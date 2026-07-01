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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/eski-manken-senol-ipek-hakkinda-evlilik-vaadiyle-dolandiricilik-davasi-acildi-3-kurus-istedi-1106914841.html
Eski manken Şenol İpek hakkında 'evlilik vaadiyle dolandırıcılık' davası açıldı: 3 kuruş istedi
Eski manken Şenol İpek hakkında 'evlilik vaadiyle dolandırıcılık' davası açıldı: 3 kuruş istedi
Sputnik Türkiye
Eski manken Şenol İpek'in evlilik vaadiyle kendisini kandırdığını ve 3 milyon 500 bin lirasını aldığını söyleyen kadın 'itibarını zedelediği' iddiasıyla İpek'e... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T15:19+0300
2026-07-01T15:19+0300
yaşam
şenol i̇pek
dava
manevi tazminat
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Eski manken Şenol İpek'in kendisine evlilik vaadiyle güven aşıladığını ve 3 milyon 500 bin lira parasını aldığını söyleyen Sevil S. isimli kadın, ünlü manken hakkında itibarını zedelediği iddiasıyla 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. Sevil S., Şenol İpek'in başka bir kadınla daha birlikte olduğunu ve ondan da 4 milyon lira aldığını öne sürerken, ilişkilerinin evlilik gününün alındığı nişanlılık sürecine evrildiğini, güveninin sistematik şekilde kötüye kullanılarak maddi manevi yıkıma sürüklendiğini ifade etti.3 milyon 500 bin lira aldı iddiası Sabah'ın haberine göre, Sevil S. 31 Mart 2025'te eski manken Şenol İpek ile sevgili oldu, çift kısa sürede nişanlandı. Tarafların ortak hayat düzeni kurma kararıyla birlikte Şenol İpek, İzmir Alaçatı'da Sevil S'nin evinde yaşamaya başladı. Çift Nisan 2026 tarihi için Çeşme Belediyesi'nde nikah randevusu aldı.İddiaya göre; Şenol İpek evlilik vaadiyle güven ilişkisi tesis ettikten sonra çeşitli bahanelerle Sevil S'den 3 milyon 500 bin TL para aldı. Sevil S., ünlü eski mankenin kendisiyle ilişkisi başladığı tarihten itibaren eşzamanlı olarak 2 ay boyunca başka bir kadınla da gönül ilişkisi yaşadığını ve 4 milyon 500 bin lira aldığını öğrendi. Sevil S., eski mankenden ayrıldı. 3 kuruşluk dava açtıSevil S. geçtiğimiz haftalarda Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Şenol İpek'e 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. Sevil S. mahkemeye sunduğu dilekçesinde, ilişkilerinin evlilik gününün alındığı nişanlılık sürecine evrildiğini, güveninin sistematik şekilde kötüye kullanılarak maddi manevi yıkıma sürüklendiğini ifade etti. Sevil S. dilekçesinde; davalı Şenol İpek tarafından yaratılan evlilik iradesi görüntüsünün, kendi ailesi ve çevresi için derinleştirildiğini ancak İpek'in ağır kusurlu yaklaşımdan dolayı itibarı, güven duygusu ve psikolojik durumunun zedelendiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/yasli-kadin-bosanma-asamasindaki-kocasini-vurmak-istedi-tabanca-tutukluk-yapti-kendini-bir-anlik-1106795417.html
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şenol i̇pek, dava, manevi tazminat
şenol i̇pek, dava, manevi tazminat

Eski manken Şenol İpek hakkında 'evlilik vaadiyle dolandırıcılık' davası açıldı: 3 kuruş istedi

15:19 01.07.2026
Şenol İpek sosyal medya
Şenol İpek sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
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Eski manken Şenol İpek'in evlilik vaadiyle kendisini kandırdığını ve 3 milyon 500 bin lirasını aldığını söyleyen kadın 'itibarını zedelediği' iddiasıyla İpek'e 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.
Eski manken Şenol İpek'in kendisine evlilik vaadiyle güven aşıladığını ve 3 milyon 500 bin lira parasını aldığını söyleyen Sevil S. isimli kadın, ünlü manken hakkında itibarını zedelediği iddiasıyla 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. Sevil S., Şenol İpek'in başka bir kadınla daha birlikte olduğunu ve ondan da 4 milyon lira aldığını öne sürerken, ilişkilerinin evlilik gününün alındığı nişanlılık sürecine evrildiğini, güveninin sistematik şekilde kötüye kullanılarak maddi manevi yıkıma sürüklendiğini ifade etti.

3 milyon 500 bin lira aldı iddiası

Sabah'ın haberine göre, Sevil S. 31 Mart 2025'te eski manken Şenol İpek ile sevgili oldu, çift kısa sürede nişanlandı. Tarafların ortak hayat düzeni kurma kararıyla birlikte Şenol İpek, İzmir Alaçatı'da Sevil S'nin evinde yaşamaya başladı. Çift Nisan 2026 tarihi için Çeşme Belediyesi'nde nikah randevusu aldı.
İddiaya göre; Şenol İpek evlilik vaadiyle güven ilişkisi tesis ettikten sonra çeşitli bahanelerle Sevil S'den 3 milyon 500 bin TL para aldı. Sevil S., ünlü eski mankenin kendisiyle ilişkisi başladığı tarihten itibaren eşzamanlı olarak 2 ay boyunca başka bir kadınla da gönül ilişkisi yaşadığını ve 4 milyon 500 bin lira aldığını öğrendi. Sevil S., eski mankenden ayrıldı.

3 kuruşluk dava açtı

Sevil S. geçtiğimiz haftalarda Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Şenol İpek'e 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. Sevil S. mahkemeye sunduğu dilekçesinde, ilişkilerinin evlilik gününün alındığı nişanlılık sürecine evrildiğini, güveninin sistematik şekilde kötüye kullanılarak maddi manevi yıkıma sürüklendiğini ifade etti. Sevil S. dilekçesinde; davalı Şenol İpek tarafından yaratılan evlilik iradesi görüntüsünün, kendi ailesi ve çevresi için derinleştirildiğini ancak İpek'in ağır kusurlu yaklaşımdan dolayı itibarı, güven duygusu ve psikolojik durumunun zedelendiğini ifade etti.
Tekirdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
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Yaşlı kadın boşanma aşamasındaki kocasını vurmak istedi: Tabanca tutukluk yaptı, kendini 'bir anlık öfke' diye savundu
26 Haziran , 13:35
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