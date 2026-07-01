Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/chp-kurultayi-ceza-davasi-ertelendi-1106909672.html
CHP Kurultayı ceza davası ertelendi
CHP Kurultayı ceza davası ertelendi
Sputnik Türkiye
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T13:19+0300
2026-07-01T13:19+0300
poli̇ti̇ka
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kurultay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/11/1063563080_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_83037aa9967349b9c7871ed2099fe965.jpg
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Özgen Nama ile taraf avukatları katıldı.Dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra hakim, duruşmaya sanık ve tanık beyanlarıyla devam edileceğini söyledi.Söz verilen sanık Nama, hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu ve "iftira" niteliği taşıdığını öne sürerek, "CHP kurultayları şenlik gibi geçer. Belli illerin delegeleri belli otellerde kalır, uzun bir siyasi geçmişim var. Bazı otellerde bazı delegeler ziyaret edilir, yemek yenebilir bunlar normal ve olağandır. Çanta taşıdığıma yönelik hakkıma yöneltilen iddialar asılsızdır. Otelin sadece lobi kısmında bulundum yanımda iddia edilenin aksine çanta bulunmamaktaydı. Otelin kamera kayıtları incelenirse ortaya çıkar." beyanında bulundu.Nama, kurultay sürecinde oy kullanan delegelerin de kendisinin bir usulsüzlük yaptığına dair iddiaları olmadığını, kurultay sonucunda ise maddi manevi bir menfaat elde etmediğini öne sürdü.Hakkındaki suçlamaların itibarını hedef aldığını ileri süren Nama, "30 yılı aşkın süredir CHP çatısı altındayım, temel ilkelerim dürüstlük şeffaflık ve hukuka uygun davranmak olmuştur. Üstüme atılı suçlamalar itibarımı hedef almaktadır. Üzerime bu suçu atan kişi hakkında suç duyurusunda da bulundum." ifadelerini kullandı.Sanık avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, mahkemeden beraat talebinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/abdulkadir-selvi-erdogan-siir-okudugu-icin--imamoglu-yolsuzluktan-hapis-yatiyor-bir-olur-mu-1106634364.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/11/1063563080_28:0:676:486_1920x0_80_0_0_4c76ae8bad3db814f09e4dd119cf748c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kurultay
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kurultay

CHP Kurultayı ceza davası ertelendi

13:19 01.07.2026
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© AA
Abone ol
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 16 Eylül'e ertelendi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Özgen Nama ile taraf avukatları katıldı.
Dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra hakim, duruşmaya sanık ve tanık beyanlarıyla devam edileceğini söyledi.
Söz verilen sanık Nama, hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu ve "iftira" niteliği taşıdığını öne sürerek, "CHP kurultayları şenlik gibi geçer. Belli illerin delegeleri belli otellerde kalır, uzun bir siyasi geçmişim var. Bazı otellerde bazı delegeler ziyaret edilir, yemek yenebilir bunlar normal ve olağandır. Çanta taşıdığıma yönelik hakkıma yöneltilen iddialar asılsızdır. Otelin sadece lobi kısmında bulundum yanımda iddia edilenin aksine çanta bulunmamaktaydı. Otelin kamera kayıtları incelenirse ortaya çıkar." beyanında bulundu.
Nama, kurultay sürecinde oy kullanan delegelerin de kendisinin bir usulsüzlük yaptığına dair iddiaları olmadığını, kurultay sonucunda ise maddi manevi bir menfaat elde etmediğini öne sürdü.
Hakkındaki suçlamaların itibarını hedef aldığını ileri süren Nama, "30 yılı aşkın süredir CHP çatısı altındayım, temel ilkelerim dürüstlük şeffaflık ve hukuka uygun davranmak olmuştur. Üstüme atılı suçlamalar itibarımı hedef almaktadır. Üzerime bu suçu atan kişi hakkında suç duyurusunda da bulundum." ifadelerini kullandı.
Sanık avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, mahkemeden beraat talebinde bulundu.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
POLİTİKA
Abdulkadir Selvi: Erdoğan şiir okuduğu için , İmamoğlu yolsuzluktan hapis yatıyor. Bir olur mu?
19 Haziran , 09:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала