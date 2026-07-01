https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/chp-kurultayi-ceza-davasi-ertelendi-1106909672.html

CHP Kurultayı ceza davası ertelendi

CHP Kurultayı ceza davası ertelendi

Sputnik Türkiye

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T13:19+0300

2026-07-01T13:19+0300

2026-07-01T13:19+0300

poli̇ti̇ka

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kurultay

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Özgen Nama ile taraf avukatları katıldı.Dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra hakim, duruşmaya sanık ve tanık beyanlarıyla devam edileceğini söyledi.Söz verilen sanık Nama, hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu ve "iftira" niteliği taşıdığını öne sürerek, "CHP kurultayları şenlik gibi geçer. Belli illerin delegeleri belli otellerde kalır, uzun bir siyasi geçmişim var. Bazı otellerde bazı delegeler ziyaret edilir, yemek yenebilir bunlar normal ve olağandır. Çanta taşıdığıma yönelik hakkıma yöneltilen iddialar asılsızdır. Otelin sadece lobi kısmında bulundum yanımda iddia edilenin aksine çanta bulunmamaktaydı. Otelin kamera kayıtları incelenirse ortaya çıkar." beyanında bulundu.Nama, kurultay sürecinde oy kullanan delegelerin de kendisinin bir usulsüzlük yaptığına dair iddiaları olmadığını, kurultay sonucunda ise maddi manevi bir menfaat elde etmediğini öne sürdü.Hakkındaki suçlamaların itibarını hedef aldığını ileri süren Nama, "30 yılı aşkın süredir CHP çatısı altındayım, temel ilkelerim dürüstlük şeffaflık ve hukuka uygun davranmak olmuştur. Üstüme atılı suçlamalar itibarımı hedef almaktadır. Üzerime bu suçu atan kişi hakkında suç duyurusunda da bulundum." ifadelerini kullandı.Sanık avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, mahkemeden beraat talebinde bulundu.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kurultay