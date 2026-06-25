Seda Huşmendi: Marka tescili olmayan işletme, tapusuz arsaya bina yapmak gibidir

"Marka ve patent arasında tabii ki çok ciddi farklar var. Marka nedir? Öncelikle onu hukuken anlatayım. Marka aslında bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt eden her türlü işarettir. Bu 'her türlü işaret' ifadesi çok önemli. Çünkü insanlar markanın sadece bir kelime olduğunu düşünüyor. Bazen bir markaya bakarsınız sadece küçücük bir elma figürüdür ya da üç çizgiden oluşan bir işarettir. Ama o üç çizgiyi gördüğünüzde tekstilde hangi markaya ait olduğunu hepimiz biliriz. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Sloganlar marka olabilir, sesler marka olabilir. Çocukluğumuzda mahallede duyduğumuz bazı araçların jingle'larını işittiğimiz anda 'Tüpçü geldi' derdik. Dolayısıyla ses markaları, renk markaları, slogan markaları... Her türlü işaret bizim için marka tesciline konu olabilir ve bu anlamda marka tescili çok önemlidir."