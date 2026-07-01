https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/bmden-kritik-uyari-eylul-sonrasi-paramiz-kalmayacak-1106923625.html
BM’den kritik uyarı: Eylül sonrası paramız kalmayacak
BM’den kritik uyarı: Eylül sonrası paramız kalmayacak
Sputnik Türkiye
BM Genel Sekreter Yardımcısı Chandramouli Ramanathan, mevcut nakit rezervlerinin yalnızca ağustos sonuna kadar yeteceğini belirterek, ABD ve Çin katkı... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T20:22+0300
2026-07-01T20:22+0300
2026-07-01T20:22+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
mali kriz
abd
çin
katkı payı
aidat
dünya sağlık örgütü (dsö)
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Birleşmiş Milletler (BM), ağırlaşan mali sıkıntılar nedeniyle yakın dönemde ciddi bir finansman krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu. BM Program Planlama, Finans ve Bütçeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Chandramouli Ramanathan düzenlediği basın toplantısında, kurumu ayakta tutabilmek için üye ülkelerin katkı payı ödemelerini yapmalarının zorunlu hale geldiğini vurguladı.Ramanathan, “Mevcut nakit rezervlerimiz sadece ağustos sonuna kadar yetecek. Ağustos ve eylül aylarından sonra elimizde para kalmayacak, fonlar tükenecek” ifadelerini kullandı.BM’nin eylülden sonra faaliyetlerini sürdürebilmek için üye ülkelerden gelecek katkılara bel bağladığını belirten Ramanathan, “Ne olursa olsun, yılı parasız kapatma ihtimalimiz var. Bu da yılı ancak kısıtlı bir bütçeyle, ucu ucuna götürerek tamamlayabileceğimiz anlamına geliyor” dedi.Ramanathan ayrıca, en büyük iki bütçe destekçisi olan ABD ve Çin'in geciken ödemelerini yapmaları halinde bile kurum içi sorunların tamamen ortadan kalkmayacağına dikkat çekti.ABD’in 4 milyar dolar, Çin’in ise 455 milyon dolar ödemesi gerekiyorduThe Wall Street Journal’da yer alan haberlere göre BM; ABD ve Çin’in aidatlarını ödememesi nedeniyle iflasın eşiğine sürüklenmiş durumda. ABD’nin kuruma olan borcunun 4 milyar dolara ulaştığı, ayrıca Washington’un Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi çok sayıda program ve ajanstan çekildiği anımsatılarak, Çin’in BM’ye olan borcunun ise 455 milyon dolar seviyesinde olduğu kaydedildi.Derinleşen mali darboğaz nedeniyle BM, son dönemde zorunlu olarak kapsamlı tasarruf tedbirleri ve harcama kısıntıları uygulamaya başladı. Kurum, alınan bu önlemlere rağmen üye ülkeler katkılarını hızla artırmadığı takdirde, operasyonlarını tam kapasiteyle sürdürmekte zorlanacağı uyarısında bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/filistinden-unrwa-aciklamasi-isgal-biterse-ajansin-kapatilmasina-haziriz-1106921814.html
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birleşmiş milletler (bm), mali kriz, abd, çin, katkı payı, aidat, dünya sağlık örgütü (dsö)
birleşmiş milletler (bm), mali kriz, abd, çin, katkı payı, aidat, dünya sağlık örgütü (dsö)
BM’den kritik uyarı: Eylül sonrası paramız kalmayacak
BM Genel Sekreter Yardımcısı Chandramouli Ramanathan, mevcut nakit rezervlerinin yalnızca ağustos sonuna kadar yeteceğini belirterek, ABD ve Çin katkı paylarını ödese dahi Birleşmiş Milletler’in yılı “neredeyse iflas etmiş halde” kapatma riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM), ağırlaşan mali sıkıntılar nedeniyle yakın dönemde ciddi bir finansman krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu. BM Program Planlama, Finans ve Bütçeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Chandramouli Ramanathan düzenlediği basın toplantısında, kurumu ayakta tutabilmek için üye ülkelerin katkı payı ödemelerini yapmalarının zorunlu hale geldiğini vurguladı.
Ramanathan, “Mevcut nakit rezervlerimiz sadece ağustos sonuna kadar yetecek. Ağustos ve eylül aylarından sonra elimizde para kalmayacak, fonlar tükenecek” ifadelerini kullandı.
BM’nin eylülden sonra faaliyetlerini sürdürebilmek için üye ülkelerden gelecek katkılara bel bağladığını belirten Ramanathan, “Ne olursa olsun, yılı parasız kapatma ihtimalimiz var. Bu da yılı ancak kısıtlı bir bütçeyle, ucu ucuna götürerek tamamlayabileceğimiz anlamına geliyor” dedi.
Ramanathan ayrıca, en büyük iki bütçe destekçisi olan ABD ve Çin'in geciken ödemelerini yapmaları halinde bile kurum içi sorunların tamamen ortadan kalkmayacağına dikkat çekti.
ABD’in 4 milyar dolar, Çin’in ise 455 milyon dolar ödemesi gerekiyordu
The Wall Street Journal’da yer alan haberlere göre BM; ABD ve Çin’in aidatlarını ödememesi nedeniyle iflasın eşiğine sürüklenmiş durumda. ABD’nin kuruma olan borcunun 4 milyar dolara ulaştığı, ayrıca Washington’un Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi çok sayıda program ve ajanstan çekildiği anımsatılarak, Çin’in BM’ye olan borcunun ise 455 milyon dolar seviyesinde olduğu kaydedildi.
Derinleşen mali darboğaz nedeniyle BM, son dönemde zorunlu olarak kapsamlı tasarruf tedbirleri ve harcama kısıntıları uygulamaya başladı. Kurum, alınan bu önlemlere rağmen üye ülkeler katkılarını hızla artırmadığı takdirde, operasyonlarını tam kapasiteyle sürdürmekte zorlanacağı uyarısında bulunuyor.