https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/yasli-kadin-bosanma-asamasindaki-kocasini-vurmak-istedi-tabanca-tutukluk-yapti-kendini-bir-anlik-1106795417.html

Yaşlı kadın boşanma aşamasındaki kocasını vurmak istedi: Tabanca tutukluk yaptı, kendini 'bir anlık öfke' diye savundu

Yaşlı kadın boşanma aşamasındaki kocasını vurmak istedi: Tabanca tutukluk yaptı, kendini 'bir anlık öfke' diye savundu

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da 64 yaşındaki kadın boşanma aşamasında olduğu kocasına silah doğrultup tetiğe bastı ama silah tutukluk yaptı. Gözaltına alınan kadın kendini 'bir... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T13:35+0300

2026-06-26T13:35+0300

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boşanma

silahlı saldırı

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Tekirdağ'da 64 yaşındaki R.I. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu aynı yaştaki kocasıyla bir büfede karşılaştı. Kadın bir anda çantasından çıkardığı silahı kocasına doğrultarak tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Yaşlı kadın gözaltına alınırken o anlar büfenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çantasından çıkardı ateş etmek istediTekirdağ'da olay, Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Kartal Sokak’ta yaşandı. Burada bir büfeye giren M.I. (64) isimli kadın, içerde boşanma aşamasında olduğu eşi R.I. (64) ile karşılaştı. M.I, yanındaki tabancayı R.I'ya doğrultarak tetiğe bastı ancak tabanca ateş almadı.Karısının elinden tabancayı almaya çalışan R.I, kabzanın çarpması sonucu yüzünden hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Bir anlık öfkeyle hareket ettim dediGözaltına alınan M.I'nın emniyetteki ilk ifadesinde, eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir anlık öfkeyle hareket ettiğini söylediği öğrenildi. Kadının tabancayı kocasına doğrultması ve tabancanın tutukluk yapması üzerine yaşanan arbede iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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