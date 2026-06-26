https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/yasli-kadin-bosanma-asamasindaki-kocasini-vurmak-istedi-tabanca-tutukluk-yapti-kendini-bir-anlik-1106795417.html
Yaşlı kadın boşanma aşamasındaki kocasını vurmak istedi: Tabanca tutukluk yaptı, kendini 'bir anlık öfke' diye savundu
Yaşlı kadın boşanma aşamasındaki kocasını vurmak istedi: Tabanca tutukluk yaptı, kendini 'bir anlık öfke' diye savundu
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da 64 yaşındaki kadın boşanma aşamasında olduğu kocasına silah doğrultup tetiğe bastı ama silah tutukluk yaptı. Gözaltına alınan kadın kendini 'bir... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
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boşanma
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Tekirdağ'da 64 yaşındaki R.I. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu aynı yaştaki kocasıyla bir büfede karşılaştı. Kadın bir anda çantasından çıkardığı silahı kocasına doğrultarak tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Yaşlı kadın gözaltına alınırken o anlar büfenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çantasından çıkardı ateş etmek istediTekirdağ'da olay, Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Kartal Sokak’ta yaşandı. Burada bir büfeye giren M.I. (64) isimli kadın, içerde boşanma aşamasında olduğu eşi R.I. (64) ile karşılaştı. M.I, yanındaki tabancayı R.I'ya doğrultarak tetiğe bastı ancak tabanca ateş almadı.Karısının elinden tabancayı almaya çalışan R.I, kabzanın çarpması sonucu yüzünden hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Bir anlık öfkeyle hareket ettim dediGözaltına alınan M.I'nın emniyetteki ilk ifadesinde, eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir anlık öfkeyle hareket ettiğini söylediği öğrenildi. Kadının tabancayı kocasına doğrultması ve tabancanın tutukluk yapması üzerine yaşanan arbede iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/polisiz-hakkinizda-sikayet-var-yalaniyla-79-yasindaki-kadini-dolandirdilar-kasadaki-altinlarini-1106757995.html
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boşanma, silahlı saldırı
Yaşlı kadın boşanma aşamasındaki kocasını vurmak istedi: Tabanca tutukluk yaptı, kendini 'bir anlık öfke' diye savundu
13:35 26.06.2026 (güncellendi: 13:38 26.06.2026)
Tekirdağ'da 64 yaşındaki kadın boşanma aşamasında olduğu kocasına silah doğrultup tetiğe bastı ama silah tutukluk yaptı. Gözaltına alınan kadın kendini 'bir anlık öfke' diye savundu.
Tekirdağ'da 64 yaşındaki R.I. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu aynı yaştaki kocasıyla bir büfede karşılaştı. Kadın bir anda çantasından çıkardığı silahı kocasına doğrultarak tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Yaşlı kadın gözaltına alınırken o anlar büfenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Çantasından çıkardı ateş etmek istedi
Tekirdağ'da olay, Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Kartal Sokak’ta yaşandı. Burada bir büfeye giren M.I. (64) isimli kadın, içerde boşanma aşamasında olduğu eşi R.I. (64) ile karşılaştı. M.I, yanındaki tabancayı R.I'ya doğrultarak tetiğe bastı ancak tabanca ateş almadı.
Karısının elinden tabancayı almaya çalışan R.I, kabzanın çarpması sonucu yüzünden hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Bir anlık öfkeyle hareket ettim dedi
Gözaltına alınan M.I'nın emniyetteki ilk ifadesinde, eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir anlık öfkeyle hareket ettiğini söylediği öğrenildi. Kadının tabancayı kocasına doğrultması ve tabancanın tutukluk yapması üzerine yaşanan arbede iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.