Kırgız Dışişleri Bakanı ile olduğu gibi tüm ortaklarla ele alındığını” söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in eş başkanlıklarında Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısı, Ankara'da düzenlendi.
Bakanlar toplantının ardından ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız mevkidaşıyla basın toplantısında İsrail’e değindi:
Soykırım politikasını durdurmak için uluslararası toplum olarak neler yapabiliriz, ne tür bir eylem planı ortaya konur, bunu tüm ortaklarımızla ele alıyoruz. Bugün de bu konuları ele aldık.
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