https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/arastirma-neden-kaybetmenin-acisi-kazanmanin-sevincinden-daha-guclu-1106909323.html

Araştırma: Neden kaybetmenin acısı kazanmanın sevincinden daha güçlü?

Araştırma: Neden kaybetmenin acısı kazanmanın sevincinden daha güçlü?

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırma, kayıp korkusu ve pişmanlığın kararları aynı anda etkilediğini ortaya koydu. Araştırmacılar genellikle bunları ayrı ayrı inceliyordu. ‘Kayıptan kaçınma’ teorisi ilk kez çok seçenekli ölçüldü.

2026-07-01T12:52+0300

2026-07-01T12:52+0300

2026-07-01T12:52+0300

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Yatırım yaparken, kumar oynamak ya da piyango bileti almayı düşünürken iki güçlü duygu kararlarımızı etkiliyor: Potansiyel kaybın yumruk gibi gelen acısı ve ‘ya başka türlü yapsaydım’ diye içkemiren pişmanlık. On yıllardır bilim insanları bu iki gücü ayrı ayrı inceliyordu.Amerika merkezli Journal of Risk and Uncertainty dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma ise, deney koşullarında her ikisinin aynı anda etkili olduğunu ve ‘kayıp korkusunun pişmanlıktan daha ağır bastığını’ gösterdi.Dönen çarklar 'kayıp korkusunu' ortaya koyduAraştırma kapsamında Pennsylvania Üniversitesi’nin Ekonomi, Yönetim ve Müzayede Laboratuvarı'nda 13 oturum düzenlendi, toplam 228 katılımcı yer aldı. Araştırmacılar, olası kazanç ve olasılıkları gösteren iki dairesel 'dönen çark' gösterdi. Katılımcılar birini seçip döndürüyor, çıkan sonuç o gün alacakları ücretin bir kısmını belirliyordu.Herkes 350 puanlık bir başlangıç bakiyesiyle başladı (bazı oyunlarda kayıp riski vardı). Puanlar 50 puan, 1 dolar oranında nakde çevrildi. Ortalama kazanç 23 dolar oldu.Her katılımcı, farklı büyüklükte kayıp riski taşıyan üç farklı çark çiftiyle karşılaştı. Çiftlerden biri her zaman bir miktar kayıp riski içeriyordu. Diğer çark ise 15 tur boyunca giderek daha az riskli hale geldi ve sonunda sadece kazanç ihtimali sundu. Bu tasarım sayesinde araştırmacılar, katılımcıların davranışının tam olarak ne zaman değiştiğini tespit edebildi.Kayıptan kaçınma teorisine göre bu değişim, diğer seçeneğin kayıp riski ortadan kalktığı anda gerçekleşmeliydi ve sonuçlar büyük ölçüde bunu doğruladı.Katılımcılar üç farklı geri bildirim koşuluna ayrıldı:Geri bildirim devreye girdiğinde katılımcıların kararları hem kayıptan kaçınma hem de pişmanlık tarafından şekilleniyordu. Sadece kayıptan kaçınma ile açıklanamayacak tercihler ortaya çıktı. Pişmanlık istatistiksel olarak anlamlıydı ancak bu deneyde kayıp korkusunun yanında ikincil kaldı.Cinsiyet farkları sınırlıÇalışmada kadınların ‘pişmanlıktan kaçınmaya’ daha yatkın, erkeklerin ise bazı koşullarda ‘doğru kararın sevincini yaşama’ eğiliminde olduğu görüldü. Kadınlar ayrıca erkeklere göre daha fazla kayıptan kaçınma gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/binlerce-ogrenciyi-ilgilendiriyor-osym-acikladi-yksde-bir-soru-iptal-edildi-bir-sorunun-da-yaniti-1106908928.html

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