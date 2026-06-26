Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/yasli-kadin-bosanma-asamasindaki-kocasini-vurmak-istedi-tabanca-tutukluk-yapti-kendini-bir-anlik-1106795417.html
Yaşlı kadın boşanma aşamasındaki kocasını vurmak istedi: Tabanca tutukluk yaptı, kendini 'bir anlık öfke' diye savundu
Yaşlı kadın boşanma aşamasındaki kocasını vurmak istedi: Tabanca tutukluk yaptı, kendini 'bir anlık öfke' diye savundu
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da 64 yaşındaki kadın boşanma aşamasında olduğu kocasına silah doğrultup tetiğe bastı ama silah tutukluk yaptı. Gözaltına alınan kadın kendini 'bir... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T13:35+0300
2026-06-26T13:38+0300
türki̇ye
boşanma
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1a/1106794694_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_45a12cc71326204594d247dc5037851c.png
Tekirdağ'da 64 yaşındaki R.I. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu aynı yaştaki kocasıyla bir büfede karşılaştı. Kadın bir anda çantasından çıkardığı silahı kocasına doğrultarak tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Yaşlı kadın gözaltına alınırken o anlar büfenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çantasından çıkardı ateş etmek istediTekirdağ'da olay, Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Kartal Sokak’ta yaşandı. Burada bir büfeye giren M.I. (64) isimli kadın, içerde boşanma aşamasında olduğu eşi R.I. (64) ile karşılaştı. M.I, yanındaki tabancayı R.I'ya doğrultarak tetiğe bastı ancak tabanca ateş almadı.Karısının elinden tabancayı almaya çalışan R.I, kabzanın çarpması sonucu yüzünden hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Bir anlık öfkeyle hareket ettim dediGözaltına alınan M.I'nın emniyetteki ilk ifadesinde, eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir anlık öfkeyle hareket ettiğini söylediği öğrenildi. Kadının tabancayı kocasına doğrultması ve tabancanın tutukluk yapması üzerine yaşanan arbede iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/polisiz-hakkinizda-sikayet-var-yalaniyla-79-yasindaki-kadini-dolandirdilar-kasadaki-altinlarini-1106757995.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1a/1106794694_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7a61387454edc9b3465e27aa3189db57.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
boşanma, silahlı saldırı
boşanma, silahlı saldırı

Yaşlı kadın boşanma aşamasındaki kocasını vurmak istedi: Tabanca tutukluk yaptı, kendini 'bir anlık öfke' diye savundu

13:35 26.06.2026 (güncellendi: 13:38 26.06.2026)
Tekirdağ
Tekirdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
Abone ol
Tekirdağ'da 64 yaşındaki kadın boşanma aşamasında olduğu kocasına silah doğrultup tetiğe bastı ama silah tutukluk yaptı. Gözaltına alınan kadın kendini 'bir anlık öfke' diye savundu.
Tekirdağ'da 64 yaşındaki R.I. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu aynı yaştaki kocasıyla bir büfede karşılaştı. Kadın bir anda çantasından çıkardığı silahı kocasına doğrultarak tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Yaşlı kadın gözaltına alınırken o anlar büfenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Tekirdağ
Tekirdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
Tekirdağ

Çantasından çıkardı ateş etmek istedi

Tekirdağ'da olay, Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Kartal Sokak’ta yaşandı. Burada bir büfeye giren M.I. (64) isimli kadın, içerde boşanma aşamasında olduğu eşi R.I. (64) ile karşılaştı. M.I, yanındaki tabancayı R.I'ya doğrultarak tetiğe bastı ancak tabanca ateş almadı.
Karısının elinden tabancayı almaya çalışan R.I, kabzanın çarpması sonucu yüzünden hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ
Tekirdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
Tekirdağ

Bir anlık öfkeyle hareket ettim dedi

Gözaltına alınan M.I'nın emniyetteki ilk ifadesinde, eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir anlık öfkeyle hareket ettiğini söylediği öğrenildi. Kadının tabancayı kocasına doğrultması ve tabancanın tutukluk yapması üzerine yaşanan arbede iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Gözaltı- Polis- Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
TÜRKİYE
11 milyonluk vurgun: 'Polisiz, hakkınızda şikayet var' yalanıyla 79 yaşındaki kadını dolandırdılar
Dün, 09:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала